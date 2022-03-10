 صحيفة ليكيب: أجر نيمار أعلى من ميسي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.03.2022

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رياضة

صحيفة ليكيب: أجر نيمار أعلى من ميسي

أكثر الأندية كرماً مع لاعبيه وطواقمه بين أندية الدوري الفرنسي هو باريس سان جرمان، حسب صحيفة ليكيب الرياضية التي كشفت عن أجور لاعبي الفريق. ويبدو أن نيمار الأعلى أجراً فيهم وحتى أعلى من ميسي.

البرازيلي نيمار

البرازيلي نيمار

يتقاضى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي أربعة ملايين يورو شهرياً، فيما يبلغ متوسط الراتب الإجمالي الشهري لفريقه المملوك قطرياً 990 ألف يورو، بحسب ما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية في عددها الصادر الثلاثاء (22 مارس/ آذار 2022).

ولم يكن مُفاجئاً أن يتصدر سان جرمان الذي يتربع على صدارة الدوري الفرنسي لكنه خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية كرماً مع لاعبيه وطواقمه بين أندية الدوري الفرنسي.

وفي ترتيب رواتب لاعبي الدوري الفرنسي الذي نشرته "ليكيب"، كانت المراكز الـ14 الأولى من نصيب سان جرمان الممول قطرياً من شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي يملك النادي الباريسي منذ عام 2011.

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ويتصدر نيمار، القادم الى سان جرمان عام 2017 بأكبر صفقة في التاريخ (222 مليون يورو)، هذا الترتيب براتبه الشهري الإجمالي (قبل الضرائب) والبالغ أربعة ملايين و83 ألف يورو، متقدماً على النجم الأرجنتيني  ليونيل ميسي  الذي وصل الصيف الماضي من برشلونة الإسباني (3375000 يورو)، وكيليان مبابي (2220000 يورو) الذي يصل الصيف المقبل لنهاية عقده.

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ويجب النزول الى المركز الخامس عشر للعثور على أول لاعب لا يرتدي قميص نادي العاصمة، وهو مهاجم موناكو وسام بن يدر (650 ألف يورو).

ووفق "ليكيب"، فإن اللاعب الأعلى أجراً في أوروبا خارج فرنسا هو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى مع فريقه الجديد-القديم مانشستر يونايتد الإنكليزي 2.6 مليون يورو شهرياً قبل الضرائب. ويبلغ متوسط الراتب في سان جرمان 990 ألف يورو شهرياً، بينما يصل متوسط راتب جميع أندية الدوري الفرنسي الى 100 ألف يورو (67 ألفاً بدون سان جرمان).

 وي على لائحة الأندية الأكثر إنفاقاً على الرواتب (متوسط الراتب الإجمالي 226 ألف يورو شهرياً)، ومن ثم موناكو (185 ألف يورو) ونيس (130 ألف يورو) وليون (120 ألف يورو)، فيما يحتل كليرمون المركز الأخير بين الأندية العشرين (20 ألف يورو).

وبحسب "ليكيب"، بلغت رواتب أندية الدوري الفرنسي هذا الموسم 1.73 مليار يورو، مقابل 1.38 مليار يورو في موسم 2018-2019، في حين انخفض إجمالي دخل "ليغ 1" بنسبة 29 بالمئة منذ آذار/مارس 2020 بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا بشكل خاص وانهيار العقد مع ناقل مباريات الدوري "ميديابرو".

و.ب/ز.أ.ب (أ ف ب)

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