صديقة نجم أرسنال الجديد تتمنى له التوفيق

تشعر جماهير أرسنال بسعادة بالغة، عقب نجاح "المدفعجية" في الحصول على خدمات لاعب برشلونة دينس سواريز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، إذ تعول جماهير النادي اللندني كثيراً على تألق اللاعب الإسباني، من أجل إنهاء الدوري الإنجليزي في مراكز متقدمة، والتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

السعادة لم تقتصر فقط على جماهير أرسنال بل شملت أيضاً أقرب الناس إلى قلب دينس سواريز، فقد تمنت عارضة الأزياء نادية أفيليس غارسيا الحظ لصديقها دينس في تجربته الكروية الجديدة مع الفريق الإنجليزي العريق، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضح موقع "ذا صن" أن نادية أفيليس غارسيا بعثت برسالة إلى صديقها دينيس (25 عاماً) تقول فيها "حظا سعيدا حبيبي...سعيدة للغاية من أجلك، وكذلك للمشاركة معك في هذه التجربة". وأضاف الموقع البريطاني أن دينس يستحوذ على تفكير صديقته نادية.

وتابع نفس المصدر أنه لا يُعرف إلى حد الآن ما إذا كانت نادية أفيليس غارسيا ستلتحق بصديقها إلى العاصمة البريطانية لندن أم أنها ستفضل البقاء في مدينة برشلونة الإسبانية.

في المقابل، يسعى أرسنال إلى مواصلة مستواه الجيد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع المدرب الإسباني أوناي إيمري، حيث يحتل "المدفعجية" المركز الرابع برصيد 47 نقطة، في حين يتصدر ليفربول جدول ترتيب "البريميرليغ" بـ 61 نقطة.

الجدير ذكره أن دينس سواريز، عانى كثيراً على دكة بدلاء برشلونة، وفشل في فرض اسمه بقوة في تشكيلة الفريق الكتالوني، التي تشهد منافسة كبيرة بفضل توفر "البلوغرانا" على تشكيلة، تعج بلاعبين من طراز متميز في كل المراكز.