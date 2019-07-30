صدور أحكام بشأن معركة على حضانة طفلين بين حاكم دبي وزوجته

استمعت محكمة الاستئناف في لندن اليوم الأربعاء (26 شباط/ فبراير 2020) إلى أحكام صدرت في أحدث مرحلة ضمن معركة قانونية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين بشأن طفليهما.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى طعن الشيخ محمد على نشر أحكام سابقة في القضية أصدرتها المحكمة العليا الإنجليزية. وقيل في المحكمة أن الأميرة هيا والوصي على الأطفال الذي عينته المحكمة يؤيدان نشر الأحكام.

وبدأت معركة حضانة الطفلين في شهر مايو/ أيار الماضي وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة وكانت جلسات خاصة. وقال الطرفان في بيان في يوليو/ تموز الماضي إن القضية لا تتعلق بالطلاق أو بمشاكل مالية بل تقتصر على رعاية الطفلين.

وطلب الشيخ محمد من المحكمة أن يعود طفلاه إلى دبي. بينما طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية ابنتها من إجبارها على الزواج وإصدار أمر بعدم التعرض. وقال القاضي نيكولاس أندرهيل نائب رئيس محكمة الاستئناف "هذه الدعوى نتجت عن إجراءات الحضانة في المحكمة العليا المتعلقة بالطفلين وهما الآن في نطاق اختصاص المحكمة". وأضاف أن إجراءات الحضانة ما زالت جارية وستعقد جلسة "للرعاية" في نهاية الشهر المقبل. وقرر ماكفارلين الشهر الماضي إعلان الحكمين.

ع.ش/ و.ب (رويترز)