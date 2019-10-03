صحيفة: توقعات بزيادة أعداد الأكراد اللاجئين في ولاية ألمانية

قدوم العديد من اللاجئين إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا في الفترة المقبلة هو ما يتوقعه سياسيون ألمان بالإضافة إلى الجالية الكردية في ألمانيا (KGD) ويرونه في حكم المؤكد، ففي حديثه لصحيفة "كولنر شتات أنتسايغه" يوم الثلاثاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول) قال جاهيد باصار رئيس الجالية الكردية في ألمانيا، إن العديد من الأكراد في شمال سوريا لديهم أقارب في ألمانيا "وبالطبع سيكونون جهة التواصل الأهم للاجئين" . ودعا باصار إلى ضرورة التكيف مع هذه التطورات وأضاف : "فصل الشتاء على الأبواب ولا ينبغي استقبال العائلات في الصالات الرياضية والملاجئ". و يبلغ عدد الأكراد في ولاية شمال الراين ويستفاليا حاليا 40 ألف شخص.
من جهتها دعت بيريفان أيمز، الناطقة باسم حزب الخضر في برلمان الولاية، حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا إلى التكيف مع الوضع، وأوضحت: "أتوقع قدوم عدد كبير من اللاجئين الأكراد هربا من الحرب في بلادهم". وأشارت أيمز إلى أن قرار تفكيك مراكز استقبال اللاجئين الذي اتخذه وزير الاندماج في ولاية شمال الراين ويتسفاليا يوآخيم شتامب كان "سابقاً لأوانه".
بيد أن يوآخيم شتامب رفض هذا الانتقاد مشيرا إلى أنه من غير الممكن التنبؤ ما إذا كان الوضع المأساوي في شمال سوريا سيؤدي إلى قدوم المزيد من اللاجئين إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا. وأوضح "قللنا بقصد الأماكن المخصصة لاستقبال اللاجئين، بيد أن هذه التقليصات كانت بشكل ضئيل ". وتوفر ولاية شمال الراين ويستفاليا حوالي 21000 مكان لاستقبال طالبي اللجوء. فضلا عن وجود حوالي 9000 "مكان احتياطي".
د.ص/ ع.أ.ج ( ك ن أ)-مهاجر نيوز
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
أطفال جمعتهم المعاناة
من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
"عمالة" مبكرة
قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
وحل الشتاء يزيد المعاناة
يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
أحذية مهترئة
أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
الحلم بأبسط الحقوق
مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
مسؤولية أكبر من العمر
الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
مساعدات قليلة
تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
ألعاب مهترئة
يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
"مصلحو دراجات" صغار
دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
يعيشون في بقايا خيم!
في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
معاناة وأمل بتلقي المساعدة
يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين