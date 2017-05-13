صراع ثلاثي على المهدي بنعطية

يعاني المهدي بنعطية من قلة المشاركة مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، إذ جلس النجم المغربي في أكثر من مرة على دكة البدلاء، لاسيما بعد رجوع المدافع الإيطالي الصلب ليوناردو بونوتشي إلى "البيانكونيري" في مطلع الموسم الحالي قادماً من فريق ميلان.
وأبدى المدافع المغربي علانية عدم سعادته بوضعه الحالي مع يوفنتوس، حيث يريد بنعطية الحصول على دقائق لعب أكثر، وإثبات أحقيته اللعب بشكل مستمر مع "السيدة العجوز" من أجل المحافظة على مستواه.
ويُثير بنعطية (31 عاماً) اهتمام أندية أوروبية كبيرة، فقد ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن هناك منافسة ثلاثية على مدافع يوفنتوس، وأضافت أن عملاقي ألمانيا بوروسيا دورتموند وشالكه، فضلاً عن فريق أولمبيك مارسيليا من أكثر الفرق الراغبة في ضم بنعطية.
وتابعت الصحفية الإيطالية، أن ألمانيا ستكون ربما الوجهة القادمة لبنعطية في فترة الانتقالات الشتوية، وأضافت أن عملاقي ألمانيا بوروسيا دورتموند وشالكه يعملان منذ أسابيع على الفوز بصفقة المدافع المغربي.
وبحسب نفس المصدر، يتقدم كل من بوروسيا دورتموند وشالكه خطوة على فريق أولمبيك مارسيليا، فقد أكدت عدة تقارير صحفية أن الفريق الفرنسي مهتم بالدولي المغربي، الذي لعب في عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار روما الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.
يُشار إلى أن المهدي بنعطية، يرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2020 وتبلغ القيمة المالية للدولي المغربي تقريباً 15 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
ولد اللاعب المهدي بن عطية في فرنسا في سنة 1987 وهو من أصول مغربية وجزائرية. وكانت بدايات المهدي الكروية مع فريق مرسيليا الفرنسي. في عام 2014 انتقل إلى بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ بعقد مدته خمس سنوات في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو 28 مليون يورو، وهو بذلك أغلى لاعب دفاع في تاريخ الدوري الألماني.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
كريم بلعربي من مواليد برلين 1990؛ أبوه مغربي وأمه ألمانية. وقد انطلق مشواره الاحترافي مع عدة فرق ألمانية كبريمن وباير ليفركوزن وبراونشفايغ. يلعب الآن مع فريق ليفركوزن. ونجح يواخيم لوف في ضم بلعربي إلى صفوف المنتخب الألماني في سنة 2014، بعدما طالب منتخب المغرب بضمه لأسود الأطلس.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
أنيس بن حتيرة وُلد عام 1988 في برلين. وكانت بداياته مع فريق هيرتا برلين. وفي سنة 2006 انتقل إلى فريق هامبورغ، ومن ثم انتقل مجددا إلى هيرتا برلين في سنة 2011. مثل أنيس المنتخب الألماني للفئات العمرية. بيد أنه قرر في سنة 2012 تمثيل منتخب بلده الأصلي تونس.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
وُلد طارق اليونسي في المغرب وانتقل وهو صغير مع عائلته إلى النرويج. انضم اليونسي في سنة 2013 لفريق هوفينهايم الألماني الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى مقابل ثلاثة ملايين يورو. يلعب لمنتخب النرويج منذ سنة 2008 وخاض معه 39 مباراة سجل فيها 9 أهداف.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
سامي العلاقي من مواليد دوسلدورف سنة 1986 ومن أصول تونسية. لعب في بداية مسيرته الرياضية مع فريق دوسلدورف للفئات العمرية ثم مع فريق آندرلخت البلجيكي. وفي سنة 2007 عاد ليلعب في ألمانيا. ويلعب سامي منذ سنة 2015 لصالح هيرتا برلين في البونديسليغا. ويلعب سامي أيضا للمنتخب التونسي منذ سنة 2008.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
وُلد محمد جويدة في مدينة صفاقس التونسية وانتقل وهو صغير للعيش مع عائلته في فرنسا. وكانت بداياته مع فريق ستراسبورغ. انتقل جويدة في 2011 إلى فريق فرايبورغ الألماني للشباب. ومن ثم انضم لفريق هامبورغ الثاني وسيلعب الموسم الحالي مع فريق هامبورغ الأساسي.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
أما لاعب بروسيا دورتموند جيريمي دودتسياك فقد وُلد في مدينة دويسبورغ الألمانية وهو من أصول تونسية. كانت بدايات اللاعب مع فرق دورتموند للفئات العمرية وقررت إدارة النادي إتاحة الفرصة له للعب هذا الموسم مع الفريق الأول في دوري الكبار.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
محمود داوود هو لاعب ألماني سوري من أصل كردي. ولد في عامودا سنة 1996. لعب داوود لصالح فريق دوسلدورف للشباب ومن ثم انتقل للعب لفريق مونشنغلادباغ.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
راني خضيرة هو الأخ الأصغر للنجم الكروي سامي خضيرة. ويلعب راني حاليا في صفوف فريق لايبزيغ من دوري الدرجة الثانية. انتقل راني إلى لايبزيغ من صفوف فريق شتوتغارت العام الماضي.
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لاعبون من دول عربية في صفوف فرق البوندسليغا
زيلوان حمد لاعب سويدي من أصل كردي عراقي. ولد في سنة 1990 ولعب لفريق مالمو قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق هوفنهايم الألماني في البونديسلغا. يلعب زيلوان ايضا للمنتخب السويدي منذ سنة 2011.
الكاتب: زمن البدري