صدمة في هوليوود بعد وفاة نجم "ديزني" كاميرون بويس

أعلنت أسرة الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس وفاته بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة بسبب "مشكلة صحية يعاني منها منذ فترة طويلة"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وفي بيان نقله متحدث باسم الأسرة ونشرته شبكة ABC News الأمريكية، ذكرت الأسرة أن بويس كان يتلقى العلاج من "مشكلة صحية"، كما طلبت من الجميع الحفاظ على خصوصيتهم "أثناء ذلك التوقيت الصعب" وتمنت أن تظل ذكراه باقية "عبر تعاطف ومحبة كل من عرفه وأحبه".
ونعى رئيس مجلس إدارة شركة والت ديزني، روبرت ايجر، الممثل الأمريكي واصفا إياه بـ "صديق للعديد منا مفعما بالموهبة والحب والحياة".
وعبر حسابه على موقع تويتر، نعى الممثل الأمريكي آدم ساندلر الممثل الشاب، والذي ظهر معه من قبل في واحد من أفلامه، قائلا: "كان ألطف وأكثر الأطفال موهبة، لقد أحببته كثيرا فقد كان حريصا جدا على أسرته وعلى العالم من حوله".
وكان كاميرون بويس قد بدأ رحلته في عالم السينما وهو في التاسعة من العمر بالظهور في فيلم الرعب "ميرور"، واشتهر بظهوره عبر عدة برامج وأعمال من إنتاج شركة والت ديزني الأمريكية، وكان من المخطط ظهوره قريبا في عمل تليفزيوني جديد يحمل اسم "مستر فليتشر".
وحصل بويس العام الماضي على جائزة الريادة من "ثيرست جالا"، بسبب جهوده في جمع 30 ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع حفر آبار لتوفير مياه شرب نظيفة لسكان دولة سوازيلاند بجنوب القارة الأفريقية.
د.ب/ ا.ف
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
ترشح لجائزتي أوسكار في 2019
فيلم "عمل بدون مؤلف" للمخرج هنكل فون دونرسمارك تم ترشيحه لجائزتي أوسكار. وهذا الفيلم أثار ضجة، لأن الفنان غرهارد ريشتر انتقد بشدة المخرج. فالرسام الذي يعيش في كولونيا انتقد عرض سيرته الذاتية وتحدث عن تشويه كبير. فهل هذا سيؤثر على قرار أكاديمية الأوسكار السويدية؟
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
الفائز الأول على الإطلاق
إميل يانينغس كان النجم الكبير للسينما الألمانية في العشرينات ـ والأول على الإطلاق الذي تم توشيحه بأوسكار ذهبي. الصورة لإميل يانينغس حين حصل على الجائزة في 1928 لفيلمه "مصير كل الجسد".
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
ضربة إميل يانينغس
إميل يانينغس (الصورة) يمثل في هذا الفيلم" الأمر الأخير" عام 1928 دور جنرال قيصري يعيش لسنوات بعد الحرب الأهلية الروسية ككومبارس في هوليود. من مخرج روسي حكم عليه حينها بعقوبة السجن حصل على دور جنرال روسي. وهذا يقضي على عقله ويموت في سريره.
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
لويزه راينر 1937
ألمانية واحدة فحسب تمكنت إلى حد الآن من انتزاع أوسكار من فئة" أحسن ممثلة" ـ لويزه راينر المولودة في دوسلدورف نجحت في الفوز بذلك مرتين: أولا في 1937 لدورها في "حقل المعز الكبير" (الصورة) وفي السنة التالية على فيلم سيدني فرانكلين تحت عنوان "الأرض الخصبة".
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
برنهارد غتسيميك 1960
عندما يتعلق الأمر "بالسينما الكبيرة" وتألق الأوسكار، فإن اسمه لاينبغي أن يموت، لأن الكدتور برنهارد غتسيميك هو الذي حصد بفيلمه الوثائقي "السرينغيتي لا يحق أن تموت" جائزة أوسكار لانتاج ألماني لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية .
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
أوسكار لأوسكار الصغير 1980
أنتظرت ألمانيا حتى عام 1980 حتى جنت أوسكاراً ثانية من فئة "أحسن فيلم أجنبي" : وهذا الشرف حصل عليه فولكر شلوندورف الذي حول كتاب غونتر غراس إلى فيلم بعنوان "الطبل الصفيح". في الصورة ديفيد بنينت يدق الطبل في دور أوسكار ماتسيرات.
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
غنيمة دونرسمارك الأولى
سنوات بعد شلوندورف تمكن فلوريان هنكل فون دونرسمارك من الحصول في 2007 على أوسكار لفيلم "حياة الآخرين". إنها قصة نجاح مبهرة، لأن الفيلم حول الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية كان فيلمه الطويل الأول. ويبدو أن الأكاديمية في هوليود أحبت الفيلم. والآن تم ترشيح مخرج فيلم "عمل بدون مؤلف" لأفضل فيلم أجنبي.
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
مكان مجهول في الهواء الطلق
وقبلها بأربع سنوات كانت المخرجة كارولين لينك قد فازت "بأوسكار الخارج": وفي 2003 تسلمت الجائزة الذهبية لفيلمها المصور في أماكن حقيقية في كينيا " مكان مجهول في إفريقيا". في الصورة يمكن رؤية المخرجة البالغة من العمر 55 عاما أثناء تصوير فيلمها الحالي "الشاب يجب أن يخرج إلى الهواء الطلق" الذي يعتني بالسيرة الذاتية لهابه كيلكلينغ.
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
أوسكار: كريستوف فالتس
الممثل الألماني النمساوي كريستوف فالتس حصل على جائزتي أوسكار كأفضل ممثل ثانوي في أفلام كينتين ترانتينو: في 2009 لتمثيله لدور ضابط نازي. وحصل على اوسكار في 2012 لأفضل ممثل ثانوي في فيلم "القناص"
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
مشهد "كابريت" 1972
طويلة هي قائمة الفائزين الألمان بجائزة أوسكار المشاركين خلف الكاميرا، بينهم مثلا مخرجو الأفلام هانس يورغن كيباخ وهربيرت شترابيل و رولف تسيهيتباور الذين تم توشيحهم في 1972 مقابل مشهد بوب فوس في فيلم "كباريت".
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
المجهول المعروف: هانس تسيمر
موسيقى هذا الرجل ترن في أذن كل زائر سينما، إلا أن القلائل ربما سيتعرفون عليه في الشارع: هانس تسيمر تولى مسؤولية الموسيقى في العديد من أفلام هوليود الكبيرة. وحصل على جائزة أوسكار في 1995 لمقطعه الموسيقي "ملك الأسود". وتم ترشيحه لأول مرة في 1989 مقابل "راين مان".
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
الفائز هو غيرد نيفتسير
مؤخرا تمكن غيرد نيفتسير من جلب الجائزة الذهبية إلى ألمانيا: ففي 2018 حصل الرجل الذي درس تقنية الزراعة على أوسكار لأحسن مؤثرات تصويرية في فيلم "Blade Runner 2049" بمشاركة ريان كوسلينغ و هاريسون فورد.