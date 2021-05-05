 صحيفة: فليك سيتولى تدريب المانشافت حتى 2024 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.05.2021

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رياضة

صحيفة: فليك سيتولى تدريب المانشافت حتى 2024

أكدت تقارير صحفية ألمانية رغبة الاتحاد الألماني لكرة القدم بتعيين هانزي فليك، المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونخ الألماني مدربا للمانشافت لمدة ثلاثة أعوام خلفاً ليوأخيم لوف. فليك سيقود المنتخب في بطولتين كبيرتين.

كان فليك قد عمل كمساعد للمدير الفني للمنتخب الألماني (لوف) في الفترة بين 2006 حتى 2014، وشارك في فوز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم مونديال البرازيل 2014.

فاز فليك خلال موسم واحد بكل ما يمكن أن يفوز به مدرب نادي.

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن هانزي فليك، المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سيحصل على عقد لمدة ثلاثة أعوام لتدريب المنتخب الألماني خلفاً ليوأخيم لوف.

مختارات

حسم بايرن ميونيخ لقبه التاسع توالياً قبل مباراته وبوروسيا مونشنغلادباخ التي استعرض فيها 6-صفر بفضل ثلاثية ليفاندوفسكي، وذلك بخسارة ملاحقه لايبزيغ أمام بوروسيا دورتموند 2-3 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.

عندما التجأت إليه إدارة بايرن ميونيخ نهاية 2019، قدمته علناً على أنه حلّ مؤقت إلى غاية الحصول على مدرب "كبير". لكن مساعد المدرب حقق ما فشل فيه الكبار على الساحة الأوروبية، وما الثلاثية إلاّ غيض من فيض.

وذكرت صحيفة "آبندتسايتونغ" الصادرة في ميونخ اليوم الاثنين (10 مايو/آيار 2021) أنه من المنتظر أن يتولى فليك قيادة المنتخب بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل، حيث سيقود المنتخب في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024. 

ويتردد اسم فليك (56 عاماً) منذ فترة طويلة كأوفر المرشحين حظاً لخلافة لوف، وكان فليك قد ناشد ناديه الحالي بايرن ميونخ فسخ عقده المستمر حتى 2023.

يشار إلى أن فليك حصد مع بايرن سبع بطولات دولية ومحلية، وقد نزل النادي على رغبة فليك وتعاقد مع المدير الفني للايبزيغ، يوليان ناغلسمان لقيادة النادي البافاري خلفا لفليك اعتباراً من الموسم الجديد.

كان فليك قد عمل كمساعد للمدير الفني للمنتخب الألماني (لوف) في الفترة بين 2006 حتى 2014، وشارك في فوز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم مونديال البرازيل 2014.

وكان الرئيس التنفيذي المقبل لبايرن ميونخ، أوليفر كان، تحدث بعد فوز بايرن ميونخ بلقب الدوري مبكرا، للمرة التاسعة على التوالي، عن الانتقال المحتمل لفليك إلى المنتخب الألماني وقال إن " كل شيء تم تنظيمه". وأشار كان إلى أنه لا يوجد "في الوقت الحالي أي تعويض مالي" من الاتحاد الألماني لمثل هذه الحالة لفسخ عقد فليك.

وقبل عدة أيام، قال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إنه لايعرف ما الذي ينتظره الاتحاد الألماني لكرة القدم لاتمام التعاقد مع فليك، واصفاً إياه بأنه "الخليفة المثالي ليوأخيم لوف"، بحسب ما نقلت الصحيفة نفسها.

وتساءل رومينيغه عن سبب عدم اتخاذ القرار في وقت سابق وقال:" ماذا ينتظرون ، لا أعرف. سيستغرق الأمر وقتاً مرة أخرى".

وأشار رومينيغه إلى أن فليك ليس مطلوباً من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم وحسب، مضيفاً: "يمكنني أن أتخيل أيضا أن العديد من الأندية الأوروبية مهتمة به .. لهذا السبب لا أوصي الاتحاد الألماني بإحداث ضجة كبيرة عند إتمام التعاقد.. لكن لدي انطباع بأنهم ينتظرون حدوث شيئ ما"، مطالباً الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتحرك بسرعة للحصول على خدمات فليك.

ع.ح./ع.خ. (د ب ا)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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