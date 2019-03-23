 صحيفة: برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لصفقة غريزمان | عالم الرياضة | DW | 10.05.2019

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عالم الرياضة

صحيفة: برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لصفقة غريزمان

في الموسم الماضي حين كثر الحديث عن اقتراب انتقال نجم "الديوك" من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، خرج أنطوان غريزمان إلى الإعلام مرددا أنه لن يتخلى يوما عن "الروخي بلانكو"، لكن يبدو أن هذا الوعد كان لموسم واحد فقط.

Fußball-Spieler Antoine Griezmann (picture-alliance/Cordon Press/G. Martinez)

حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، ونادي برشلونة اتفقا على جميع التفاصيل حول صفقة انتقاله إلى "كامب نو" وأن لا شيء بات يعيق طريق النجم الفرنسي في الانتقال إلى البارسا.

ويعني ذلك أن إدارة النادي الكاتالوني وافقت على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 120 مليون يورو والمتواجدة في عقد غريزمان الممتد إلى غاية 2032.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين غريزمان والفريق الكاتالوني، ففي الموسم السابق كان على شفا الرحيل عن أتلتيكو لكنه وفي آخر لحظة خرج إلى الإعلام مشددا أنه لن يرحل عن بيته الأول الذي شهد نجاحاته وتألقه في عالم الساحرة المستديرة.

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وحسب الصحيفة الفرنسية فإن مفاوضات الصفقة تحركت من جديد بعد لقاء أتلتيكو أمام يوفينتوس الإيطالي، في ثمن نهائي دوري الأبطال، الذي خرج منه النادي الإسباني من المسابقة الأوروبية.

وتقول الصحيفة إن غريزمان سيقل دخله في البارسا عن ذلك الذي يتقاضاه في أتلتيكو. فبمعدل دخل بلغ العام الماضي 33 مليون يورو، تصدر غريزمان قائمة اللاعبين الأكثر دخلا في فرنسا. في المقابل، يفترض أن يحصل غريزمان على عقد طويل الأمد مع البرسا.

يذكر أن صديق غريزمان وزميله في "الروخي بلانكو"، دييغو غودين (33 عاما) كان قد أعلن منذ مدة أنه سيرحل عن أتليتيكو بعد تسع مواسم قضاها المدافع بين صفوف الفريق.

في المقابل، يسعى برشلونة للتخلص من فليب كوتينيو (26 عاما)، الذي تحول بعد هزيمة البارسا أمام ليفربول في المربع الذهبي للأبطال، إلى عنوان الأزمة بالفريق الكاتالوني. وكان البرازيلي قد انتقل إلى "كامب نو" في يناير/ كانون الثاني 2018 قادما من ليفربول مقابل 135 مليون يورو.

و.ب

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  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

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  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

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    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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