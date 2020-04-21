صدمة وحزن في مصر لوفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد صراع مع كورونا

خبر حزين استيقظت عليه مصر، إذ أعلن عن وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي بعد صراع دام لـ 43 يوما مع فيروس كورونا. على موقع تويتر تصدر هاشتاج # رجاء_الجداوي، بعد ساعات من إعلان نبأ الوفاة. شخصيات فنية مصرية وعربية قدمت التعازي وأعربت عن حزنها لوفاة الفنانة المصرية التي توفيت عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.

بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي أعادوا نشر آخر رسالة صوتية سجلتها الجداوي من داخل مستشفى العزل وتحذيرها للناس من التهاون مع الفيروس.

وكانت الممثلة الراحلة أصيبت بالفيروس نهاية مايو/ أيار وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية. وأعلنت ابنتها الوحيدة أميرة مختار على حسابها بفيسبوك اليوم الأحد، نبأ الوفاة.

نقيب الممثلين أشرف زكي قال للتليفزيون المصري صباح اليوم، إن الجداوي دخلت لحالة حرجة بسبب تأثير الفيروس ومضاعفاته على الرئة مشيرا إلى أنها ستدفن في مقابر الأسرة بالقاهرة.

ولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر أيلول 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف.

بدأت الجداوي مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها (دعاء الكروان) للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

قدمت أفلام (إشاعة حب) و(ثمن الغربة) و(أيام في الحلال) و(بريق عينيك) و(عاد لينتقم) و(الوحل) و(البيه البواب) و(تيمور وشفيقة) و(الثلاثة يشتغلونها) و(كركر) و(مراتي وزوجتي) و(من 30 سنة).

جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم (حنفي الأبهة) ومسلسلي (أحلام الفتى الطائر) و(عوالم خفية) ومسرحيتي (الواد سيد الشغال) و(الزعيم).

و من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية (هند والدكتور نعمان) و(أوان الورد) و(تامر وشوقية) و(نونة المأذونة) و(عائلة الحاج متولي) و(شربات لوز) و(يوميات زوجة مفروسة أوي) و(في غمضة عين) و(لعبة النسيان) الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني وشاركت المذيع عمرو أديب تقديم برنامج (الحكاية) على قناة إم.بي.سي مصر. تزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار، الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة.

ا.ف/ م.س (رويترز)