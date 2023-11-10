 صراع حماس وإسرائيل.. حينما تجد مصر نفسها تسير على حبل مشدود! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.11.2023

زيارة صفحة DW الجديدة

نظرة على صفحة dw.com التجريبية. لم ننته بعد! رأيكم يمكن أن يساعدنا على جعلها أفضل.

الانتقال إلى صفحة dw.com الجديدة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

صراع حماس وإسرائيل.. حينما تجد مصر نفسها تسير على حبل مشدود!

خلال الصراع الحالي بين إٍسرائيل وحركة حماس تجد مصر نفسها مضطرة لتحقيق التوازن بين التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وبين مخاوفها الأمنية، وسط قلق إزاء مخططات لتوطين سكان القطاع في سيناء. فكيف سيتم ذلك؟

ردد متظاهرون هتافات ضد الحكومة خلال مظاهرات داعمة لغزة في القاهرة

ردد متظاهرون هتافات ضد الحكومة خلال مظاهرات داعمة لغزة في القاهرة

تسعى مصر إلى تحقيق توازن صعب وباتت وكأنها تسير على حبل دبلوماسي مشدود حيال الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.

فمعبر رفح الحدودي بين مصر وغزة يعد المنفذ الرئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن  الحكومة المصرية  في الوقت نفسه وضعت خطا أحمر ضمنيا فيما يتعلق باستقبال النازحين من القطاع مع مخاوف القاهرة من مخططات التوطين.

مختارات

الأردن يعلن إنزال مساعدات إنسانية وطبية في غزة جوّاً بتنسيق مع إسرائيل، وبيان مشترك لـ 18 منظمة ووكالة أممية، تطالب بـ "هدنة إنسانية فورية" وإدخال المساعدات الحيوية والوقود إلى القطاع.

وفي مقابلة مع DW، قالت ميشيل بيس، الزميلة المشاركة في مركز "تشاتام هاوس" البحثي ومقره لندن، إن موقف القاهرة "يعتمد بشكل متزايد على ما يرد من معلومات عن حصيلة القتلى المدنيين وتزايد القلق مع استمرار العملية العسكرية الإٍسرائيلية البرية [في غزة] بالإضافة إلى ما يُقال عن ضغوط أوروبية وأمريكية لفتح معبر رفح الحدودي أمام الفلسطينيين الذين يرغبون في العبور من غزة".

أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد على قطاع غزة غير خاضع لسيطرة إسرائيل، لن يصبح مدخلا للفلسطينيين من غزة إلى بلاده. ففي اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد السيسي على أن "مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية."

وفي ذلك، قالت بيس، الأستاذة في جامعة روسكيلد بالدنمارك، إن الموقف المصري نابع من استحضار واقعة "النكبة عام 1948، حيث لم يُسمح للفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك منازلهم وقراهم على العودة إليها بعد انتهاء الحرب. وتضع مصر نصب أعينها إحتمالية تكرار الأمر".

من جانبه، يرى تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، إنه رغم المخاوف المصرية، إلا أنه "يحق للمدنيين في غزة طلب اللجوء. ويعود لهم هم فقط تقرير كيف ومتى يمارسون هذا الحق. ومصر ملزمة بالسماح للمدنيين بالدخول، إذا أرادوا ذلك".

وفي مقابلة مع DW، أضاف "ومع ذلك، ينبغي على شركاء إسرائيل الدوليين أن يؤكدوا بشكل قاطع أن سكان غزة  لهم الحق في العودة إلى غزة عندما تنتهي الأعمال العدائية، ويجب تحذير قادة إسرائيل من أن منعهم من القيام بذلك سيشكل تطهيرا عرقيا".

تهديد محتمل للأمن المصري

وقالت بيس إن الحكومة المصرية ترى أنه سيكون من الصعب التمييز بين المسلحين الفلسطينيين واللاجئين المدنيين من سكان غزة في حالة السماح للغزاويين بدخول الأراضي المصرية. وأضافت "إذا أقامت الجماعات الجهادية الفلسطينية روابط لوجستية وأيديولوجية وعملياتية مع [أقرانها] في سيناء، فإن مصر تخشى أن يحاول هؤلاء المسلحون شن هجمات على إسرائيل انطلاقا من الأراضي المصرية، لترد إسرائيل بعمل انتقامي وهو ما سيزعزع علاقاتها مع مصر".

ويأتي هذا الرأي متفقا مع ما أعرب عنه السيسي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة الشهر الماضي. وقال الرئيس المصري "نقل الفلسطينيين من  قطاع غزة إلى سيناء، هو نقل لفكرة المقاومة والقتال من غزة إلى سيناء، لتكون الأخيرة قاعدة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل، وحينها يكون لها (إسرائيل) الحق في الدفاع عن نفسها، وبالتالي تقوم في إطار رد الفعل بالتعامل مع مصر، وتوجيه ضربات للأراضي المصرية".

تتكدس شاحنات المساعدات أمام معبر رفح انتظارا للسماح لها بدخولها قطاع غزة

تتكدس شاحنات المساعدات أمام معبر رفح انتظارا للسماح لها بدخولها قطاع غزة

وأضاف "سوف يتلاشى بين أيدينا السلام الذي حققناه، في إطار فكرة تصفية القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى  اتفاق السلام  المبرم بين مصر وإسرائيل المبرم عام 1979، حيث كانت مصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل.

من جانبه، قال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش والأستاذ الزائر في جامعة برينستون الأمريكية، إن السيسي "يبدو متوافقا مع محاولات إسرائيل لسحق حماس لأنه استخدم العنف المروع لسحق الإخوان المسلمين بما في ذلك مذبحة رابعة عام 2013 التي راح ضحيتها 817 متظاهرا".

الجدير بالذكر أن حماس  ترتبط بعلاقات تاريخية مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر إبان عشرينيات القرن الماضي، وقد جرى حظر الجماعة عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطياً  محمد مرسي .

 يذكر أن  حركة حماس  هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

قمع المتظاهرين

وفي السياق ذاته، قال ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، إن الصراع بين حماس وإسرائيل نجم عنه شكلا مغايرا للعلاقة بين الحكومة المصرية والشعب المصري.

وأضاف براون، الزميل في معهد هامبورغ للدراسات المتقدمة، "لقد حدث تراجع في حجم الخلافات (بين الحكومة والشعب) بسبب الصعوبات الاقتصادية وأيضا بسبب الاستبداد.. لقد انصب الاهتمام بدلا من ذلك على حماية حدود مصر".

وأشار براون إلى أن هذا الأمر يلقى قبولا من السيسي الذي من المرجح أن يُعاد انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير ديمقراطية، فضلا عن أن حصول القاهرة على مساعدات دولية مقابل تقديم مساعدات لغزة قد يساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تئن منها مصر منذ سنوات.

يُضاف إلى ذلك أن طول أمد الصراع بين حماس وإسرائيل من شأنه أن يؤثر على معدلات تدفق السياح إلى مصر. وتعد السياحة ركيزة اقتصادية هامة للبلاد.

أكد السيسي على أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

أكد السيسي على أن "مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية."

ورغم ذلك، تساور روث الشكوك في أن حالة الوفاق والوئام بين الشعب المصري وحكومته، بسبب هذا الصراع، ستستمر طويلا.

وقال "مثلما تحول الرأي العام من التعاطف مع إسرائيل بعد هجوم حماس المروع في السابع من أكتوبر / تشرين الأول ضد المدنيين الإسرائيليين، إلى الارتياع إزاء العدد الكبير من القتلى المدنيين الفلسطينيين جراء القصف الحالي، فأنه يجب التفكير في أنه ستُطرح أسئلة حول سبب استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية  وإسرائيل  مع استمرار القصف الإسرائيلي".

ويرى نشطاء أن الحكومة المصرية تعمل على القضاء على أي معارضة في مهدها.

فبعد دعوة متظاهرين إلى تحقيق العدالة والحرية خلال مسيرات متضامنة مع غزة جرت بموافقة الحكومة، اعتقلت قوات الأمن عشرات المحتجين في القاهرة والإسكندرية، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم توجيه اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"ارتكاب عمل إرهابي" ضد 16 متظاهرا.

جنيفر هولايس / م. ع

  • Ägypten | Hilfslieferungen überqueren Grenze zum Gazastreifen in Rafah

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    بدء تدفق المساعدات لقطاع محاصر

    عشرات الشاحنات، المحملة بالمساعدات الإنسانية، دخلت إلى غزة عبر معبر رفح قادمة من مصر. الشاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية وكميات من الأغذية. الأمم المتحدة تقول إن 100 شاحنة على الأقل يجب أن تدخل غزة بشكل يومي لتغطية الاحتياجات الطارئة، وسط تأكيدات أن ما دخل بعد فتح المعبر يبقى قليلاً للغاية، بينما تؤكد مصادر مصرية وجود العشرات من الشاحنات التي تنتظر دورها للعبور.

  • Ägypten Grenzübergang Rafah | Hilfgüter Werden in den Gazastreifen gebracht

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    شريان الحياة الوحيد في زمن الحرب

    معبر رفح هو المعبر الرئيسي لدخول غزة والخروج منها في الفترة الحالية، بعد فرض إسرائيل "حصاراً مطبقاً" على القطاع، وقطع الكهرباء والماء والتوقف عن تزويده بالغذاء والوقود، في ظل الحرب الدائرة مع حركة حماس. لا تسيطر إسرائيل على المعبر لكنه توقف عن العمل جراء القصف على الجانب الفلسطيني منه. وبتنسيق أمريكي، تم الاتفاق على إعادة فتح المعبر لدخول المساعدات، بشروط إسرائيلية منها تفتيش المساعدات.

  • Ägypten Grenzübergang Rafah | Hilfgüter Werden in den Gazastreifen gebracht

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    "ليست مجرد شاحنات"

    الخلافات على تفتيش الشاحنات أخذت وقتاً كبيرا، ما أثر على وصول سريع للمساعدات. الأمم المتحدة أكدت أن العمل جارِ لتطوير نظام تفتيش "مبسط" يمكن من خلاله لإسرائيل فحص الشحنات بسرعة. أنطونيو غوتيريش صرح من أمام معبر رفح: "هذه ليست مجرد شاحنات، إنها شريان حياة، وهي تمثل الفارق بين الحياة والموت لكثير من الناس في غزة"، واصفاً تأخر دخول المساعدات (لم تبدأ إلّا بعد أسبوعين على بدء الصراع) بـ"المفجع".

  • Gazastreifen humanitäre Situation nach Luftschlägen

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    إجراءات مشددة منذ زمن

    تشدد مصر بدورها القيود على معبر رفح منذ مدة، ويحتاج المسافرون عبره إلى تصريح أمني والخضوع لعمليات تفتيش مطولة ولا يوجد انتقال للأشخاص على نطاق واسع، خصوصاً في فترات التصعيد داخل غزة. دعت القاهرة مؤخراً جميع الراغبين في تقديم المساعدات إلى إيصالها إلى مطار العريش الدولي، لكنها رفضت "تهجير" الفلسطينيين إلى أراضيها ودخولهم عبر معبر رفح، واقترحت صحراء النقب.

  • Israel Tel Aviv | Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident & Joe Biden, US-Präsident

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    توافق أمريكي - إسرائيلي على معبر رفح

    بعد أيام على الحرب، توافق جو بايدن وبنيامين نتانياهو على استمرار التدفق للمساعدات إلى غزة . بايدن قال إن "المساعدات الإنسانية حاجة ملحة وعاجلة ينبغي إيصالها"، وصرح مكتب نتياهو أن "المساعدات لن تدخل من إسرائيل إلى غزة دون عودة الرهائن"، لكنها "لن تمنع دخول المساعدات من مصر" بتوافق أمريكي - إسرائيلي على عدم استفادة حماس منها، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كحركة إرهابية.

  • Rafah | südlicher Gazastreifen

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    غزة بحاجة إلى وقود

    رفضت إسرائيل أن تشمل المساعدات الوقود، وهو ما انتقدته وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، قائلة إن القرار "سيُبقي أرواح المرضى والمصابين في غزة في خطر". وكالة الأونروا أكدت أن الوقود المتوفر لديها في القطاع غزة "سينفد قريباً، ودونه لن يكون هناك ماء ولا مستشفيات ولا مخابز ولا وصول للمساعدات". لكن مدير إعلام معبر رفح البري قال إن ستة صهاريج وقود دخلت يوم الأحد (22 تشرين الأول/ أكتوبر).

  • Straßburg EU Parlament | Debatte zu Nahost-Konflikt

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    دعم أوروبي لإسرائيل مع ضمان المساعدات لغزة

    بعد جدل حول تجميدها للمساعدات، ضاعفت المفوضية الأوروبية مساعداتها الإنسانية لغزة ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو، مع "تأييدها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس". الاتحاد الأوروبي أكد أنه يدرس فرض "هدنة إنسانية للسماح بتوزيع المساعدات". ألمانيا علقت المساعدات التنموية للفلسطينيين لكنها أبقت على الإنسانية منها، وأولاف شولتس رحب ببدء إرسال المساعدات، قائلا: "لن نتركهم وحدهم".

  • Ägypten Kairo | Cairo Summit for Peace | Präsident Ägypten Abdel-Fattah al-Sisi

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    مطالب عربية بوقف إطلاق النار

    ربطت عدة دول عربية بين دخول المساعدات وبين وقف إطلاق النار. وأعلنت دول الخليج دعماً فورياً لقطاع غزة بقيمة 100 مليون دولار، فضلاًَ عن مبادرات منفردة لعدة دول في المنطقة. الدول العربية التي شاركت في "قمة القاهرة للسلام" دعمت بيان مصر، الذي دعا إلى "وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

  • Mauretanien | Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze besucht den Kleinfischereihafen in Nouakchott

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    "عدم التخلي عن المدنيين الفلسطينيين"

    وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه بعثت بخطاب إلى كتل أحزاب الائتلاف الحاكم قالت فيه إن احتياجات ومعاناة الناس في غزة وفي أماكن أخرى يمكن أن تزداد. وأدانت هجوم حماس ووصفته بأنه هجوم وحشي وغادر. وقالت :" نحن لا نواجه حركات نزوح كبيرة ووضع إمدادات منهارا وحسب بل إننا نواجه أيضا أعمالا حربية نشطة وكان من بينها التدمير الأخير للمستشفى الأهلي في غزة الذي كانت تشارك وزارة التنمية الألمانية في دعمه".

  • Gazastreifen | Zerstörung nach Luftangriffen im Jabalia Camp, Gaza

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    ضريبة إنسانية باهظة للحرب

    بدأت الحرب بهجوم دموي لحماس في السابع من أكتوبر، خلّف مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي أغلبهم من المدنيين، فضلاً عن اختطاف أكثر من مئتين. ردت إسرائيل بقصف متواصل للقطاع، ما أوقع أكثر من خمسة آلاف قتيل وتدمير بنى تحتية وتضرّر 50 بالمئة من إجمالي الوحدات السكنية في القطاع، بينما نزح أكثر 1,4 مليون شخص داخل غزة حسب الأمم المتحدة، فضلا عن مقتل العشرات في الضفة الغربية وسط مخاوف من تمدد الصراع إقليمياً.

  • Israel Angriff der Hamas Gaza

    معبر رفح.. تحديات كبيرة تواجه شريان الحياة الوحيد لسكان غزة

    هجوم حماس الإرهابي

    مشهد يبدو فيه رد فعل فلسطينيين أمام مركبة عسكرية إسرائيلية بعد أن هاجمها مسلحون تسللوا إلى مناطق في جنوب إسرائيل، ضمن هجوم إرهابي واسع نفذته حماس يوم 07.10.2023، وخلّف مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي أغلبهم من المدنيين واختطاف أكثر من مائتين. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. إ.ع/ ع.خ / م.س.


 

مواضيع ذات صلة

An aid truck returns after unloading humanitarian aid at Egypt's Rafah border crossing with the Gaza Strip, on November 2, 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. Hundreds more foreigners and dual nationals fled war-torn Gaza for Egypt on November 2, 2023, as Israeli forces bombarded and fought ground battles in the besieged Palestinian territory, where thousands have died. Egypt said it eventually plans to help evacuate 7,000 foreigners through the Rafah crossing and a spokesman for the Palestinian side of the border post said about 100 had been able to leave. (Photo by AFP)

بعد توقف ليومين.. استئناف العمل في معبر رفح بين غزة ومصر 06.11.2023

بعد توقف ليومين، استؤنف العمل بمعبر رفح بين غزة ومصر. وسائل إعلام مصرية أفادت بوصول 50 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة. كما بدأ وصول حاملي جنسيات مزدوجة إلى الجانب المصري من معبر رفح.

14.10.2023****Palestinians with dual citizenship wait outside Rafah border crossing with Egypt in the hope of getting permission to leave Gaza, amid the ongoing Israeli-Palestinian conflict, in Rafah in the southern Gaza Strip October 14, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

شبح إعادة توطين سكان غزة يخيم على شبه جزيرة سيناء 19.10.2023

تبدو القاهرة غير مستعدة لفتح حدودها أمام سكان غزة رغم تفاقم الوضع الإنساني الناتج عن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس الإرهابي في السابع من الشهر الجاري. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية تخشى مصر من سيناريو إعادة التوطين.

01/11/2023**Palestinians check the destruction in the aftermath of an Israeli strike the previous night in the Jabalia camp for Palestinian refugees in the Gaza Strip, on November 1, 2023, amid ongoing battles between Israel and the Palestinian Hamas movement. Thousands of civilians, both Palestinians and Israelis, have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip entered southern Israel in an unprecedented attack triggering a war declared by Israel on Hamas with retaliatory bombings on Gaza. (Photo by Bashar TALEB / AFP)

منظمات طبية وإغاثية تتحدث عن وضع "كارثي" يعيشه سكان غزة 07.11.2023

شارفت المياه والوقود والدواء وكل شيء ضروري للحياة على النفاد في قطاع غزة، وتقول منظمات إغاثة إن المستشفيات وصلت إلى أقصى طاقتها، ما يعكس الوضع الإنساني "الكارثي" في القطاع المحاصر.