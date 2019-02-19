 صحيفة: نصف محاولات الترحيل من ألمانيا باءت بالفشل في 2018 | أخبار | DW | 24.02.2019

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أخبار

صحيفة: نصف محاولات الترحيل من ألمانيا باءت بالفشل في 2018

تقرير صحفي يكشف عن إخفاق أكثر من نصف حالات الترحيل من ألمانيا خلال العام الماضي. الأسباب متعددة، من بينها غياب الوثائق اللازمة للترحيل و"المقاومة السلبية الفعالة" التي ينتهجها المهاجرون، وفق التقرير.

Abschiebung nach Afghanistan (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد (24 فبراير/ شباط 2019) أنه كان من المقرر ترحيل نحو 57 ألف مهاجر وطالب لجوء مرفوضين خلال العام الماضي، إلا أنه لم يتم ترحيل سوى في 26114 حالة فقط.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الولايات ألغت مواعيد الترحيل المتفق عليها مع الشرطة الاتحادية في نفس يوم الرحلة لأكثر من سبعة آلاف حالة، حيث لم يتم العثور على من يجب ترحيلهم أو أنهم كانوا مرضى أو كان هناك نقص في الوثائق اللازمة لإتمام الترحيل.

وأضافت الصحيفة أنه كان هناك اضطرار لإيقاف عملية الترحيل في 3220 حالة بعد تسليم الأشخاص للشرطة بالفعل، وحدث ذلك غالبا بسبب "المقاومة السلبية الفعالة" من قبل المهاجرين.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للصحيفة الألمانية إن هذا "ليس مقبولا"، وأوضح أنه ناقش الأمر مع المستشارة الألمانية أنغيلا

ميركل. كما تحدث زيهوفر للصحيفة عمّا بات يعرف بـ"قانون إعادة منظِّم"، الذي من شأنه توسيع نطاق عملية الاحتجاز التحضيري السابقة لترحيل الأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا أو المشتبه في انتمائهم لتيارات إرهابية وكذلك مزوري الهوية.

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ومن المقرر أيضا بموجب هذا القانون استخدام أغلال الكاحل الإلكترونية والتسجيل الإجباري بالنسبة للمجرمين الذين لا يمكن ترحيلهم. ويعتزم وزير الداخلية الاتحادي عرض هذا القانون على مجلس الوزراء في شهر نيسان/أبريل المقبل.

ح.ز/و.ب (د ب أ، بيلد أم زونتاغ)

 

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