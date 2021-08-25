رابع رئيس جمهورية لدولة العراق الحديثة. تولى المنصب منذ عام 1979 وحتى قيام تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاطه في عام 2003. بعد ذلك هرب وعُثر عليه ثم جرت محاكمته ونُفذ بحقه حكم الإعدام أواخر 2006.

بدأ حياته السياسية عام 1963 بمحاولة اغتيال الزعيم العراقي الراحل عبد الكريم قاسم، تعرض للإصابة خلال المحاولة ليهرب بعدها إلى سوريا ومنها إلى القاهرة. في عام 1968 شارك في انقلاب قاده حزب البعث وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب الرئيس. شهدت فترة حكمه حربا طويلة مع إيران وغزوه للكويت واستخدام السلاح الكيماوي ضد الأكراد.