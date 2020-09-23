صحيفة: فيسبوك يهدد بالانسحاب من أوروبا

في أحدث حلقة من الصراع القانوني على بيانات المستخدمين والخصوصية، هدد عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوقف عملياته في الاتحاد الأوروبي بعد أن قال مسؤول إيرلندي إنه سيطبق حكم محكمة بمنع نقل بيانات أوروبية إلى الولايات المتحدة.

وحذر "فيسبوك" من أنه قد يوقف عملياته في أوروبا إذا ما قام مفوض حماية البيانات الإيرلندي بتطبيق حظر على مشاركة بيانات مستخدمي المنصة مع الولايات المتحدة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكماً غير مسبوق في يوليو/ تموز بعدم امتلاك "فيسبوك" ما يكفي من نظم الحماية لوضع حد لتجسس أجهزة المخابرات الأمريكية.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مفوض قانوني باسم عملاق شبكات التواصل الاجتماعي قوله إن القرار الإيرلندي – في حال نفاذه – سيجعل الشركة غير قادرة على أداء عملها. إلا أن "فيسبوك" أوضح في بيان أنه لا تنوي إنهاء عملياته في أوروبا، ولكن ذلك سيكون انعكاساً للواقع.

مشاهدة الفيديو 02:11 شارك القضاء الأوروبي يبطل اتفاق " درع الخصوصية" والذي يسمح بتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3fRe2 القضاء الأوروبي يبطل اتفاق " درع الخصوصية" والذي يسمح بتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

وأضاف بيان "فيسبوك" أن "المستندات القانونية المقدمة لدى المحكمة الإيرلندية توضح حقيقة بسيطة، وهي أن موقع فيسبوك وغيره من الشركات والمنظمات والخدمات تعتمد على نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل تشغيل خدماتها".

وأشار "فيسبوك" إلى أن عدم وجود "نقل بيانات دولي آمن وقانوني سيضرّ بالاقتصاد ويعيق نمو الشركات المعتمدة على البيانات في الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت نتعافى فيه من تبعات كوفيد 19".

يشار إلى أن هذا يعتبر أحدث حلقة في الصراع القانوني بين "فيسبوك" والاتحاد الأوروبي حول حماية بيانات المستخدمين الأوروبيين، بعد أن كشفت صحيفة الغارديان عن برنامج التجسس الأمريكي واسع النطاق المسمى "بريزم"، والذي استخدمته وكالة الأمن القومي الأمريكية للتجسس على عدد كبير من الدول، ومن بينها دول صديقة وحليفة.

ي.أ/ أ.ح