صحيفة: برشلونة يُحدد مطالبه للاستغناء عن كوتينيو

لا يعيش فيليبي كوتينيو أحسن أيامه الكروية مع برشلونة، فالنجم البرازيلي يُقدم منذ انتقاله إلى "البلوغرانا" أداء متذبذباً، ويجلس في أكثر من مرة على دكة بدلاء الفريق، فضلاً عن دخوله في حالة من عدم الرضا مع جماهير برشلونة مؤخراً.
ويبدو أن النادي الكتالوني، قد حسم قراره بشأن مستقبل كوتينيو مع الفريق، فقد ذكرت صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية أن برشلونة مستعد لسماع العروض المُقدمة للتعاقد مع الدولي البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة، يريد الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أجل السماح لفيليبي كوتينيو بالرحيل عن الفريق، وأضافت أن إدارة "البلوغرانا" تعتزم الاستفادة من بيع كوتينيو، بهدف ضم مدافع أياكس أمستردام الصلب ماتياس دي ليخت.
وتسيل موهبة فيليبي كوتينيو لُعاب عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان، حيث تتسابق هذه الأندية فيما بينها بهدف الظفر بخدمات صانع الألعاب البرازيلي الموهوب.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد كشفت أن تشيلسي يريد ضم كوتينيو، من أجل تعويض رحيل إيدين هازارد المُتوقع إلى ريال مدريد، إذ يرى النادي اللندني أن الدولي البرازيلي قادر على إعطاء الإضافة للفريق، لاسيما وأنه يملك خبرة كبيرة في "البريميرليغ" جمعها أثناء حمله قميص ليفربول.
أما باريس سان جيرمان، فيحاول الاستفادة من العلاقة القوية التي تجمع بين نيمار وكوتينيو، بهدف إقناع هذا الأخير بالانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، في حين يدخل كوتينيو كذلك في قائمة أهداف مدرب مانشستر يونايتد سولسكاير.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري