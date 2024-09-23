صدمة وتعاطف مع تير شتيغن بعد إصابة ستبعده لشهور طويلة

لم يكد يصبح الحارس الأول لألمانيا خلفا لمانويل نوير، حتى تعرض حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن لإصابة بالركبة ستبعده عن الملاعب لمدة طويلة على ما يبدو. والتعاطف مع الحارس يأتي حتى من المنافسين.

وصف يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، الإصابة القوية التي تعرض لها حارس مرماه الأساسي الجديد مارك أندريه تير شتيغن (32 عاما) لاعب برشلونة الإسباني في الركبة بأنها صدمة كبيرة.

وقال ناغلسمان في بيان أصدره الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2024): "إصابة تير شتيغن بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة لنا، والمنتخب سيفتقده كثيرا داخل الملعب وخارجه".

وأضاف المدرب الألماني "نتمنى لمارك (تير شتيغن) التوفيق والتعافي في أسرع وقت ممكن بعد العملية الجراحية، وسنسانده دائما في مشوار العودة إلى الملاعب".

ومن جانبه قال رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني: "لقد واجه مارك (تير شتيغن) العديد من النكسات خلال مسيرته، وأنا مقتنع أنه سيعود أقوى هذه المرة أيضا".

وأعرب توني كروس النجم السابق لمنتخب ألمانيا وريال مدريد عن تمنياته بالتعافي السريع لمواطنه تير شتيغن. كما أبدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والذي غاب عن أغلب فعاليات الموسم الماضي عقب خضوعه لجراحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي للركبة، تعاطفه مع تير شتيغن.

وقال كورتوا "أسف بشأن الإصابة، أتألم حقا لرؤيتك تغادر الملعب بمثل هذه الطريقة، أتمنى أن تتعافى قريبا وأن نراك في المرمى مرة أخرى".

إصيب في ذات الركبة!

وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن أن مارك تير شتيغن سيخضع لجراحة اليوم الإثنين بعد إصابته بتمزق تام في الوتر الرضفة بالركبة اليمني خلال فوز برشلونة على فياريال بنتيجة 5/1 في الدوري الإسباني، أمس الأحد. ورجحت تقارير صحفية في إسبانيا أن تير شتيغن سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري.

وسقط تير شتيغن بشكل سييء بعدما قفز للإمساك بكرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وكان يعاني من الألم بشكل واضح أثناء نقله خارج الملعب على محفة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق اليوم أن حارس برشلونة سقط بكامل وزنه على ساقه اليمنى بعد إصابته في ذات الركبة التي خضع فيها بالفعل لعمليتين جراحيتين في السنوات الأخيرة، وقد تؤدي جراحة أخرى إلى إنهاء موسمه.

البحث عن بديل لمنتخب ألمانيا

وأصبح تير شتيغن للتو الحارس الأول لمنتخب ألمانيا بعد اعتزال مانويل نوير نجم بايرن ميونيخ على المستوى الدولي قبل أسابيع قليلة.

تير شتيغن خلف مؤخرا مانويل نوير في مركز الحارس الأول لمنتخب ألمانيا صورة من: ActionPictures/IMAGO

ويستعد منتخب ألمانيا لمباراتي البوسنة والهرسك وهولندا في دوري أمم أوروبا في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسيعلن مدرب الفريق يوليان ناغلسمان عن القائمة الأسبوع المقبل.

ولم يشارك الحارسان البديلان في منتخب ألمانيا أوليفر باومان لاعب هوفنهايم وألكسندر نوبل لاعب شتوتغارت في أي مباراة دولية، بينما تبقى هناك خيارات أخرى متاحة مثل كيفن تراب حارس آينتراخت فرانكفورت وبيرند لينو لاعب فولهام، اللذين خاضا 9 مباريات دولية لكل منهما.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)