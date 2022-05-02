 صدامات بين الشرطة ومصلين خلال صلاة عيد الفطر في أديس أبابا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.05.2022

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صدامات بين الشرطة ومصلين خلال صلاة عيد الفطر في أديس أبابا

وقعت مواجهات بين شبان إثيوبيين وعناصر من الشرطة بسبب "إطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع، بطريق الخطا، على مسلمين" تجمعوا للصلاة وسط العاصمة، بحسب مسؤول مسلم. واحتفل المسلمون اليوم في دول عديدة بصلاة العيد دون تباعد اجتماعي.

جانب من صلاة عيد الفطر في ملعب لكرة القدم بالعاصمة الإثيوبية

قال مسؤول مسلم إن شرطياً أطلق عن طريق الخطأ قنبلة غاز مسيل للدموع على مسلمين تجمعوا للصلاة في وسط العاصمة الإثيوبية

دارت مواجهات لفترة وجيزة الاثنين (الثاني من مايو/أيار 2022) في وسط أديس أبابا بين شبان مسلمين إثيوبيين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع خلال صلاة جماعية بمناسبة عيد الفطر، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

مختارات

تقف قوات المتمردين على أعتاب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط أجواء شديدة التوتر تعم البلاد، وأنباء عن اقتراب سقوط عاصمة ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان. ما تأثيرات ذلك على دول الجوار والقرن الإفريقي؟

ولم تتضح بعد الظروف التي أدت إلى اندلاع المواجهات. وقال مسؤول مسلم إن شرطياً أطلق عن طريق الخطأ قنبلة غاز مسيل للدموع على مسلمين تجمعوا للصلاة في وسط العاصمة الإثيوبية.

وقالت شرطة أديس أبابا من جانبها في بيان مقتضب "تسببت أعمال شغب قام بها عدد قليل من الأفراد... أثناء صلاة العيد... بأضرار مادية"، مؤكدة عودة الهدوء. وأضافت أنها "ستعلن لاحقاً سبب اندلاع أعمال الشغب".

وبدأت المواجهات قرب استاد العاصمة الدولي الذي نظمت فيه الصلاة. ولدى امتلاء الاستاد، صلى من لم يتمكنوا من دخوله في الخارج ولا سيما في ميدان مسكل الكبير.

لا معلومات واضحة

وقال مسؤول في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا، طلب عدم ذكر اسمه، "ليس لدينا معلومات واضحة" عن سبب اندلاع الصدامات. وأضاف "يبدو أن شرطيًا أطلق قنبلة مسيلة للدموع عن غير قصد" على حشد من المصلين المتجمعين للصلاة في ميدان مسكل، مستشهداً بمتطوعين تولوا تنظيم الصلاة. وأضاف أن زملاء الشرطي أبعدوه عن المكان لكن "الناس صُدموا وراحوا يهتفون وخرج الوضع عن السيطرة".

وشاهد مراسلو فرانس برس شبانا يرشقون الشرطة بالحجارة بالقرب من ميدان مسكل. وهتف البعض "العدالة لغوندار" و"لا تحرقوا مساجدنا لا تقتلوا أبناءنا".

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غلاء الأسعار يلقي بظلاله على احتفالات العيد

يذكر أن مدينة غوندار تقع في منطقة أمهرة، شمال غرب إثيوبيا، حيث قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وفقًا لمسؤولين مسلمين، في أواخر نيسان/أبريل في أعمال عنف ضد مسلمين نُسبت إلى "متطرفين مسيحيين". وإثيوبيا دولة ذات غالبية مسيحية (أكثرهم من الأرثوذكس) ويشكل المسلمون نحو 30% من سكانها.

وقال مراسلون لفرانس برس الاثنين في أديس أبابا إن المتظاهرين حطموا بالحجارة نوافذ متحف وطني في ميدان مسكل، وأشاروا إلى عودة الهدوء بعد ذلك.

وقال عضو مجلس الشؤون الإسلامية "هذه هي المرة الأولى" التي نشهد أحداثا خلال صلاة العيد الجماعية في العاصمة التي تُنظم منذ سقوط النظام العسكري الماركسي في عام 1991. وأوضح أن "المسلمين منظمون ومسالمون" يريدون "قضاء العيد بسلام".

صلاة عيد دون تباعد اجتماعي

واحتفل المسلمون في دول مختلفة اليوم بعيد الفطر، وأقيمت الصلوات في ساحات عامة لأول مرة بعد عامين من منع التجمعات خوفاً من انتشار وباء كورونا. 

في مصر، احتشد مئات المصلين في مصر خارج مسجد عمرو بن العاص التاريخي بمنطقة مصر القديمة في القاهرة انتظارا لدورهم لدخول المسجد لحضور صلاة عيد الفطر بأعداد أكبر بكثير مما كان عليه الحال خلال العامين الماضيين.

وانضمت أُسر لأداء الصلاة التي غاب عنها كثيرون في عامي 2020 و 2021 بسبب القيود التي كانت مفروضة للحد من تفشي جائحة كورونا.

كما احتفل ألوف الألبان بأداء صلاة عيد الفطر في العاصمة تيرانا. وأظهرت لقطات صُورت بطائرة مُسيرة حشداً كبيراً من المصلين يتجمعون في ساحة إسكندر بك بتيرانا ويؤدون صلاة العيد.

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى شرق القدس دون صدامات مع الشرطة الإسرائيلية.  

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، رويترز)

  • BG Ramadan 2019 Dhaka (Imago Images/Xinhua/S. Reza)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    السفر ولو على ظهر القطار

    في دكا عاصمة بنغلاديش، يحاول الآلاف من الناس الحصول على مقعد في القطار أو حتى فوق القطار إن اقتضى الأمر. ولأن الكثير من المسافرين يرغبون في زيارة أقاربهم بعد نهاية شهر رمضان والاحتفال بالعيد معهم، فإن الازدحام يكون شديداً للغاية على وسائل النقل العام، ويؤدي إلى حالة من الفوضى في هذا البلد الآسيوي.

  • BG Ramadan 2019 Berlin (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    عيد الفطر في ألمانيا

    في بلدان مثل ألمانيا يعتبر صوم رمضان مهمة ليست بالسهلة، لأن ساعات الصوم طويلة مقارنة مع بلدان أخرى. ووجه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، رسالة شكر وتحية للمسلمين وهنأهم فيها بالعيد، وقال إن شهر رمضان وعيد الفطر صارا "جزءاً بديهياً من تعايشنا في ألمانيا". إعداد: إينيس أيزل/ ر.م

  • BG Ramadan 2019 Ägypten (Reuters/H. Adel)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    كعك العيد في مصر

    هذه السنة، احتفل المصريون بعيد الفطر في الخامس من (يونيو/ حزيران). أما فرحة العيد، فإنها لن تكتمل إلاّ مع تناول كعك العيد (الصورة) مع الأهل والأصدقاء.

  • BdTD Westjordanland Gebäck für das Fest des Fastenbrechens (Reuters/A.O. Qusini)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    حلويات

    في الضفة الغربية، يُحضر هذا الرجل الفلسطيني الحلوى تمهيداً لبيعها مع قدوم عيد الفطر، حيث يزداد الإقبال على شراء الحلوى وإعداد أنواع مختلفة منها.

  • Eid al-Fitr in Tunesien 2018 (picture-alliance/AA/Y. Gaidi)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    تونس

    الاحتفال بالعيد لا يقتصر فقط على تناول مختلف أنواع الحلويات، وتقديم هدايا للأطفال الصغار، وإنما التقاط صور تذكارية أيضا مع أفراد العائلة، مثلما في هذه الصورة المُلتقطة في أول أيام العيد في تونس.

  • BG Ramadan 2019 Mekka (Getty Images/AFP)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    مكة المكرمة

    في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، شد اكثير من المسلمين الرحال إلى المملكة العربية السعودية، من أجل أداء مناسك العمرة هناك. وقد صلى عدد كبير منهم في المسجد الحرام. واحتفلت السعودية بعيد الفطر في (الرابع من يونيو/ حزيران).

  • BG Ramadan 2019 Nairobi (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    صلاة العيد

    في هذه الصورة المُلتقطة في العاصمة الكينية نيروبي، يؤدي هذا الطفل الصغير صلاة العيد بجانب النساء. وكما تظهر الصورة، يقف الطفل في الصفوف الأمامية ويرتدي الجلباب.

  • Eid al-Fitr in Afghanistan (Getty Images/AFP/W. Kohsar)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    أفغانستان.. الحلويات والفواكه المجففة

    في العاصمة الأفغانية كابول أحد الباعة يعرض أنواعاً مختلفة من الحلويات والفواكه المجففة، التي تزين موائد الإفطار والاحتفال مع أفراد العائلة والأصدقاء بفرحة العيد.

  • BG Ramadan 2019 Srinagar (Getty Images/AFP/T. Mustafa)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    حناء العيد

    من بين أبرز العادات والتقاليد، التي دأب الأطفال الصغار على القيام بها في العيد هي طلاء أيدهم بالحناء. وتستقبل هذه الطفلة الصغيرة في سريناغار في كشمير العيد بالحناء، التي تُزين يديها في هذا اليوم المميز للغاية لديها.

  • BG Ramadan 2019 Istanbul (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    تركيا

    في العطل، يأخذ الكثير من الأتراك إجازة كاملة طوال أسبوع من أجل زيارة الأهل والأقارب أو الذهاب إلى البحر. وفي يوم عيد الفطر، الذي احتفل به الأتراك هذه السنة في الرابع من يونيو/حزيران 2019، وكما في البلدان الإسلامية الأخرى تمتلئ المساجد بالمصلين، ويحصل الأطفال الصغار على الحلويات أو الهدايا من الأهل أو الجيران.


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