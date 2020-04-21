صدمة وحزن في مصر لوفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد صراع مع كورونا

خبر حزين استيقظت عليه مصر، إذ أعلن عن وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي بعد صراع دام لـ 43 يوما مع فيروس كورونا. على موقع تويتر تصدر هاشتاج # رجاء_الجداوي، بعد ساعات من إعلان نبأ الوفاة. شخصيات فنية مصرية وعربية قدمت التعازي وأعربت عن حزنها لوفاة الفنانة المصرية التي توفيت عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.
بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي أعادوا نشر آخر رسالة صوتية سجلتها الجداوي من داخل مستشفى العزل وتحذيرها للناس من التهاون مع الفيروس.
وكانت الممثلة الراحلة أصيبت بالفيروس نهاية مايو/ أيار وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية. وأعلنت ابنتها الوحيدة أميرة مختار على حسابها بفيسبوك اليوم الأحد، نبأ الوفاة.
نقيب الممثلين أشرف زكي قال للتليفزيون المصري صباح اليوم، إن الجداوي دخلت لحالة حرجة بسبب تأثير الفيروس ومضاعفاته على الرئة مشيرا إلى أنها ستدفن في مقابر الأسرة بالقاهرة.
ولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر أيلول 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف.
بدأت الجداوي مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها (دعاء الكروان) للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.
قدمت أفلام (إشاعة حب) و(ثمن الغربة) و(أيام في الحلال) و(بريق عينيك) و(عاد لينتقم) و(الوحل) و(البيه البواب) و(تيمور وشفيقة) و(الثلاثة يشتغلونها) و(كركر) و(مراتي وزوجتي) و(من 30 سنة).
جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم (حنفي الأبهة) ومسلسلي (أحلام الفتى الطائر) و(عوالم خفية) ومسرحيتي (الواد سيد الشغال) و(الزعيم).
و من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية (هند والدكتور نعمان) و(أوان الورد) و(تامر وشوقية) و(نونة المأذونة) و(عائلة الحاج متولي) و(شربات لوز) و(يوميات زوجة مفروسة أوي) و(في غمضة عين) و(لعبة النسيان) الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.
كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني وشاركت المذيع عمرو أديب تقديم برنامج (الحكاية) على قناة إم.بي.سي مصر. تزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار، الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة.
ا.ف/ م.س (رويترز)
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اتباع التدابير المفروضة
يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
ارتداء كمامة واقية
من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدام سوائل التعقيم
يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
عدم ارتداء القفازات الطبية
ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدم كيسك الخاص
بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اختيار العبوات سهلة الغسل
يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟
الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
التخلص من المغلفات
عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
غسل الخضروات والفاكهة
يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة استلام الطلبات
يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة التوصيل للمنازل
بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد