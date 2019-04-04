 صحيفة: برشلونة يُحدد مطالبه للاستغناء عن كوتينيو | عالم الرياضة | DW | 25.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

صحيفة: برشلونة يُحدد مطالبه للاستغناء عن كوتينيو

يبدو أن فيليبي كوتينيو يعيش أيامه الأخيرة برفقة برشلونة. تقرير لصحفية يفيد أن النادي الكتالوني حدد سعر التخلي عن الدولي البرازيلي، الذي تراجع مستواه بشكل واضح مع "البلوغرانا"، وأصبح حبيس دكة البدلاء في أكثر من مباراة.

Russland WM 2018 l Brasilien vs Costa Rica 1:0 Tor - Philippe Coutinho (Reuters/M. Rossi)

صورة أرشيفية.

لا يعيش فيليبي كوتينيو أحسن أيامه الكروية مع برشلونة، فالنجم البرازيلي يُقدم منذ انتقاله إلى "البلوغرانا" أداء متذبذباً، ويجلس في أكثر من مرة على دكة بدلاء الفريق، فضلاً عن دخوله في حالة من عدم الرضا مع جماهير برشلونة مؤخراً.

ويبدو أن النادي الكتالوني، قد حسم قراره بشأن مستقبل كوتينيو مع الفريق، فقد ذكرت صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية أن برشلونة مستعد لسماع العروض المُقدمة للتعاقد مع الدولي البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية.

مختارات

تصر المشاكل على ملاحقة فيليبي كوتينيو في تجربته الكروية مع برشلونة. النجم البرازيلي تعرض إلى موقف محرج مع زميله في النادي الكتالوني جيرارد بيكيه، فيما أصبح "البلوغرانا" منفتحا على رحيل كوتينيو عن الفريق نهاية الموسم. (09.03.2019)

يبدو أن سر تراجع أداء كوتينيو مع برشلونة لا يرتبط بمهارة الساحر البرازيلي فوق المستطيل الأخضر. تقارير صحفية تشير إلى أن كوتينيو هو آخر ضحايا منزل، لعنته تصيب كل من ينتقل للعيش فيه ويدافع عن قميص النادي الكتالوني. (04.04.2019)

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة، يريد الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أجل السماح لفيليبي كوتينيو بالرحيل عن الفريق، وأضافت أن إدارة "البلوغرانا" تعتزم الاستفادة من بيع كوتينيو، بهدف ضم مدافع أياكس أمستردام الصلب ماتياس دي ليخت.

وتسيل موهبة فيليبي كوتينيو لُعاب عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان، حيث تتسابق هذه الأندية فيما بينها بهدف الظفر بخدمات صانع الألعاب البرازيلي الموهوب.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد كشفت أن تشيلسي يريد ضم كوتينيو، من أجل تعويض رحيل إيدين هازارد المُتوقع إلى ريال مدريد، إذ يرى النادي اللندني أن الدولي البرازيلي قادر على إعطاء الإضافة للفريق، لاسيما وأنه يملك خبرة كبيرة في "البريميرليغ" جمعها أثناء حمله قميص ليفربول.

أما باريس سان جيرمان، فيحاول الاستفادة من العلاقة القوية التي تجمع بين نيمار وكوتينيو، بهدف إقناع هذا الأخير بالانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، في حين يدخل كوتينيو كذلك في قائمة أهداف مدرب مانشستر يونايتد سولسكاير.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

FC Barcelona vs. Boca Juniors | Philippe Coutinho

المنزل "الملعون" يضيف كوتينيو إلى قائمة ضحاياه 04.04.2019

يبدو أن سر تراجع أداء كوتينيو مع برشلونة لا يرتبط بمهارة الساحر البرازيلي فوق المستطيل الأخضر. تقارير صحفية تشير إلى أن كوتينيو هو آخر ضحايا منزل، لعنته تصيب كل من ينتقل للعيش فيه ويدافع عن قميص النادي الكتالوني.

Fußball Spanien Antoine Griezman

الكشف عن خطة برشلونة لضم غريزمان 23.03.2019

يُحضر برشلونة لخطة مُحكمة من أجل الظفر بخدمات نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في فترة الانتقالات الصيفية. النادي الكتالوني قد يضحي بنجم عانده الحظ مع الفريق بهدف تمويل صفقة النجم الفرنسي الموهوب.

FC Barcelona vs. Boca Juniors | Philippe Coutinho

بيكيه يزيد أوجاع زميله كوتينيو ويصرخ في وجهه غاضبا 09.03.2019

تصر المشاكل على ملاحقة فيليبي كوتينيو في تجربته الكروية مع برشلونة. النجم البرازيلي تعرض إلى موقف محرج مع زميله في النادي الكتالوني جيرارد بيكيه، فيما أصبح "البلوغرانا" منفتحا على رحيل كوتينيو عن الفريق نهاية الموسم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

صحيفة: برشلونة يُحدد مطالبه للاستغناء عن كوتينيو

زيدان يُخطط لتجريد غوارديولا من سلاح مهم!

كأس ألمانيا: بايرن يكبح عودة بريمن ويبلغ النهائي

الكشف عن صورة نادرة لميسي وزوجته

إحصائية سلبية تحرج كريستيانو رونالدو

لايبزيغ يطيح بهامبورغ ويبلغ نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى