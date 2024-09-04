"صخرة" الدفاع الألمانية.. هوملز يستقر على فريقه الجديد

بعدما كان محط أنظار مجموعة من الفرق الأوروبية، كشفت تقارير صحفية أن المدافع الصلب ماتس هوملز حسم وجهته القادمة. الدولي الألماني سيحمل قميص فريق إيطالي عريق قدم عدة نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة.

منذ رحيله عن بوروسيا دورتموند صيف السنة الحالية، ووجهة ماتس هوملز تثير التساؤلات. فالدولي الألماني السابق مازال يقدم مستويات رائعة فوق المستطيل الأخضر، رغم بلوغه الـ 35 من العمر.

ويبدو أن مسلسل بحث هوملز عن فريق يلبي طموحاته الشخصية قد وصل إلى نقطة النهاية، فقد كشفت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية أن ماتس هوملز سيحمل قميص فريق روما الإيطالي.

وأوضحت "شبورت بيلد"، بالاعتماد على معلومات مستقاة من فابريزيو رومانو الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات، أن هوملز سيسافر اليوم الأربعاء (الرابع من سبتمبر/أيلول 2024) إلى العاصمة الإيطالية روما للخضوع للفحص الطبي.

وأضافت أن نجاح هوملز في إجراء الطبي، يعني أن روما حسم صفقة صخرة الدفاع الألمانية.

وكانت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية قد كشفت مطلع الأسبوع الحالي، أن ماتس هوملز وافق على اللعب مع فريق روما الإيطالي، بعقد يمتد لموسم واحد ومع راتب يصل إلى 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وأفاد موقع "شبورت" الألماني أن هوملز طلب مؤخرا من إدارة فريق روما مهلة للتفكير، من أجل حسم قراره من عرض فريق العاصمة الإيطالية. لا سيما وأن الدولي الألماني السابق كان محط أنظار مجموعة من الفرق الأوروبية على غرار: برايتون الإنجليزي، وريال سوسيدا الإسباني.

وكان فريق روما الإيطالي في حاجة ماسة إلى لاعب بخبرة كبيرة في مركز الدفاع، خاصة وأن لاعبه السابق كريس سمولينغ رحل عن الفريق صوب الدوري السعودي.

وعزز فريق روما صفوفه بأكثر من لاعب في مراكز مختلفة على غرار: ماريو هيرموسو، وسعود عبد الحميد، أرتيم دوفبيك وغيرهم. ويُمني فريق "الذئاب" العودة إلى منصة التتويج المحلية بعد غياب دام طويلا.

يشار إلى أن ماتس هوملز، لعب لعملاقي كرة القدم الألمانية بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند. وفاز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم في عام 2014 بالبرازيل.