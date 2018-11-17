صحيفة تركية تزعم وجود تسجيل لابن سلمان يأمر فيه "بإسكات خاشقجي"



أفاد موقع صحيفة "حرييت" التركية اليومية على الإنترنت اليوم الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لديها تسجيل لمكالمة هاتفية أصدر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات "لإسكات جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن".

ونقلت الصحيفة عن كاتب تركي بارز القول إن مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل "لمحت" لوجود هذا التسجيل خلال زيارة لأنقرة الشهر الماضي.

غير أن مسؤولا تركيا اتصلت به رويترز قال إنه ليست لديه معلومات عن مثل هذا التسجيل. ولطالما دعت تركيا الى محاسبة من أمر بقتل خاشقجي لكن بدون الاشارة مباشرة إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

ولم يتسن لحد كتابة هذا التقرير التحقق من مصادر أخرى حول صحة مزاعم الصحيفة التركية. كما لم يصدر بشأنها رد فعل من وكالة المخابرات الأمريكية.

ص.ش/م.س (رويترز، أ ف ب)