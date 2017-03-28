صدق أو لا تصدق! كارلوس تيفيز "لا يحب" كرة القدم!

الأرجنتيني كارلوس تيفيز، الذي تألق في الدوريات الأرجنتيني والبرازيلي والإنجليزي، لا يحب كرة القدم! هذا الاعتراف الغريب والمدوي من لاعب فريق بوكاجونيورز الأرجنتيني أثار زوبعة في بلاده ولدى مشجعيه، وذلك بعد أن أفصح عن هذا السر في حوار مع مجلة "كلارين" الأرجنتينية، قائلاً إنه "لم يحب يوماً كرة القدم ولم يكن يوماً من مشجعيها".

ولم يكتف النجم الحاصل على عدد كبير من الألقاب في أمريكا اللاتينية وأوروبا بهذا القدر، وإنما أضاف: "عندما يلعب برشلونة ضد ريال مدريد وفي الوقت ذاته هناك مسابقة لرياضة الغولف، فإنني أفضل متابعة الأخيرة".

كرة القدم بالنسبة لهداف الدوري الإنجليزي لموسم 2010 / 2011 كانت وسيلة للخروج من الفقر فقط. كيف ذلك؟! يقول اللاعب المعروف بضرباته الصاروخية: "كنا نعيش كما هو الحال في العديد من القرى البسيطة، محاطين بالمخدرات والسلاح وعمليات السطو". وفي ظل هذه الأجواء، كانت كرة القدم وسيلة لتفريغ ذلك الضغط: "كنت أحب أن أضع كرة القدم على قدمي"، يقول كارلوس تيفيز.

يذكر أن المهاجم عاد إلى الدوري الأرجنتيني بعد فترة قصيرة قضاها في الدوري الصيني جنى فيها أرباحاً مالية ضخمة. وكان أهم ما حققه في أوروبا حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي مانشستر يونايتد لموسم 2008.

و.ب/ ي.أ