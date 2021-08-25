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صدام حسين

رابع رئيس جمهورية لدولة العراق الحديثة. تولى المنصب منذ عام 1979 وحتى قيام تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاطه في عام 2003. بعد ذلك هرب وعُثر عليه ثم جرت محاكمته ونُفذ بحقه حكم الإعدام أواخر 2006.

بدأ حياته السياسية عام 1963 بمحاولة اغتيال الزعيم العراقي الراحل عبد الكريم قاسم، تعرض للإصابة خلال المحاولة ليهرب بعدها إلى سوريا ومنها إلى القاهرة. في عام 1968 شارك في انقلاب قاده حزب البعث وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب الرئيس. شهدت فترة حكمه حربا طويلة مع إيران وغزوه للكويت واستخدام السلاح الكيماوي ضد الأكراد.

Smoke billows from one of the towers of the World Trade Center and flames and debris explode from the second tower, Tuesday, Sept. 11, 2001. In one of the most horrifying attacks ever against the United States, terrorists crashed two airliners into the World Trade Center in a deadly series of blows that brought down the twin 110-story towers. (AP Photo/Chao Soi Cheong)

خبراء: هذا ما حصدته واشنطن خلال عقدين من "الحرب على الإرهاب"! 25.08.2021

يرى خبراء أن أمريكا، بانسحابها من أفغانستان، تطوي صفحة كان فيها "الجهاد العالمي العدو المعلن الوحيد"، لتحول مواردها لاستثمارها في مزاحمة منافسين استراتيجيين، مثل الصين وروسيا. فماذا كانت حصيلة الولايات المتحدة؟
ARCHIV *** Irak - Massengrab in Hammam al-Alil November 19, 2016 - Hammam Al-Alil, Nineveh Governorate, Iraq - Dead body from a mass grave in a dump at Hammam al-Alil, Iraq. Hammam Al-Alil Iraq PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAf131 20161119_zap_f131_001 Iraq Mass grave in Hammam Al November 19 2016 Hammam Al Nineveh Governorate Iraq Dead Body from a Mass Grave in a Dump AT Hammam Al Iraq Hammam Al Iraq PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAf131 20161119_zap_f131_001

من صدام حتى داعش .. مسؤول عراقي: عشرات المقابر الجماعية فتحنا نصفها 27.02.2021

كشف مسؤول عراقي أن إجمالي عدد مواقع المقابر الجماعية التي تم فتحها في العراق حتى الآن بلغت 105 مقابر من أصل 210 تعود لحقبة الرئيس الأسبق صدام حسين، ثم فترة صفحة الإرهاب، ثم جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
Bildunterschrift:Sanaa, YEMEN: Raghad, the daughter of Iraq's late former president Saddam Hussein, attends a memorial service held in the Yemeni capital Sanaa on the 40th day after his execution , 07 February 2007. Saddam was executed December 30 in Baghdad after being convicted in November of crimes against humanity for the killing of 148 Shiite civilians following an assassination attempt against him in 1982. AFP PHOTO/KHALED FAZAA (Photo credit should read KHALED FAZAA/AFP/Getty Images)

رغد صدام حسين على قناة العربية: رسائل وأدوار؟ 16.02.2021

أحدث ظهور رغد صدام حسين في مقابلة على قناة العربية الفضائية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. هل هي توطئة لدور سياسي ما لرغد في بلادها؟ وما هدف القناة الممولة من السعودية في تسليط الأضواء على ابنة صدام حسين؟
Iraq's vice-Chairman of the Revolution Command Council, Ezzat Ibrahim al-Douri, gives an award to President Saddam Hussein (R) in Baghdad in an undated file photo. Al-Douri, former right-hand man to late Iraqi President Saddam Hussein and a leader of Iraq's Sunni insurgency, has been reported killed by Iraqi forces and Shi'ite militias. Al-Douri was killed in a military operation, Raed al-Jubouri, the governor of Salahuddin province, told Reuters. The pan-Arab television network al-Arabiya showed images of a dead man who looked like al-Douri. REUTERS/stringer/files

وفاة عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين 26.10.2020

توفي عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، والذي توارى عن الأنظار بعد عام 2003، كما أعلن حزب البعث ورغد صدام حسين. وسرت مراراً شائعات عن وفاة الدوري الذي وصف عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" بأنهم "أبطال".
Symbolbild zum Ausstieg der USA aus dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) durch Präsident Donald Trump und den Folgen für die EU Europäische Union, wenn Europa nach Verhängung von Sanktionen weiterhin Handel mit Iran betreiben sollte: erodierende Flaggen Iran s und der EU mit abwärts gerichtetem Dislike Daumen mit Flagge der USA *** Symbolic picture of US exit from JCPOA by President Donald Trump and consequences for the EU European Union if Europe continues to trade with Iran after sanctions have been imposed, erosion flags of Iran and the EU with downside dislike thumbs Flag of the USA

كيف انتفض الأوروبيون في وجه العقوبات الأمريكية ضد إيران 25.09.2020

يبدو أن السيل وصل الزبى بالنسبة للأوروبيين الذين ضاقوا ذعرا بقرارات واشنطن الأحادية في العلاقات الدولية، كان آخر فصولها فرض عقوبات جديدة على إيران. قرار يدفع نحو عزلَ إدارة ترامب دوليا وعمق الخلافات مع الحلفاء الأوروبيين
KIRKUK, IRAQ - OCTOBER 17: Iraqi government forces take security measures at a control points after Iraqi forces take the control of the city center from Peshmerga forces in Kirkuk, Iraq on October 17, 2017. Iraqi forces on Monday seized full control of the city center as well as Kirkuk's Airport, 70th brigade command of Patriotic Union of Kurdistan (PUK), Kirkuk's Northern Oil Company, the Baba Gurgur oil field and K1 Military base in southeastern Kirkuk as part of a military operation in the oil-rich city of Kirkuk. The Iraqi army on Monday launched an operation in the oil-rich Kirkuk city on Monday amid tension over last monthÄôs illegitimate independence referendum in northern IraqÄôs Kurdish region. Iraqi forces and the Hashd al-Shaabi militia, which supports the government, also seized full control of Tuz Khurmatu district following clashes with Iraqi Kurdish Peshmerga forces. Hamit Arslan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الانتهاكات التركية للعراق.. هل تقود إلى تحالفات جديدة؟ 13.08.2020

بعد مرور أيام على القصف التركي داخل الأراضي العراقية والذي تسبب بمقتل ضابطين، كيف سيكون رد بغداد على الانتهاكات التركية؟ وهل يقود هذا الانتهاك الجديد للعراق حكومة بغداد إلى تحالفات سياسية جديدة في المنطقة بعيدا عن طهران؟
GRANADA, SPAIN - MAY 28: King Juan Carlos attends the wedding of Lady Charlotte Wellesley and Alejandro Santo Domingo at Illora on May 28, 2016 in Granada, Spain. (Photo by Daniel Perez/Getty Images)

من القذافي للسعودية.. شبهات وأزمات بالغرب سببها أموال عربية 04.08.2020

تدفق الأموال العربية من قبل بعض القادة العرب في الغرب يتسبب في إثارة الأزمات والاتهامات بقضايا فساد تكون نتائجها غير مرضية غالباً. في هذا التقرير لمحة عن بعض "الصداقات" المالية التي أشعلت الساحة السياسية في الغرب.
USAF aircraft of the 4th Fighter Wing (F-16, F-15C and F-15E) fly over Kuwaiti oil fires, set by the retreating Iraqi army during Operation Desert Storm in 1991. The Persian Gulf War (August 2, 1990  February 28, 1991), commonly referred to as simply the Gulf War, was a war waged by a U.N.-authorized coalition force from thirty-four nations led by the United States, against Iraq in response to Iraq's invasion and annexation of the State of Kuwait. This war is commonly known as Operation Desert Storm, the First Gulf War, Gulf War I, or the Iraq War. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

صحيفة ألمانية: هل أعطت واشنطن "الضوء الأخضر" لصدام لغزو الكويت؟ 02.08.2020

فتحت صحيفة ألمانية ملف الغزو العراقي للكويت مجددا، وذلك قبيل الذكرى السنوية للغزو الذي يصادف اليوم الثاني من أغسطس/ آب. فهل لعبت واشنطن دورا ما في هذا الغزو؟ وما الذي كشفت عنه وثائق ويكيليكس بهذا الخصوص؟
IRAQ -- 1991 -- An abandoned Russian-made tank in the desert in front of burning oil wells, images like these became an icon of the first Gulf War in 1991, when the USA stopped short of occupying Iraq, after Saddam Hussein ordered his troops into Kuwait -- Picture by Jonas Jordan |

ثلاثون عاماً على غزو الكويت ـ حرب غيّرت خارطة الشرق الأوسط 30.07.2020

قبل ثلاثين عاماً، غزا صدام حسين دولة الكويت المجاورة وأعلنها "المحافظة رقم 19" للعراق. أما اليوم، فأعاد معارضوه، الذين باتوا في السلطة العلاقات مع الجار الإستراتيجي، لكن جراح حرب الخليج الثانية لم تندمل بعد في البلدين.
dpatopbilder - HANDOUT - 04.01.2020, Irak, Bagdad: Ein Mitglied der US-Marines trägt einen Sandsack während der Verstärkung an der US-Botschaft. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani bei einem US-Raketenangriff, hat das irakische Parlament für einen Abzug der rund 5000 im Land stationierten US-Soldaten gestimmt. Foto: Sgt. Kyle Talbot/Special Purpose Marine Air-Ground Task Force Crisis Response - Central Command/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

تقرير: مشاورات داخل إدارة ترامب لفرض عقوبات على العراق 07.01.2020

بعد تهديدات ترامب، صحيفة أمريكية تكشف عن مشاورات جارية في أروقة البيت الأبيض للتباحث حول إمكانية فرض عقوبات على العراق، ما يُذكر العراقيين بالحصار والعقوبات القاسية التي فُرضت في عهد صدام حسين.

25.02.2019 Iraqi President Barham Saleh speaks during a press conference with French president Emmanuel Macron at the Elysee Palace in Paris, Monday, Feb. 25, 2019. Saleh is on a two-day visit to France with a focus on the country's security and the fight against the Islamic State group in the region. (AP Photo/Christophe Ena, Pool) |

العراق.. المشهد السياسي يزداد تعقيدا والشارع يصعّد نبرته 22.12.2019

أعاد المتظاهرون رفع الصوت في العراق في وجه تسويف السياسيين غير القادرين على التوافق حول رئيس جديد للوزراء مع انتهاء المهلة الدستورية. الرئيس العراقي الذي ذكرت مصادر أنه لوح بالاستقالة طلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر.
Barham Salih, Iraq's newly elected president, delivers a speech at the parliament headquarters, in Baghdad, October 2, 2018. Iraqi Parliament Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

الدستور يجبر الرئيس العراقي على التخلي عن الجنسية البريطانية 16.12.2018

أعلن المتحدث باسم الرئاسة العراقية تخلي الرئيس العراقي برهم صالح عن الجنسية البريطانية التي منحت له أيام معارضته لنظام صدام حسين. ويحمل عدد من المسؤولين العراقيين جنسيات مزدوجة من بلدان غربية وغيرها.
Irak Altstadt aus Mossul Auf dem Grafitti in einer Altstadt-Gasse von Mosul steht: ISIS - we want your blood. Foto: Sandra Petersmann / Copyright: DW

في ظل الفراغ - هل يُبعث تنظيمُ "داعش" في العراق من جديد؟ 23.11.2018

تقول البيشمركة الكردية في العراق إن تنظيم "داعش" يعود للحياة الآن مثلما ينهض طائر العنقاء من تحت الرماد. ويقوم التنظيم بإعادة تجميع شتاته، لملء الفراغ، الذي خلفه خصومه المتنازعون. تقرير يوديت نويرينك من أربيل والموصل.
06.03.2015 Beschreibung: Ahvaz Minderheit protestiert vor dem EU-Parlament in Brüssel gegen das iranische Regime Copyright: Samih Amri DW/S.Amri Datum: 06.03.2015 Ort: Brüssel

الأقليات العرقية.. كيف تتعامل إيران مع ملف ساخن يجذب خصومها؟ 24.09.2018

انفصاليون يتبنون هجوم الأهواز، وطهران توزع الاتهامات على أطراف متعددة. تدرك إيران حساسية منطقة الأهواز، خاصة وأن هناك من يراهن على المكوّن العرقي لكسر شوكة النظام الإيراني المتهم بالتدخل في شؤون جلّ جيرانه.
https://twitter.com/IrqSport/status/1038878265056927744 10.09.2018

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشجعين من العراق والجزائر 10.09.2018

صراع تشهده مواقع التواصل الاجتماعي بين جزائريين وعراقيين بعد هتافات وُصِفت بالـ"طائفية" وأخرى تمجد صدّام من جانب مشجعي اتحاد العاصمة الجزائري خلال مباراة مع القوة الجوية العراقي. البعض اعتبرها حرية تعبير وانتقدها آخرون.

Algerian fans celebrate after their team won the 2010 World Cup qualifying play-off football match against Egypt in Khartoum on November 18, 2009. A superb Antar Yahia goal gave Algeria a 1-0 victory over Egypt and a place at the 2010 World Cup in South Africa. AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

أزمة ديبلوماسية بين بغداد والجزائر..مبعثها ملعب كرة قدم 10.09.2018

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت السفير الجزائري لدى بغداد، على خلفية انسحاب فريق عراقي من مباراة لكرة القدم إثر إقدام مشجعين جزائريين على إطلاق هتافات تمجد الرئيس الأسبق صدام حسين.
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