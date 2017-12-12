 صحيفة - زيادة عدد المتطوعين من ألمانيا لمحاربة ″داعش″ | أخبار | DW | 26.10.2018

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أخبار

صحيفة - زيادة عدد المتطوعين من ألمانيا لمحاربة "داعش"

طبقا لتقرير نشرته صحيفة "نويه أوزنابروكر تسايونغ" ، فإنّ مزيداً من المتطوعين يتوجهون من ألمانيا إلى سوريا والعراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما انتقدت نائبة يسارية أسلوب تعامل السلطات الألمانية مع العائدين منهم.

Deutscher kämpft für die kurdische YPG in Syrien (Privat )

كشف تقرير لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" أن عدداً متزايداً من المتطوعين يتوجهون من ألمانيا لمحاربة تنظيم "داعش". فمنذ نيسان/ أبريل 2017 سافر 45 شخصاً من ألمانيا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى المليشيات الكردية في حربها ضد التنظيم الإرهابي.

جاء ذلك في رد لوزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني "بوندستاغ". يشار إلى أن عدد المقاتلين المتوجهين من ألمانيا لمحاربة "داعش" قبل نيسان/ أبريل 2017 بلغ 204 شخصاً، من بينهم 69 ألمانياً.

وطبقاً لإحصائيات الوزارة فإنّ  21 شخصاً من مجمل القادمين من ألمانيا لمحاربة "داعش" قُتلوا في سوريا والعراق. فيما عاد 22 مقاتلاً منهم إلى ألمانيا منذ نيسان/ أبريل 2017، وسبقهم بالعودة 102 شخصاً.

في هذا السياق، انتقدت أولا يلبكه النائبة عن حزب اليسار تعامل سلطات التحقيق الألمانية مع هذا الموضوع بالقول: "حقيقة أنهم استطاعوا إجبار داعش على التقهقر مرتبط بانتمائهم إلى مقاتلي وحدات الدفاع عن الشعب الكردي. لكن من المعيب تعريضهم للمساءلة لدى عودتهم باعتبارهم أعضاء مزعومين في التنظيم الإرهابي".

وطبقاً لتقرير وزارة الداخلية، فإنّ مكتب التحقيقات الاتحادي مطلع على 32 قضية حرّكت فيها الشرطة قضايا تحقيقية ضد المتطوعين العائدين من سوريا والعراق.

في 27 حالة وجهت لهم الاتهامات بالانتماء لمجموعة إرهابية. وقد اكتملت لائحة الاتهامات في 16 حالة، واعتبر 2 من العائدين يشكلون حالياً تهديداً لألمانيا.

وفيما طالبت النائبة يلبكه بمنح هؤلاء المقاتلين اعتباراً رسمياً، مضت متسائلة: "فيما يدور الحديث دائماً حول شجاعة المدنيين والالتزام بالوقوف ضد الجريمة، لماذا يوسم من ساعدوا في دحر داعش بأنهم مجرمون؟"

م.م/ ع.غ

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

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  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


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هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

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