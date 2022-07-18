صدمة في دورتموند.. المهاجم الجديد هالر مصاب بورم في خصيتيه

أعلن فريق بروسيا دورتموند يوم الإثنين (18 تموز/يوليو 2022) في بيان إنه بعد "فحوص طبية مكثفة" أجريت لمهاجمه الجديد الدولي العاجي سيباستيان هالر تم "اكتشاف ورم في الخصيتين"، موضحاً أن المهاجم البالغ 28 عاماً "عانى من توعك بعد تمارين صباح الإثنين" في باد راغاز في سويسرا حيث يتحضر الفريق للموسم الجديد.



وأضاف دورتموند على لسان مديره الرياضي سيباستيان كيل أن هالر سيخضع "للمزيد من الفحوص في مركز طبي متخصص. الخبر الذي تلقيناه اليوم (الإثنين) شكل صدمة لسيباستيان هالر ولنا جميعاً. تتمنى عائلة بوروسيا دورتموند بأكملها الشفاء التام لسيباستيان في أسرع وقت ممكن... سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن". وبعد اكتشاف إصابته عاد هالر إلى مدينة دورتموند.







وانضم المهاجم الدولي العاجي الى دورتموند هذا الصيف قادماً من أياكس أمستردام الهولندي لتعزيز قدراته الهجومية بعد رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند الى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي. وعاد هالر الى الـ "بوندسليغا" بعدما سبق له أن خاض غمار منافسات الدوري بين عامي 2017 و2019 بقميص إينتراخت فرانكفورت. وانتقل لاحقاً إلى الدوري الإنكليزي لينضم إلى وست هام (2019-2021)، قبل أن يدافع عن ألوان أياكس الذي تعاقد معه في كانون الثاني/يناير 2021.

وقدم العاجي أداءً خارقاً خلال الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 11 هدفاً، بينها رباعية في الفوز 5-1 على سبورتينغ البرتغالي في الجولة الأولى من دور المجموعات. وبات بالتالي أول لاعب يسجل رباعية "سوبر هاتريك" في بداياته ضمن دوري الأبطال منذ رباعية الهولندي ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي في مرمى غوتبورغ السويدي في تشرين الثاني/نوفمبر 1992.

وانتهى مشوار أياكس في دوري الأبطال عند الدور ثمن النهائي، ما أوقف المهرجان التهديفي للعاجي في المسابقة القارية الأم، لكنه واصل تألقه محلياً وأنهى الدوري الهولندي الذي توج به فريقه، برصيد 21 هدفاً في 31 مباراة. وسجل هالر بقميص أياكس 47 هدفاً في 65 مباراة في مختلف المسابقات.



التعافي ممكن

وناشد دورتموند الإثنين "احترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة"، واعداً بنشر المستجدات "بالتشاور مع اللاعب... بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات". ومن شبه المؤكد أن هالر لن يكون بصحبة دورتموند حين يستأنف الفريق الموسم الجديد من الدوري الألماني في السادس من آب/أغسطس ضد باير ليفركوزن، علماً أنه يخوض قبلها الدور الأول لمسابقة الكأس المحلية ضد فريق الدرجة الثالثة تي أس في ميونيخ 1860 في 29 الحالي.



والإصابة بسرطان الخصية غالبا ليس بالأمر الجديد على صعيد كرة القدم، فقد تعافى منه حارس مرمى المنتخب الفرنسي في الثمانينيات جويل باتس، كما حال حارس مرمى أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا السابق الإسباني خوسيه فرانسيسكو مولينا الذي تعافى بدوره وبات لاحقاً مدرباً. وأصيب حارس مرمى آخر بسرطان الخصية بشخص الأرجنتيني كارلوس روا الذي عولج منه لكنه اتخذ القرار بإنهاء مسيرته في الملاعب.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)