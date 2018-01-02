صحيفة: سياسة ترامب لبناء جدار حدودي نهج عفا عليه الزمن

انتقدت صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليومية المحافظة في مقال افتتاحي اليوم السبت (12 كانون ثان/يناير 2019) فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة جدار حدودي مع المكسيك لمواجهة موجات الهجرة واعتبرتها نهجا عفا عليه الزمن.
وكتبت الصحيفة "إذا كان ترامب حكيما، كان سينظر إلى إسرائيل. كاتب العمود المحافظ بريت ستيفنز ذكرنا في صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل تراقب حدودها مع لبنان ومصر بواسطة /جدار ذكي/، وهو عبارة عن مراقبة رقمية وتعاون وثيق مع جيرانها".
وأضافت "ترامب، الذي يشوه سمعة المكسيك ويعاملها كعدو، غير قادر على القيام بذلك. إنه يرغب في تأمين الحدود بإجراءات تعود إلى القرن الـ19 وليس بإجراءات القرن الـ21"، حسب تعبير الصحيفة.
وعملا بتحقيق فكرة بناء الجدار، قام الرئيس ترامب بوقف نشاط المؤسسات الإدارية للولايات المتحدة في عموم البلاد للضغط على الديمقراطيين لتمرير الميزانية التي يطالب بها لتمويل بناء الجدار. ودخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يومه الـ22 اليوم السبت، ليصبح الأطول على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
ولا توجد مؤشرات تشير إلى حدوث تقدم لإنهاء حالة الجمود التي أدت لإغلاق المتاحف والحدائق وبقاء مئات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية في منازلهم أو في عمل بدون رواتب. وللمرة الأولى، لا يحصل الكثيرون من الموظفين على أجورهم، يوم الجمعة. وغادر أعضاء الكونجرس لعطلة نهاية الأسبوع ولم يتم تحديد موعد لإجراء محادثات جديدة بعد فشل المفاوضات.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية أنه لن يتعجل بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في الوقت الراهن من أجل حل مسألة تمويل الجدار الحدودي والإغلاق الحكومي الجزئي. وتعاني هيئات ووكالات الحكومة الاتحادية الأمريكية من توقف جزئي منذ يوم 22 كانون أول/ديسمبر بسبب نزاع ترامب مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب بشأن تمويل إقامة جدار على الحدود مع المكسيك.
وقال ترامب إن لديه الحق في إعلان حالة الطوارئ لإنهاء الأزمة الراهنة وتمويل بناء الجدار، لكنه قال "لن أقوم بذلك بشكل سريع". وتابع خلال حديث في البيت الأبيض أن هذه "ستكون أسهل طريقة للخروج من الأزمة"، لكنه أضاف أنه يفضل ألا يقوم بذلك وأن يحسم الكونغرس المشكلة من خلال التشريع.
وكان أطول إغلاق سابق لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية قد حدث عامي 1995 ـ 1996، عندما استمر 21 يوما.
ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/أ.ف.ب)
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جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول
عندما بدء تدفق سيل اللاجئين إلى أوروبا قامت المجر في الصيف الماضي بإنشاء سياج على طول الحدود مع كرواتيا، علما أن كلا البلدين عضوان في منطقة دول شينغن التي تم إلغاء المراقبة على حدودها منذ سنوات طويلة. أغلب اللاجئين القادمين عبر طريق البلقان يودون مواصلة الطريق إلى النمسا وألمانيا.
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جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول
حول المدينتين سبتة ومليلة، الواقعتين على ساحل شمال إفريقيا، قامت أسبانيا ببناء أسيجة يبلغ ارتفاعها ستة أمتار ، حيث زودت بأسلاك شائكة وكاميرات وأجهزة ترصد كل حركة أو صوت في محيطها. وتهدف تلك الإجراءات إلى صد اللاجئين الأفارقة الذين يأملون في حياة أفضل في أوروبا.
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جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول
ما يسمى بـ"الخط الأخضر" في جزيرة قبرص هو عبارة عن أسلاك شائكة وأبراج مراقبة وبقايا أسيجة. هذا الخط، الذي يمتد على طول 180 كليومتر ويحرسه آلاف الجنود، يفصل الجزيرة إلى جزء تركي في الشمال وآخر يوناني في الجنوب. بعد سقوط جدار برلين الفاصل فإن العاصمة نيقوسيا،هي العاصمة الوحيدة في العالم، المقسمة حاليا إلى شقين.
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جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول
بشكل دائم ودون انقطاع يقوم نحو 20 ألف شرطي من حرس الحدود الأمريكي بحراسة الحدود التي تفصل الولايات المتحدة عن المكسيك. هذه الحدود التي تسمى ب"حائط تورتيلا" (نسبة إلى أكلة التورتيلا المكسيكية") تمتد على طول 1126 كليومترا. وهي مزودة بأجهزة فيديو وكاميرات حرارية لرصد اكل تحرك هناك، كما تساهم طائرات بدون طيار في صد الهجرة غير الشرعية وأعمال تهريب المخدرات.
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جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول
لا يمكن عبور الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلا عبر معابر حدودية كما هو الحال هنا في القدس. وتهدف الإجراءات على طول الحدود الفاصلة إلى وقف تهريب الأسلحة أو غيرها من السلع الممنوع نقلها بين أسرائيل والأراضي الفلسطينية.
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جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول
تعد المنطقة الفاصلة بين الكورية الجنوبية ونظيرتها الشمالية الشيوعية من أكثر الحدود حراسة في العالم: مليون لغم وأبراج مراقبة على الحدود البالغ طولها 248 كلم. وعلى طول الحدود توجد منطقة عازلة منزوعة السلاح، يبلغ عرضها كيلومترين. المنطقة التي يحظر دخولها، أنشئت عام 1953 بعد الحرب الكورية التي دامت ثلاثة أعوام.
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جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول
في إيرلندا الشمالية هناك 48 "خط سلام" يفصل بين الأحياء الكاثوليكية والأحياء البروتستانتية. وفي العاصمة بلفاست فإن الخطوط عبارة عن أسيجة يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار وأسلاك شائكة وقضبان حديدية. وعبر بوابات في تلك الأسيجة يمكن للمارة وللسيارات العبور خلال النهار، أما في الليل فيتم إغلاقها.
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جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول
إنها أطول حدود في العالم: على مسافة 4000 كيلومتر من الأسلاك الشائكة تسعى الهند إلى حماية حدودها مع البنغلاديش. ويصل ارتفاع تلك الأسيجة اإلى مترين، وهي مزودة كذلك بالتيار الكهربائي ويحرسها حوالي 50 ألف جندي.
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جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول
في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1989 سقط جدار برلين، الذي عرف لسنوات طويلة بـ"شريط الموت"، وقد مهد سقوطه لإعادة توحيد شطري ألمانيا، التي كانت مقسمة منذ نهاية الحرب الباردة إلى شق غربي وآخر شرقي. وعلى الرغم من الدلالات القوية التي يحملها ذلك الحدث التاريخي، فإن إغلاق الحدود وبناء الأسيجة لازال حتى يومنا هذا من الإجراءات الشائعة في العديد من مناطق العالم.
الكاتب: دانييل هاينريش/شمس العياري