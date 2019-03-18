صحيفة هولندية: اعتقال مشتبه به ثالث في اعتداء أوتريخت

ذكرت صحيفة "تليخراف" الهولندية نقلا عن الشرطة أن مشتبهاً به ثالثاً اعتقل، بعد إطلاق النار الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص يوم الاثنين في مدينة أوتريخت. ولم يتم الكشف عما إذا كان المشتبه به الثالث له علاقة بإطلاق النار، حيث لم ترد تفاصيل.
وكان المشتبه به الرئيسي جوكمن تانيس (37 عاماً)، المولود في تركيا، قد اعتقل يوم الاثنين. كما تم اعتقال مشتبه به ثان على صلة بالجريمة، لكن لم يتضح مدى تورطه في أحداث يوم الاثنين.
ورغم مرور ساعات على الحادث إلا أن الدافع وراءه ما زال غير واضح. وقال أحد المدعين إنه قد يكون "لأسباب عائلية" في حين نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم عن أقارب للمشتبه به قولهم إنه استهدف إحدى أقاربه ثم أطلق النار على آخرين تدخلوا لمساعدتها.
وأمس الاثنين قلصت سلطات مكافحة الإرهاب بهولندا مستوى التهديد بالنسبة لإقليم أوتريخت بوسط البلاد درجة واحدة مساء بعد اعتقال الشخص المشتبه بإطلاقه النار في أوتريخت. وقالت وكالة مكافحة الإرهاب(إن.سي.تي.في) إنها "خفضت مستوى التهديد بالنسبة لإقليم أوتريخت إلى المستوى الرابع. وسبب ذلك اعتقال المشتبه به الرئيسي في إطلاق النار". وكانت السلطات قد رفعت هذا المستوى لأعلى درجة لعدة ساعات بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة في إطلاق نار داخل ترام.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديث تلفزيوني إن جهاز المخابرات التركي يحقق فيما إذا كان الهجوم جاء بدوافع شخصية أم أنه عمل من أعمال الإرهاب. وقال إردوغان في مقابلة مع قناة "اولكي" التلفزيونية "أجهزة استخباراتنا تدرس كل ذلك. أبلغني رئيس استخباراتنا أنه سيجمع معلومات ثم سيعود إلي. إنني أنتظر". وأضاف "البعض يقول إن (اطلاق النار) هو خلاف عائلي، ويقول آخرون إنه عمل إرهابي".
خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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الكاتب: زمن البدري