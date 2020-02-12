صحيفة: رئيس الصين عَلم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من الإعلان عنه

في خطاب ألقاه الرئيس الصيني، شي جين بينغ في الرابع من شباط / فبراير، قال إنه "أصدر مطالب بالعمل لمنع وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه في السابع من كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال اجتماع للقيادة العليا للحزب الشيوعي (اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب). وعلى الرغم من أوامر شي، كان رد فعل مسؤولين في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي والتي كانت مركز التفشي، بطيئا، لاسيما إقامة مأدبة جماعية لـ40 ألف أسرة في 18 كانون الثاني/ يناير، الماضي في محاولة لدخول موسوعة غينيس العالمية. وبالتالي أظهر الخطاب أن الرئيس كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من الإعلان عن الأمر رسميا.

يأتي قرار إصدار تفاصيل الخطاب بعد إقالة العديد من المسؤولين المحليين والإقليميين في هوبي بسبب سوء تعاملهم مع الأزمة. وربما يشير ذلك إلى مزيد من المحاولات للحفاظ على سمعة الرئيس، لكن ربما يهدد أيضا بجر شي في جدال حول الفشل في وقف انتشار المرض في وقت مبكر.

مشاهدة الفيديو 01:30 شارك تفشي فيروس كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3XnYG الخوف من كورونا يستحوذ على آسيا

وفي اليابان، أعلنت السلطات الصحية اليوم الأحد تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية رهن الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما. ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه) عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو قوله إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" ارتفع بذلك إلى 355 من الركاب وأفراد الطاقم.

ونقلت السفارة الألمانية في طوكيو عن مسؤولين يابانيين قولهم إنه من المتوقع استكمال جميع الاختبارات بحلول يوم غد الاثنين، حيث ستكون جميع النتائج متاحة بحلول الأربعاء المقبل. وسيتم السماح للركاب الخالين من الفيروس بمغادرة السفينة في أعقاب فحص نهائي. وسيتعين بقاء جميع هؤلاء الذين كانوا على اتصال عن قرب بالأشخاص الذين أصيبوا في حجر صحي.

ح.ز / و.ب (د.ب.أ)