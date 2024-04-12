السعودية: مشجع يجلد "الجلاد" حمد الله ونهاية غير متوقعة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمد الله، للضرب بواسطة "سوط" من قبل أحد المشجعين بعد نهاية مباراة الهلال والاتحاد في كأس السوبر السعودي.

حادثة ضرب مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بواسطة "سوط"، أمس الخميس 11 أبريل/ نيسان بدأت عندما دخل حمد الله في نقاش مع أحد المشجعين في المدرجات. وقام اللاعب المغربي برش المشجع بمياه من قنينة بلاستيكية كانت بيده رداً على كلام مستفز وجهه له المشجع على ما يبدو . وفي رد فعل سريع، قام المشجع بضرب حمد الله بسوط كان بحوزته. وحاول هداف الاتحاد السعودي حمد الله الذي تلقبه جماهير فريق الاتحاد بـ "الجلاد" الرد على الهجوم، لكن تدخل بعض اللاعبين والمسؤولين تدخلوا لتهدئة الوضع ومنع التصعيد، وفقا لتقارير صحفية سعودية، مثل صحيفة "الرياضية".

وبعد الواقعة، تدخل رجال الأمن وأفراد طاقم الاتحاد لمنع حمد الله من الصعود إلى المدرجات، وتم القبض على المشجع المعني بالأمر من قبل الجهات الأمنية. وتم تداول صور للإصابات التي تعرض لها حمد الله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، قام حمد الله بالتنازل رسميًا عن حقه تجاه المشجع أمام الشرطة، وقد أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المشجع أيضًا تنازل عن أي مطالبة قانونية ضد اللاعب.

يجدر بالذكر أن حمد الله سجل هدف الاتحاد الوحيد في المباراة، وذلك من ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعدما تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وعلى الرغم من أن الحارس تصدى للركلة الأولى إلا أنه استطاع تسجيل الهدف من الكرة العائدة. وانتهت المباراة بفوز الهلال على الاتحاد بنتيجة 4-1، ما أضفى مزيدًا من الجدل على الحادثة.

وسطع نجم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في نادي اتحاد جدة. وقاد اتحاد جدة للفوز بلقب الدوري في الموسم السابق، وتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا إلى جانب الهلال والنصر. وفي الموسم الحالي سجل 18 هدفا في الدوري السعودي ويأثي في المرتبة الثانية في قائمة الهدافين.

وحقق اللاعب عبد الرزاق حمد الله إنجازًا رائعًا بتتويجه بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي، بعد تسجيله 21 هدفًا."

ع.ع