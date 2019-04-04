صحيفة: برشلونة يُحدد مطالبه للاستغناء عن كوتينيو

لا يعيش فيليبي كوتينيو أحسن أيامه الكروية مع برشلونة، فالنجم البرازيلي يُقدم منذ انتقاله إلى "البلوغرانا" أداء متذبذباً، ويجلس في أكثر من مرة على دكة بدلاء الفريق، فضلاً عن دخوله في حالة من عدم الرضا مع جماهير برشلونة مؤخراً.

ويبدو أن النادي الكتالوني، قد حسم قراره بشأن مستقبل كوتينيو مع الفريق، فقد ذكرت صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية أن برشلونة مستعد لسماع العروض المُقدمة للتعاقد مع الدولي البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة، يريد الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أجل السماح لفيليبي كوتينيو بالرحيل عن الفريق، وأضافت أن إدارة "البلوغرانا" تعتزم الاستفادة من بيع كوتينيو، بهدف ضم مدافع أياكس أمستردام الصلب ماتياس دي ليخت.

وتسيل موهبة فيليبي كوتينيو لُعاب عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان، حيث تتسابق هذه الأندية فيما بينها بهدف الظفر بخدمات صانع الألعاب البرازيلي الموهوب.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد كشفت أن تشيلسي يريد ضم كوتينيو، من أجل تعويض رحيل إيدين هازارد المُتوقع إلى ريال مدريد، إذ يرى النادي اللندني أن الدولي البرازيلي قادر على إعطاء الإضافة للفريق، لاسيما وأنه يملك خبرة كبيرة في "البريميرليغ" جمعها أثناء حمله قميص ليفربول.

أما باريس سان جيرمان، فيحاول الاستفادة من العلاقة القوية التي تجمع بين نيمار وكوتينيو، بهدف إقناع هذا الأخير بالانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، في حين يدخل كوتينيو كذلك في قائمة أهداف مدرب مانشستر يونايتد سولسكاير.