صديق الطفولة يكشف سبب رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل عن بايرن

هذا الأسبوع، أعلن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، أن المشوار مع بايرن "قد انتهى". وتتواصل التكهنات منذ فترة حول انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

لكن النادي يصر على التزام اللاعب بالعقد، الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران العام المقبل.

والآن دخل على الخط توماش زافسلاك، صديق ليفاندوفسكي من أيام الطفولة، وهو يقود في الوقت نفسه "فريق ليفاندوفسكي" ومسؤول عن التسويق والعلاقات العامة أيضا، ليوضح لماذا يريد ليفاندوفسكي حتما مغادرة بايرن.

وقال زافسلاك لصحيفة "بيلد" الألمانية "إذا نظرت إلى سلوك النادي في الأشهر الأخيرة، فلن يساورك شك في أن روبرت ليس جزءًا منهذا المستقبل" للنادي. وأضاف: "إنه لأمر مؤسف أنه لا أحد من إدارة النادي أراد إجراء محادثة صادقة طوال الوقت. لم يكن (ليفاندوفسكي) يستحق مثل هذه المعاملة. وهذا هو السبب في أنهم فقدوه كشخص".

وأكد صديق ليفاندوفسكي المقرب أن الخطأ يقع على عاتق بايرن: وقال: "الجميع يعلم أن الإبقاء على لاعب في نادٍ ذهنه ليس حاضرا فيه؛ لن يؤدي إلى النجاح، بل على العكس تمامًا".

وأضاف توماش زافسلاك: "على بايرن ميونيخ أن يتكيف مع مثل هذا السيناريو ويمكنه بالتأكيد إيجاد حل جيد للنادي من الناحيتين الرياضية والمالية، علاوة على أن يكون محفزا أيضًا على اللعب للنادي".

يبدو أن روبرت ليفاندوفسكي حسم أمره بعدم مواصلة المشوار مع بايرن لكن عقده مستمر حتى صيف 2023 وبايرن يرفض فسخ العقد حتى الآن.

بسبب ليفاندوفسكي- برشلونة يهاجم رئيس الليغا

وفي إسبانيا شن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة هجوما على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بسبب تصريحات الأخير، الذي حذر من خلالها من عدم تحمل برشلونة التعاقد في الوقت الحالي مع روبرت ليفاندوفسكي.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في العام الماضي بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها النادي الكاتلاني.

وقال لابورتا في تصريحات للقناة التليفزيونية لنادي برشلونة: "أود أن أطلب منهم (الرابطة) شيئا، وهو عدم التعليق بشأن قدرتنا على التعاقد مع لاعب معين من عدمها، حيث أن هذا يضر بوضوح بمصالح برشلونة."

وكان تيباس قد أكد أمس الثلاثاء (31 مايو/ أيار 2022) أن برشلونة سيكون بحاجة إلى الحصول على المال من صفقات بيع لاعبين كي يتمكن من التعاقد مع ليفاندوفسكي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)