صدمة في هوليوود بعد وفاة نجم "ديزني" كاميرون بويس

أعلنت أسرة الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس وفاته بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة بسبب "مشكلة صحية يعاني منها منذ فترة طويلة"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفي بيان نقله متحدث باسم الأسرة ونشرته شبكة ABC News الأمريكية، ذكرت الأسرة أن بويس كان يتلقى العلاج من "مشكلة صحية"، كما طلبت من الجميع الحفاظ على خصوصيتهم "أثناء ذلك التوقيت الصعب" وتمنت أن تظل ذكراه باقية "عبر تعاطف ومحبة كل من عرفه وأحبه".

ونعى رئيس مجلس إدارة شركة والت ديزني، روبرت ايجر، الممثل الأمريكي واصفا إياه بـ "صديق للعديد منا مفعما بالموهبة والحب والحياة".

وعبر حسابه على موقع تويتر، نعى الممثل الأمريكي آدم ساندلر الممثل الشاب، والذي ظهر معه من قبل في واحد من أفلامه، قائلا: "كان ألطف وأكثر الأطفال موهبة، لقد أحببته كثيرا فقد كان حريصا جدا على أسرته وعلى العالم من حوله".

وكان كاميرون بويس قد بدأ رحلته في عالم السينما وهو في التاسعة من العمر بالظهور في فيلم الرعب "ميرور"، واشتهر بظهوره عبر عدة برامج وأعمال من إنتاج شركة والت ديزني الأمريكية، وكان من المخطط ظهوره قريبا في عمل تليفزيوني جديد يحمل اسم "مستر فليتشر".

وحصل بويس العام الماضي على جائزة الريادة من "ثيرست جالا"، بسبب جهوده في جمع 30 ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع حفر آبار لتوفير مياه شرب نظيفة لسكان دولة سوازيلاند بجنوب القارة الأفريقية.

د.ب/ ا.ف