 صديقه السابق يفضحه.. مورينيو كان كسولاً | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.03.2020

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رياضة

صديقه السابق يفضحه.. مورينيو كان كسولاً

فيما يشتهر مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بمتطلباته الكثيرة من لاعبيه وضرورة "قتالهم" في مباريات كرة القدم، كشف اللاعب لفريق ريو آفي البرتغالي بالتمار بريتو أن مورينيو كان "كسولا" وأنه أراد حياة سهلة.

جوزيه مورينيو

يشتهر جوزيه مورينيو بمتطلباته الكبيرة، لكن يبدو أن مورينيو نفسه كان لا يلتزم بهذه المتطلبات عندما كان لاعباً لكرة القدم.

يشتهر مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بمتطلباته الكبيرة، والتي تضعه في بعض الآحيان في صراع مباشر مع لاعبيه. ويصر المدرب البرتغالي على ضرورة اللعب بندية كبيرة، وعدم التساهل سواء أكان ذلك في التداريب أو المباريات.

لكن، يبدو أن جوزيه مورينيو نفسه كان لا يلتزم بهذه المتطلبات عندما كان لاعباً لكرة القدم قبل عدة عقود، فقد كشف بالتمار بريتو اللاعب السابق لفريق ريو آفي البرتغالي أن زميله آنذاك في الفريق جوزيه مورينيو كان "كسولاً".

وأوضح بالتمار بريتو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جوزيه مورينيو لم يكن يعمل بجد عندما كان فوق أرضية الملعب. وأضاف :"كان يتمتع بقدرة كبيرة، لكن ما كان يعيقه هو أنه رتب مسبقاً لحياته بطريقة ما في ذلك الوقت..كانت والدته مُعلمة ووالده مُدرباً".

وتابع بريتو حديثه عن المُدرب الذي يُوصف بـ"الداهية" في عالم التدريب "انطباعنا أن كرة القدم كان بمثابة هواية له". وأضاف :"رغم أنه كان يستمتع بلعبها إلاّ أنه كان كسولاً بعض الشيء. لم يعمل يجد مثلما كان ينبغي عليه القيام على المستوى الجسدي".

واختتم اللاعب السابق كلامه عن مورينيو قائلاً "لقد أراد الحياة السهلة، أن تكون الكرة عند قدمية. لم يكن مُستعداً لخوض الحرب من أجل ذلك". وأضاف: "ربما هذا ما منعه من أن يكون لاعب كرة قدم أفضل".

من جهة أخرى، اعترف جوزيه مورينو بصحة تصريحات زميله السابق بالتمار بريتو.  وقال المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مختلفة "صحيح صحيح تماماً". يشار إلى جوزيه مورينيو اعتزل لعب كرة القدم عن سن صغيرة للغاية، واتجه إلى عالم التدريب، الذي أصبح فيه من بين أفضل المدربين في العالم.

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

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  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


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