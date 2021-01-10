صحيفة: تعزيز أمن البرلمان الألماني بعد اقتحام الكونغرس الأمريكي

ذكرت صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية الأسبوعية أن فولفغانغ شويبله رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" أبلغ أعضاء البرلمان بأنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية في "الرايخستاغ" مبنى البرلمان، بعد أن اقتحم مثيرو شغب مقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة عن شويبله قوله في خطاب أرسل إلى الأعضاء "اتخذت شرطة ولاية برلين ترتيبات لتعزيز قواتها حول مبنى الرايخستاغ. وأكدت متحدثة باسم البرلمان أن شويبله كتب إلى المشرعين عن الوضع الحالي، لكنها أحجمت عن الإدلاء بتفاصيل عن محتوى الرسالة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن شويبله طلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن أحداث العنف في واشنطن، وأنه "سيحدد مع الحكومة الاتحادية وولاية برلين ما يمكن استخلاصه من نتائج من أجل الوضع الأمني للبوندستاغ".

مشاهدة الفيديو 02:24 شارك تداعيات أعمال العنف والتخريب ي مبنى الكابيتول إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nhsd تداعيات أعمال العنف والتخريب في مبنى الكابيتول واقتراح لمساءلة الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية بغرض عزله

وكان مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن وسط موجة من الغضب احتجاجا على خسارته في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني. ولقي خمسة أشخاص بينهم شرطي حتفهم في تلك الأحداث.

وشهدت برلين وصول متظاهرين غاضبين من القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا إلى مدرجات مبنى البرلمان خلال مظاهرة أقيمت في أغسطس / آب. وكان متحدث باسم الشرطة قد قال يوم الخميس بالفعل إنه سيتم "تعديل" إجراءات الحماية للمباني الهامة في برلين. ويتعلق ذلك بمبنى الرايخستاغ السابق الذي يضم البرلمان وكذلك المواقع المرتبطة بالولايات المتحدة.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)