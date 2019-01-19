 صديقة نجم أرسنال الجديد تتمنى له التوفيق | عالم الرياضة | DW | 31.01.2019

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عالم الرياضة

صديقة نجم أرسنال الجديد تتمنى له التوفيق

تمنت عارضة الأزياء نادية أفيليس غارسيا التوفيق لصديقها دينس سواريز في تجربته الكروية الجديدة مع أرسنال، فيما تمني جماهير "المدفعجية" النفس بتألق النجم الإسباني ومساعدة الفريق اللندني على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

Spanien Barcelona vs Cultural Leonesa Denis Suarez (picture-alliance/NurPhoto/X. Bonilla)

دينيس سواريز، أرشيف.

تشعر جماهير أرسنال بسعادة بالغة، عقب نجاح "المدفعجية" في الحصول على خدمات لاعب برشلونة دينس سواريز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، إذ تعول جماهير النادي اللندني كثيراً على تألق اللاعب الإسباني، من أجل إنهاء الدوري الإنجليزي في مراكز متقدمة، والتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

السعادة لم تقتصر فقط على جماهير أرسنال بل شملت أيضاً أقرب الناس إلى قلب دينس سواريز، فقد تمنت عارضة الأزياء نادية أفيليس غارسيا الحظ لصديقها دينس في تجربته الكروية الجديدة مع الفريق الإنجليزي العريق، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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من يعمل بجد يحصل على أجر عمله يوما ما. إنها حقيقة معروفة تنطبق على قصة اللاعب لوكاس توريرا، الذي عانى كثيراً في بدايته في أوروغواي ليتجاوز بعد سنوات قليلة أيام الفقر والعناء ويصبح ركيزة في تشكيلة أرسنال الإنجليزي. (07.12.2018)

رغم جلوسه على مقاعد البدلاء وتراجعه في حسابات المدرب أوناي إيمري، إلا أن لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل يحصل على مبلغ خيالي يومياً يصل إلى 50 ألف يورو. مقابل ماذا؟ مقابل الجلوس على مقاعد البدلاء أحياناً. (30.01.2019)

وأوضح موقع "ذا صن" أن نادية أفيليس غارسيا بعثت برسالة إلى صديقها دينيس (25 عاماً) تقول فيها "حظا سعيدا حبيبي...سعيدة للغاية من أجلك، وكذلك للمشاركة معك في هذه التجربة". وأضاف الموقع البريطاني أن دينس يستحوذ على تفكير صديقته نادية.

وتابع نفس المصدر أنه لا يُعرف إلى حد الآن ما إذا كانت نادية أفيليس غارسيا ستلتحق بصديقها إلى العاصمة البريطانية لندن أم أنها ستفضل البقاء في مدينة برشلونة الإسبانية.

في المقابل، يسعى أرسنال إلى مواصلة مستواه الجيد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع المدرب الإسباني أوناي إيمري، حيث يحتل "المدفعجية" المركز الرابع برصيد 47 نقطة، في حين يتصدر ليفربول جدول ترتيب "البريميرليغ" بـ 61 نقطة.

الجدير ذكره أن دينس سواريز، عانى كثيراً على دكة بدلاء برشلونة، وفشل في فرض اسمه بقوة في تشكيلة الفريق الكتالوني، التي تشهد منافسة كبيرة بفضل توفر "البلوغرانا" على تشكيلة، تعج بلاعبين من طراز متميز في كل المراكز.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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