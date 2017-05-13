صراع ثلاثي على المهدي بنعطية

يعاني المهدي بنعطية من قلة المشاركة مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، إذ جلس النجم المغربي في أكثر من مرة على دكة البدلاء، لاسيما بعد رجوع المدافع الإيطالي الصلب ليوناردو بونوتشي إلى "البيانكونيري" في مطلع الموسم الحالي قادماً من فريق ميلان.

وأبدى المدافع المغربي علانية عدم سعادته بوضعه الحالي مع يوفنتوس، حيث يريد بنعطية الحصول على دقائق لعب أكثر، وإثبات أحقيته اللعب بشكل مستمر مع "السيدة العجوز" من أجل المحافظة على مستواه.

ويُثير بنعطية (31 عاماً) اهتمام أندية أوروبية كبيرة، فقد ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن هناك منافسة ثلاثية على مدافع يوفنتوس، وأضافت أن عملاقي ألمانيا بوروسيا دورتموند وشالكه، فضلاً عن فريق أولمبيك مارسيليا من أكثر الفرق الراغبة في ضم بنعطية.

وتابعت الصحفية الإيطالية، أن ألمانيا ستكون ربما الوجهة القادمة لبنعطية في فترة الانتقالات الشتوية، وأضافت أن عملاقي ألمانيا بوروسيا دورتموند وشالكه يعملان منذ أسابيع على الفوز بصفقة المدافع المغربي.

وبحسب نفس المصدر، يتقدم كل من بوروسيا دورتموند وشالكه خطوة على فريق أولمبيك مارسيليا، فقد أكدت عدة تقارير صحفية أن الفريق الفرنسي مهتم بالدولي المغربي، الذي لعب في عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار روما الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

يُشار إلى أن المهدي بنعطية، يرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2020 وتبلغ القيمة المالية للدولي المغربي تقريباً 15 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.