 صحيفة تركية تزعم وجود تسجيل لابن سلمان يأمر فيه ″بإسكات خاشقجي″ | أخبار | DW | 22.11.2018

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أخبار

صحيفة تركية تزعم وجود تسجيل لابن سلمان يأمر فيه "بإسكات خاشقجي"

نفى مسؤول تركي أن تكون لديه معلومات حول مزاعم صحيفة "حرييت" بوجود تسجيل لمكالمة هاتفية، أصدر فيها ولي العهد السعودي أوامره بإسكات الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول.

Bildkombo Saudi-Arabien | Jamal Khashoggi & Mohammed bin Salman


أفاد موقع صحيفة "حرييت" التركية اليومية على الإنترنت اليوم الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لديها تسجيل لمكالمة هاتفية أصدر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات "لإسكات جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن".

ونقلت الصحيفة عن كاتب تركي بارز القول إن مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل "لمحت" لوجود هذا التسجيل خلال زيارة لأنقرة الشهر الماضي.

غير أن مسؤولا تركيا اتصلت به رويترز قال إنه ليست لديه معلومات عن مثل هذا التسجيل. ولطالما دعت تركيا الى محاسبة من أمر بقتل خاشقجي لكن بدون الاشارة مباشرة إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

ولم يتسن لحد كتابة هذا التقرير التحقق من مصادر أخرى حول صحة مزاعم الصحيفة التركية. كما لم يصدر بشأنها رد فعل من وكالة المخابرات الأمريكية. 

ص.ش/م.س (رويترز، أ ف ب)

  • Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/O. Shagaleh)

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    بعد أكثر من شهر من مقتله في مقر القنصلية السعودية باسطنبول وجهت النيابة العامة السعودية تهما لـ 11 شخصا سعوديا تهما بالمسؤولية في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بيان النيابة العامة السعودية يأـي بعد روايات سعودية متكررة عن الحادثة ولم تلق قبولا لدى حكومات غربية عديدة، فجمال كان منتقدا لسياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولذلك ما طالبت دول ومنظمات دولية بتحقيق شفاف وكشف ملابسات الحادث.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

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    دخل خاشقجي القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول ولم يخرج منها على قدميه. وسربت عدد من الصحف التركية أنباء عن تصفيته داخلها على يد "فريق اغتيال" مكون من 15 شخصا قدموا من السعودية لهذا الغرض. وقال مسؤولون سعوديون في البداية إنه خرج من القنصلية ولا يعرفون مكانه، قبل أن تعود الرياض وتعلن رسميا موته في القنصلية وتعتقل 18 شخصا سعوديا للتحقيق معهم حول القضية.

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    في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني سمير قصير عن سن يناهز 45 عاما بعد انفجار سيارته في بيروت. ورغم مرور عقد ونيف على اغتياله لم يكشف بعد عن قاتل سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

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    جبران تويني

    أسابيع بعد اغتيال سمير قصير، تم اغتيال الصحفي جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    علي حسن الجابر

    هو رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاما في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    هرانت دينك

    هرانت دينك صحفي تركي من أصل أرميني، اشتهر بدفاعه عن الأرمن ومطالبته الحكومة التركية بالاعتراف بمذابح الأرمن. اغتيل في اسطنبول أمام مقر صحيفة آغوس التي يرأس تحريرها في 19 يناير/ كانون الأول 2007 عن عمر يناهز 53 سنة.

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    كان سوكراتيس جيولياس مدير إذاعة محلية وصاحب مدونة سياسية تحظى بشعبية كبيرة في اليونان، اغتيل في أثينا في 19يوليو/ تموز 2010 عن عمر يناهز 37 سنة. وكان الصحفي اليوناني يقوم بتحقيق عن قضايا الفساد في المجال التجاري.

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    حرب الصحفيين وعصابات المخدرات

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    دانيال بيرل

    تتضارب المعلومات حول اليوم الذي قتل فيه الصحفي الأمريكي دانيال بيرل. لكن صحيفة "وول ستريت" التي كان بيرل يشغل منصب مدير مكتبها في جنوب آسيا ترجح أنه قتل في 21 فبراير/ شباط 2002. تم إعدام بيرل بوحشية في باكستان من قبل عناصر تنظيم القاعدة عن عمر ناهز 39 سنة.

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    مقتل صحفيي دويتشه فيله

    في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 اغتيل صحفيان تابعان لمؤسسة دويتشه فيله في أفغانسان، إذ تم إطلاق النار على الصحفية كارين فيشر (الصورة) والصحفي كريستيان شتروفه. أسباب القتل ما تزال مجهولة. توفيت كارين عن عمر ناهز 30 عاماً وكريستيان عن عمر ناهز 38 سنة.

    الكاتب: ريم نجمي


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أكد ترامب التزام بلاده حيال السعودية حتى مع قوله بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ربما كان على علم بمقتل خاشقجي وربما لا. كما أوضح الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي ولي العهد السعودي إذا حضر قمة العشرين في الأرجنتين. (20.11.2018)  

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