صحيفة: ترامب يعتزم الترشح لفترة رئاسية ثانية

عندما سئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب في مقابلة أجرتها معه صحيفة ميل أون صنداي الجمعة الماضي (13 يوليو/ تموز 2018) في بريطانيا عما إذا كان يعتزم الترشح قال "حسنا أعتزم تماما الترشح. يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح".

وقال ترامب إنه لا يتوقع أن يتمكن أي مرشح ديمقراطي من هزيمته. وأضاف "لا أتوقع أحدا. أعرفهم كلهم ولا أرى أحدا منهم". وقام ترامب خلال هذه المقابلة بخطوة غير معتادة بكشف تفاصيل محادثاته مع الملكة اليزابيث.

وعندما سئل عما إذا كان قد ناقش مسألة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الملكة قال ترامب "فعلت ذلك. وقالت إنها مشكلة معقدة جدا جدا -وهي محقة- ،أعتقد أنه ليس هناك أحد لديه أي فكرة بشأن كم سيكون هذا معقدا ..الجميع يعتقد أنها ستكون مسألة هينة، ننضم أو لا ننضم، أو دعونا ننتظر ما سيحدث".

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وفي ذات السياق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن نصحها برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجيتها للخروج من التكتل. وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه ماي تجاهلت نصيحته في هذا الصدد. وأضافت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "قال لي أنه يتعين علي مقاضاة الاتحاد الأوروبي ... مقاضاته وليس التفاوض".

وعندما سئل عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال ترامب "توافقت معه بشكل كبير. إنه شخصية ذكية وعظيمة جدا وهو مرح ومفاوض صعب وبارع". وعند الإلحاح عليه بشأن ما إذا كان كيم "دكتاتورا عديم الرحمة" قال ترامب "بالتأكيد هو كذلك إنه عديم الرحمة ولكنه مثل آخرين".

ح.ز/ و.ب (رويترز)