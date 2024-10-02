  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
علوم

"صديق رقمي".. نسخة مطورة من الذكاء الاصطناعي لمايكروسوفت

٢ أكتوبر ٢٠٢٤

نسخة جديدة من برنامج "كوبايلوت" Copilot. النسخة حسب مجموعة "مايكروسوفت" ستشكل قفزة حقيقية في روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

https://p.dw.com/p/4lKzy
"صديق رقمي".. مايكروسوفت تعلن عن نسخة مطورة من الذكاء الاصطناعي
"صديق رقمي".. مايكروسوفت تعلن عن نسخة مطورة من الذكاء الاصطناعي صورة من: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

 أعلنت مجموعة "مايكروسوفت" أنها تعتزم تعزيز إتاحة استخدام الذكاء الاصطناعي لعامة الناس من خلال توفيرها أحدث نسخة من برنامجها "كوبايلوت" Copilot الذي بات قادرا على خوض محادثة وتفسير الصور، ويملك القدرة ليكون "صديقا رقميا".

وتشير المجموعة إلى أن هذا البرنامج، الذي هو روبوت دردشة، سيتفاعل مع المستخدمين بنبرة دافئة وأسلوب مميز، فلن يقدم ليس فقط المعلومات بل أيضًا التشجيع، والنصائح بينما يتنقل الأشخاص في تحديات الحياة اليومية.

ووفق سي إن إن، فإن "كوبايلوت" يريد اللحاق بمنافسيه، فرغم أنه  كان يُنظر إليه كقائد بين نظرائه في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي بين الشركات التقنية الكبرى، لكنه تخطاه المنافسون في الـ 18 شهرًا الأخير بميزات جديدة، مثل الروبوتات التي يمكنها إجراء محادثات صوتية.

ومن الانتقادات التي لاحقت "كوبايلوت" سابقا أنه يبدأ التفاعل بنبرة متعاطفة لكنه قد يتحول إلى نبرة جريئة أو غير مهذبة خلال المحادثات الطويلة.

ويقول مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، إن "الناس بحاجة إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة إنتاجية، بل يحتاجون إلى أن يكون نوعًا من الأصدقاء الرقميين"، مضيفاً في حوار مع "سي إن إن" كون هذا البرنامج سيكون موجودا في كل الأجهزة، وسيبدأ حقا في العيش بجانب من يختارونه.

وكتب مصطفى سليمان في مدوّنة عن التحديث الجديد: "سيكون كوبايلوت موجودا لأجلكم، من جهتكم وإلى جانبكم، قريبا جدا من اهتماماتكم".

وأسندت "مايكروسوفت" إلى سليمان في آذار/مارس الفائت رئاسة قسم الذكاء الاصطناعي للعامّة فيها بعدما كان يدير شركة "غوغل ديبمايند" Google DeepMind الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ودخلت المجموعة في وقت مبكر جدا مجال هذه التكنولوجيا، مستفيدة خصوصا من شراكتها مع شركة "أوبن إيه آي" التي ابتكرت "تشات جي بي تي". ولحقت بها مجموعة "غوغل" وقريبا ستفعل "آبل" اللتان تستغلان موقعهما المهيمن في سوق الهواتف الذكية للترويج لأداتيهما القائمتين على الذكاء الاصطناعي، وهما "جيميناي" Gemini على نظام "أندرويد"، و"آبل إنتيليجنس" Apple Intelligence.

 وأفادت "مايكروسوفت" بأن وظائف "كوبايلوت" الصوتية تتيح للمستخدم تفاعلا أكثر طبيعيةً مع الذكاء الاصطناعي الذي سيوفّر أربعة أصوات مختلفة.  وسيتاح البرنامج بدايةً في البلدان الناطقة بالإنكليزية، ولا تزال وظيفة تفسير الصور في مرحلة الاختبار.

وأكدت المجموعة أنها ستولي اهتماما كبيرا لحماية البيانات، وأن البيانات المستخدمة في تفسير الصور ستُمسَح بعد الاستخدام. وسيرى الذكاء الاصطناعي نظريا ما يراه المستخدم على صفحة ما، وسيكون في وسعه "الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى، واقتراح الخطوات التالية، ومساعدة المستخدم من دون مقاطعة عمله".

 وأوضحت "مايكروسوفت" أن الوظيفة ستبدأ بـ "قائمة محدودة من المواقع المستخدمة بكثرة لضمان أن تكون التجربة آمنة للجميع". وأضافت أنها تريد جعل برنامج "كوبايلوت"  أكثر قابلية للتخصيص "استنادا إلى سجل المحادثة"، وهو احتمال لن يتم توفيره في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بسبب القواعد الأكثر صرامة بشأن حماية البيانات.

ع.ا (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

هاتف ذكي يحمل شعار كل من ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت، وفي الخلفية علم الاتحاد الأوروبي. (صورة رمزية)

لترويض عمالقة التكنولوجيا- قانون أوروبي تاريخي يدخل حيز التنفيذ

لترويض عمالقة التكنولوجيا- قانون أوروبي تاريخي يدخل حيز التنفيذ

قانون تاريخي للاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ لمنع الشركات الرقمية العملاقة من إساءة استخدام مركزها المهيمن، لكن تنفيذه بشكل فعال ينطوي على تحدٍّ كبير وسيتسبب بمعارك شرسة. فما هو هذا القانون بالضبط؟ وما هي التحديات؟
علوم٨ مارس ٢٠٢٤
مئات الآلاف من محبي ألعاب الفيديو يحرصون على حضور معرض "غيمزكوم" في ألمانيا..

مئات الآلاف يتوافدون لحضور معرض "غيمز كوم" في ألمانيا

مئات الآلاف يتوافدون لحضور معرض "غيمز كوم" في ألمانيا

يتوافد الآلاف يوميا على مدينة كولن لحضور الحدث السنوي الأكبر لألعاب الفيديو في أوروبا؛ لاختبار الألعاب المرتقب إصدارها بنهاية هذا العام. ويواجه معرض "غيمز كوم" تحديات، خاصة مع إغلاق استوديوهات وصرف آلاف الموظفين.
بانوراما٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
Deutschland Elektromobilität Roboter auf der Hannover Messe

الذكاء الاصطناعي جاهز لإدماجه في الإنتاج الصناعي الألماني

الذكاء الاصطناعي جاهز لإدماجه في الإنتاج الصناعي الألماني

تستثمر شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة مليارات في أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن هل هذه الأنظمة جاهزة لتطبيقات عالم الصناعة؟ وما المكاسب التي يمكن أن تنتج عن دمجها في عمليات الإنتاج الصناعي؟
علوم٢٢ أبريل ٢٠٢٤