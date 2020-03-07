صديقه السابق يفضحه.. مورينيو كان كسولاً

يشتهر مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بمتطلباته الكبيرة، والتي تضعه في بعض الآحيان في صراع مباشر مع لاعبيه. ويصر المدرب البرتغالي على ضرورة اللعب بندية كبيرة، وعدم التساهل سواء أكان ذلك في التداريب أو المباريات.

لكن، يبدو أن جوزيه مورينيو نفسه كان لا يلتزم بهذه المتطلبات عندما كان لاعباً لكرة القدم قبل عدة عقود، فقد كشف بالتمار بريتو اللاعب السابق لفريق ريو آفي البرتغالي أن زميله آنذاك في الفريق جوزيه مورينيو كان "كسولاً".

وأوضح بالتمار بريتو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جوزيه مورينيو لم يكن يعمل بجد عندما كان فوق أرضية الملعب. وأضاف :"كان يتمتع بقدرة كبيرة، لكن ما كان يعيقه هو أنه رتب مسبقاً لحياته بطريقة ما في ذلك الوقت..كانت والدته مُعلمة ووالده مُدرباً".

وتابع بريتو حديثه عن المُدرب الذي يُوصف بـ"الداهية" في عالم التدريب "انطباعنا أن كرة القدم كان بمثابة هواية له". وأضاف :"رغم أنه كان يستمتع بلعبها إلاّ أنه كان كسولاً بعض الشيء. لم يعمل يجد مثلما كان ينبغي عليه القيام على المستوى الجسدي".

واختتم اللاعب السابق كلامه عن مورينيو قائلاً "لقد أراد الحياة السهلة، أن تكون الكرة عند قدمية. لم يكن مُستعداً لخوض الحرب من أجل ذلك". وأضاف: "ربما هذا ما منعه من أن يكون لاعب كرة قدم أفضل".

من جهة أخرى، اعترف جوزيه مورينو بصحة تصريحات زميله السابق بالتمار بريتو. وقال المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مختلفة "صحيح صحيح تماماً". يشار إلى جوزيه مورينيو اعتزل لعب كرة القدم عن سن صغيرة للغاية، واتجه إلى عالم التدريب، الذي أصبح فيه من بين أفضل المدربين في العالم.