صحيفة: مقربون من ولي العهد السعودي متورطون في اختفاء خاشقجي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الليلة الماضية أنّ ماهر عبد العزيز مترب، المقرّب من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من بين الأشخاص الذين تعتقد السلطات التركية أنهم مسؤولون عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وبحسب الصحيفة التي نشرت صورا عدة لدعم ما كتبته، فإنّ مترب رافق وليّ العهد خلال زياراته للولايات المتحدة في آذار/ مارس 2018 ولمدريد وباريس في نيسان/أبريل 2018. ونشرت السلطات التركية صورةً له لدى وصوله إلى مطار اسطنبول.
وأضافت "نيويورك تايمز" أنّ ثلاثة مشتبه بهم آخرين،عرّفت عنهم على أنهم عبد العزيز محمد الحساوي وثائر غالب الحربي ومحمد سعد الزهراني، مرتبطون بأجهزة أمن وليّ العهد السعودي البالغ من العمر 33 عاما، حسب شهود أو مصادر أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك رجلاً خامسا أيضا، هو طبيب شرعي تم التعريف به على أنه صلاح الطبيجي وقد شغل مناصب عليا في وزارة الداخلية السعودية وفي القطاع الطبي السعودي، مشيرة إلى أن "شخصية بهذا الحجم لا يمكن أن تديرها إلا سلطة سعودية عليا". وقالت الصحيفة إنّها تأكّدت بنفسها من أنّ "تسعة على الأقلّ من الأشخاص الـ15 (المشتبه بهم) كانوا يعملون في أجهزة الأمن السعودية أو الجيش أو وزارات أخرى".
من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن 11 على الأقل من هؤلاء السعوديين الـ15 لديهم علاقات مع أجهزة الأمن السعودية. وأضافت "واشنطن بوست" أن أنقرة أبلغت الولايات المتّحدة بأنّ لديها تسجيلات صوتيّة ومقاطع فيديو تُظهر كيف تمّ "استجواب" خاشقجي "وتعذيبه ثم قتله" داخل القنصلية قبل أن يتم تشويه جثّته.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن موقع المشتبه بهم داخل الحكومة السعودية وعلاقات العديد منهم مع ولي العهد "يمكن أن تجعل تبرئته من أي مسؤولية (عن اختفاء خاشقجي) أكثر صعوبة". وأضافت أن "وجود طبيب شرعي متخصص بالتشريح يوحي بأن العملية قد تكون أعدت بهدف الموت منذ البداية".
تزايد الضغوط الدولية لكشف ملابسات القضية
في غضون ذلك يزداد الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية بهدف كشف الحقائق بخصوص اختفاء خاشقجي، فقد قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع ليلة الأربعاء في بيان إنهم "قلقون للغاية" إزاء اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ودعوا السعودية إلى إجراء تحقيق "معمق وموثوق وشفاف وسريع".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء (17 تشرين أول/أكتوبر 2018) قبل أن يغادر السعودية في طريقه إلى تركيا، إن المملكة تعهدت بإجراء تحقيق كامل في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. وذكر بومبيو أنه سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة أنقرة بعد أسبوعين من اختفاء خاشقجي الذي دخل قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على وثائق مطلوبة لزواجه.
ح.ع.ح/ع.ج(أ.ف.ب/رويترز)
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خاشقجي من منتقدي النظام السعودي
جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تاريخ ومكان الاختفاء
في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية
منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تفتيش القنصلية
مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي
بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة
نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السيارة السوداء
ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خطة لاستدراج خاشقجي ؟
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تركيا تملك الأدلة
في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السعودية تطالب بتحقيق مشترك
قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك