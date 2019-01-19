صديقة نجم أرسنال الجديد تتمنى له التوفيق

تشعر جماهير أرسنال بسعادة بالغة، عقب نجاح "المدفعجية" في الحصول على خدمات لاعب برشلونة دينس سواريز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، إذ تعول جماهير النادي اللندني كثيراً على تألق اللاعب الإسباني، من أجل إنهاء الدوري الإنجليزي في مراكز متقدمة، والتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.
السعادة لم تقتصر فقط على جماهير أرسنال بل شملت أيضاً أقرب الناس إلى قلب دينس سواريز، فقد تمنت عارضة الأزياء نادية أفيليس غارسيا الحظ لصديقها دينس في تجربته الكروية الجديدة مع الفريق الإنجليزي العريق، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وأوضح موقع "ذا صن" أن نادية أفيليس غارسيا بعثت برسالة إلى صديقها دينيس (25 عاماً) تقول فيها "حظا سعيدا حبيبي...سعيدة للغاية من أجلك، وكذلك للمشاركة معك في هذه التجربة". وأضاف الموقع البريطاني أن دينس يستحوذ على تفكير صديقته نادية.
وتابع نفس المصدر أنه لا يُعرف إلى حد الآن ما إذا كانت نادية أفيليس غارسيا ستلتحق بصديقها إلى العاصمة البريطانية لندن أم أنها ستفضل البقاء في مدينة برشلونة الإسبانية.
في المقابل، يسعى أرسنال إلى مواصلة مستواه الجيد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع المدرب الإسباني أوناي إيمري، حيث يحتل "المدفعجية" المركز الرابع برصيد 47 نقطة، في حين يتصدر ليفربول جدول ترتيب "البريميرليغ" بـ 61 نقطة.
الجدير ذكره أن دينس سواريز، عانى كثيراً على دكة بدلاء برشلونة، وفشل في فرض اسمه بقوة في تشكيلة الفريق الكتالوني، التي تشهد منافسة كبيرة بفضل توفر "البلوغرانا" على تشكيلة، تعج بلاعبين من طراز متميز في كل المراكز.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري