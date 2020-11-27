 صحيفة بريطانية تكشف ملابسات مقتل العالم النووي الإيراني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.02.2021

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أخبار

صحيفة بريطانية تكشف ملابسات مقتل العالم النووي الإيراني

كشفت أقدم صحيفة يهودية في العالم إن قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة قبل ثلاثة أشهر قرب طهران تمّ بعملية استخباراتية إسرائيلية ضمت أكثر من 20 عميلاً بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون.

محسن فخري زادة

محسن فخري زادة

قالت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" يوم الأربعاء (العاشر من شباط/فبراير 2021)، إن العالم النووي الإيراني الذي اغتيل في تشرين الثاني/نوفمبر قرب طهران قُتل بواسطة سلاح يزن طناً جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء. وقالت الصحيفة اليهودية البريطانية نقلاً عن مصادر مخابراتية إن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلاً بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون نصبت كميناً للعالم محسن فخري زادة بعد مراقبته على مدى ثمانية أشهر.

مختارات

عالم الفيزياء النووية محسن فخري زاده كان يُعتبر من الأشخاص الذين يتمتعون بحماية شديدة في إيران. لكن اغتياله في وضح النهار بالقرب من طهران، يلقي بظلال قاتمة على جهاز الأمن التابع للحرس الثوري وقدراته الاستخباراتية.

كانت هناك رشاشات لكن "لم يكن ثمة أي شخص في المكان"، يقول أمين مجلس الأمن القومي بإيران عن اغتيال فخري زاده متابعا أنه تم استخدام "أسلوب احترافي جديد بالكامل"، موضحا أن العملية "تورط فيها (...) المنافقون"؟!. فماذا يقصد؟

في ضوء مقارنة الأهداف والأولويات لكل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارة الرئيس الحالي جو بايدن، فإنها تتقاطع عند ثلاثة محاور، ما يطرح تساؤلا عن أوجه التغيير في سياسة أمريكا في الشرق الأوسط في عهد بايدن.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن فخري زادة (59 عاماً) توفي في المستشفى بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في سيارته. وبعد وقت قصير من وفاته وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على تويتر يقول إن "دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي".

وأحجمت إسرائيل عن التعليق في تشرين الثاني/ نوفمبر. ورد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء على التقرير الأخير بالقول "نحن لا نعلق قط على مثل هذه الأمور. لم يحدث تغيير في موقفنا".

وكان الغرب يشتبه منذ وقت طويل بأن فخري زادة هو العقل المدبر لبرنامج سري لصنع قنبلة نووية. ووصفته أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية لسنوات بأنه المسؤول الغامض عن برنامج سري للقنبلة الذرية أوقف عام 2003. وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بمحاولة استعادته. وتنفي إيران على الدوام سعيها لتحويل الطاقة النووية إلى عسكرية.

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ويقول تقرير الصحيفة إن إيران "قدرت سراً أن الأمر سيستغرق ست سنوات" قبل توافر بديل له يعمل "بكامل طاقته" وإن وفاته "أطالت أمد الفترة الزمنية التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة من نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر إلى عامين".

وقالت الصحيفة وهي أقدم صحيفة يهودية في العالم إن الموساد قام بتركيب السلاح الآلي على عربة نقل صغيرة بيك أب مشيرة إلى أن السلاح الذي كان يتحكم فيه عن بعد عملاء على الأرض أثناء مراقبة الهدف كان ثقيلاً للغاية لأنه احتوى على قنبلة دمرت الأدلة بعد عمية القتل".

وأضافت أن الهجوم نفذته "إسرائيل بمفردها دون تدخل أمريكي" لكنها أوضحت أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا إخطاراً مسبقاً بالأمر.

خ.س/و.ب (رويترز)

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    أشهر الاغتيالات السياسية في العالم

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    الكاتب: ريم نجمي


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