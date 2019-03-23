صحيفة: برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لصفقة غريزمان

حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، ونادي برشلونة اتفقا على جميع التفاصيل حول صفقة انتقاله إلى "كامب نو" وأن لا شيء بات يعيق طريق النجم الفرنسي في الانتقال إلى البارسا.

ويعني ذلك أن إدارة النادي الكاتالوني وافقت على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 120 مليون يورو والمتواجدة في عقد غريزمان الممتد إلى غاية 2032.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين غريزمان والفريق الكاتالوني، ففي الموسم السابق كان على شفا الرحيل عن أتلتيكو لكنه وفي آخر لحظة خرج إلى الإعلام مشددا أنه لن يرحل عن بيته الأول الذي شهد نجاحاته وتألقه في عالم الساحرة المستديرة.

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وحسب الصحيفة الفرنسية فإن مفاوضات الصفقة تحركت من جديد بعد لقاء أتلتيكو أمام يوفينتوس الإيطالي، في ثمن نهائي دوري الأبطال، الذي خرج منه النادي الإسباني من المسابقة الأوروبية.

وتقول الصحيفة إن غريزمان سيقل دخله في البارسا عن ذلك الذي يتقاضاه في أتلتيكو. فبمعدل دخل بلغ العام الماضي 33 مليون يورو، تصدر غريزمان قائمة اللاعبين الأكثر دخلا في فرنسا. في المقابل، يفترض أن يحصل غريزمان على عقد طويل الأمد مع البرسا.

يذكر أن صديق غريزمان وزميله في "الروخي بلانكو"، دييغو غودين (33 عاما) كان قد أعلن منذ مدة أنه سيرحل عن أتليتيكو بعد تسع مواسم قضاها المدافع بين صفوف الفريق.

في المقابل، يسعى برشلونة للتخلص من فليب كوتينيو (26 عاما)، الذي تحول بعد هزيمة البارسا أمام ليفربول في المربع الذهبي للأبطال، إلى عنوان الأزمة بالفريق الكاتالوني. وكان البرازيلي قد انتقل إلى "كامب نو" في يناير/ كانون الثاني 2018 قادما من ليفربول مقابل 135 مليون يورو.

و.ب