صحيفة ألمانية: هل أعطت واشنطن "الضوء الأخضر" لصدام لغزو الكويت؟

نشرت صحيفة دي فيلت الألمانية تقريرا، سلطت فيه الضوء مجددا على دور الولايات المتحدة الغامض في حرب الخليج الأولى، لتعيد طرح السؤال الذي طالما تردد عن دور واشطن في تلك الحرب، وعما إذا كانت السفيرة الأمريكية في العراق وقتذاك أبريل غلاسبي قد أعطت "الضوء الأخضر" فعلا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لغزو الكويت أثناء لقائها به قبيل اجتياح الجيش العراقي للكويت بأيام معدودة، أم أن كلام السفيرة قد فهم من قبل القيادة العراقية بشكل مختلف عما قصدته غلاسبي؟
اجتماع مثير للجدل
مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناولت المقابلة المشهورة بين الرئيس العراقي صدام حسين والسفيرة الأمريكية أبريل غالاسبي، مشيرة إلى أن السفيرة أوضحت للرئيس العراقي بأنها لا تملك رأيا في خلاف العراق الحدودي الكويت، وهو ما جعل البعض ينحون باللائمة على كلام السفيرة الأمريكية في حدوث هذا الغزو. بيد أن المجلة الأمريكية قالت إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أرسلت أيضا تأكيدات في وقت سابق لصدام، أن واشنطن ليس لديها التزامات دفاعية أو أمنية خاصة تجاه دولة الكويت. وهو ما ينفي اقتصار الأمر على اللقاء بين السفيرة الأمريكية والرئيس العراقي في ذلك الوقت.
بعد اجتاح الجيش العراقي دولة الكويت، والحشد الدولي المضاد بقيادة واشنطن لتحرير الدول الخليجية الصغيرة، مثلت غلاسبي أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن في مارس 1991. مجلس الشيوخ كان يريد فحص عما إذا كانت غلاسبي قد تسببت بنقل إشارة خاطئة للحكومة العراقية، الأمر الذي شجعها على غزو جارتها الكويت.
السفيرة الأمريكية أبريل غلاسبي التي التقت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قبيل احتياج الجيش العراقي للكويت
غلاسبي أصرت وفقا لبروتكول الجلسة الذي تناقلته وسائل الإعلام وقتها أنها حذرت الرئيس العراقي مرارا من مغبة هجومه على الكويت، ولكن بلهجة دبلوماسية، وهو ما وضحه أيضا جيمس أكينز، سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى المملكة العربية السعودية، الذي علق على هذا الامر، أنه في اللغة الدبلوماسية لا يتسنى لك توجيه التحذير، كما يعتقد البعض، بشكل مباشر، كأن تقول: "سيدس الرئيس إن فكرت حقا في دخول الكويت، فسوف نواجهك بقمة الغضب، وسيدمر بلدك، وستهدم قصورك". وتابع "فلا أنا ولا أي دبلوماسي آخر كان سيقول هذه الكلمات"، بحسب ما نقلت صحيفة دي فيلت.
اختلاف في الترجمة؟
في منتصف سبتمبر 1990، وأثناء تحضير الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب للائتلاف الدولي من اجل تحرير الكويت، مررت دوائر حكومية عراقية بروتوكول المحادثة بين صدام والسفيرة الأمريكية إلى مراسل شبكةABC-News ، كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 23 سبتمبر 1990 ما قالت إنه نص المحادثة، مشيرة إلى المصدر المشكوك فيه، لكن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق عليه.
وطبقا للنسخة العربية الأصلية والتي تم تمريرها التي نشرتها الصحيفة الامريكية فإن السفيرة الأمريكية غلاسبي قالت لصدام حسين: "لا نملك أي رأي حول الصراعات العربية/ العربية، مثل خلافاتك الحدودية مع الكويت". وتتابع السفيرة "كنت في السفارة الأمريكية في الكويت في أواخر الستينيات، كانت التعليمات خلال هذه الفترة هي أنه ينبغي لنا ألا نعرب عن رأي بشأن هذه المسألة".
وفي النسخة الإنجليزية من البروتوكول التي نشرته مؤسسة مارجريت تاتشر في وقت لاحق، قالت أيضًا: ليس لدينا أي رأي حول الصراعات العربية/ العربية مثل نزاعك مع الكويت"، "وجهني الوزير بيكر إلى التأكيد على التعليمات التي أعطيت لأول مرة للعراق في الستينيات من القرن الماضي بأن قضية الكويت ليست مرتبطة بأمريكا".
في النسخة العراقية فإن غلاسبي قالت: "نرى أنكم نشرتم قوات ضخمة في الجنوب، عادة هذا أمر لا يخصنا، ولكن بربطه بتهديداتكم السابقة التي ذكرتموها أثناء الأعياد الوطنية، فمن المنطقي أن نشعر بالقلق، لهذا السبب تلقيت تعليمات بأن أسألك عن نواياك بروح الصداقة - وليس بروح المواجهة ".
أما النسخة الإنجليزية فإن غلاسبي تقول "نرى أنكم تركزون عددًا كبيرًا من القوات في الجنوب. هذا ليس من شأننا عادة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتهديدات ضد الكويت، فمن المنطقي أن نشعر بالقلق. لهذا السبب، تلقيت تعليمات بأن أسألك عن نواياك بروح من الصداقة، وليس المواجهة: لماذا قواتك قريبة جدًا من حدود الكويت؟
أي أن النسخة العربية أغفلت سؤال الولايات المتحدة الدقيق حول سبب حشد القوات العراقية قرب الحدود الكويتية، بحسب الصحيفة الألمانية دي فيلت.
ويكيليكس تكشف مضمون رسالة سرية
مجلة فورين بوليسي كانت قد تناولت هذه الاختلافات أيضا في الصياغة، وذكرت أن صدام قاطع السفيرة الأمريكية مرارا، وأخبرها بقائمة من المظالم لتوصلها للرئيس الأمريكي، كما أنه اتهم الولايات المتحدة بأن لها نوايا خبيثة ضد بلده، وهو ما يوضح ـ في رأي المجلة ـ أن الرئيس العراقي كان لديه الوقت الكافي من أجل فهم النوايا الأمريكية، وليس صحيحا أن جملة واحدة فقط هي السبب في عدم فهم صدام لكلام السفيرة أو تفسيره بشكل خاطئ، تستخلص المجلة.
من جهتها تذكر مجلة شبيغل الألمانية كيف أن السفيرة المخضرمة غالاسبي والتي تجيد العربية، أرسلت بشكل سري رسالة مفصلة للإدارة الأمريكية، بعنوان" صداقة صدام للرئيس بوش"، حيث تناولت الرسالة الطويلة تفاصيل ما دار في هذا الاجتماع، وكيف كان رد صدام عليها، وبينت في الرسالة التي كشف عنها لاحقا كيف أن صدام ومن معه تناولوا بشكل مؤثر الوضع الاقتصادي الدقيق الذي يمر به العراق بعد ثمانية أعوام من الحرب الدامية مع إيران. وتقول غالاسبي إن المترجم الموجود ومن معه بكوا أثناء عرض الوضع الاقتصادي أمامها من شدة التأثر، بحسب ما نشرته شبيغل.
في كانون الثاني/ يناير 2011 نشرت منصة ويكيليكس المثيرة للجدل النص الأصلي لرسالة السفيرة الأمريكية السرية التي أرسلتها إلى واشنطن، حيث بينت الرسالة التي تحتوي على 32 فقرة كيف أن غلاسبي لم تعط الضوء الأخضر للغزو العراقي للكويت، بحسب ما أوردت صحيفة دي فيلت. وتابعت الصحيفة أنه وبعد ظهور هذه الوثيقة إلى العلن علق الخبير في شؤون الشرق الأوسط خوان كول "أن هذه الوثائق تظهر بشكل لا لبس فيه أن منتقدي غلاسبي مدينون لها بالاعتذار".
ع.أ.ج/ع.ج.م
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
ساحة الفردوس
إنها الساحة التي شهدت عام 2003 اسقاط تمثال صدام حسين إيذانا بنهاية دولته. وبعد كل هذه السنين ما زالت ساحة الفردوس تفتقد لمسةَ أناقة وفخامة رسمية، وبقيت بدون هوية، مكتفية بمواجهة مسجد الشهيد الظاهر (الصورة). وأقيم تمثال عشوائي في ساحة الفردوس بعد اسقاط تمثال صدام حسين، لكنه رُفع وبقيت منصته المشوهة.
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نهاية الديكتاتور وبداية التغيير
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حرية الكلمة وحرية الرأي
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
الحافلات الحمراء عملة نادرة !
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
شوارع مختقنة وسيارات فارهة في كل مكان
شوارع العاصمة بدون استثناء مختنقة على مدار اليوم، ويشكو الناس من تدفق السيارات دون حساب على شوارعهم، كما أنّ قوانين المرور غائبة، وعناصر شرطة المرور لا يجرؤن على محاسبة أي مخالف في أي مكان تقريباً. الملفت للنظر أنّ السيارات الأمريكية واليابانية الفارهة تجوب الشوارع بأعداد كثيرة، ما يدل على ارتفاع مستوى دخل الفرد . الصورة هنا في ساحة المستنصرية ببغداد.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
أطفال وسط الطريق والقمامة تحتل الأرصفة
يجري الاعتداء على الأرصفة وشُغلها بغير ما بُنيت لأجله. وتُرمى القمامة بشكل عشوائي في مناطق عدة من العاصمة. هنا في الصورة، أقام أحدهم منصة عالية مسيجة لعرض بضاعته فقطع الطريق، والفسحة التي تلي المنصة باتت مكبّ قمامة، فيما شغلت مظلة الحارس ما تبقى من الرصيف، ولم يبق للمشاة وللصغار إلا الشارع مساحة لحركتهم. الصورة في شارع النضال بقلب بغداد.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
عبد الكريم قاسم عاد ليتحدى قتلته
ما إن سقط نظام صدام حسين حتى سارع عشاق الزعيم الركن عبد الكريم قاسم إلى إقامة تمثال له بمنطقة "رأس القرية" التي شهدت محاولة اغتياله بمشاركة صدام حسين عام 1959. الزعيم الفقير عبد الكريم قاسم قتلته حكومة البعث الأولى عام 1963. والتمثال جرى نصبه وتشجير الحديقة المحيطة به بجهد شخصي من محبي هذه الشخصية، وغابت الدولة عن كل ذلك.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
موتور دفع المياه
في كل بيت ومبنى يوجد موتور لسحب ودفع المياه، والسبب هو ضعف تدفق الماء، القادم من شبكة التغذية الحكومية. المياه الحكومية تصل الناس ملوثة وغير صالحة للشرب، لذا يعتمد العراقيون على مياه الشرب المعبأة في قنانٍ بلاستيكية. ويدور حديث عن عدم ثقة الناس في المياه المعبأة أيضاً بسبب غياب الرقابة الصحية للدولة على المصانع. الصورة هنا في مدخل مبنى بشارع الرشيد.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
غسيل السيارات في غياب القانون
في شوارع العاصمة بغداد وباقي الطرق في كل أنحاء البلد تقريباً، أقام بعض المخالفين للقانون محطات غسيل السيارات، حيث يكسرون أنابيب شبكة المياه الوطنية ويقومون بتركيب مضخات ضغط عالٍ لاستخدامها في غسيل السيارات. ويجري هذا الأمر تحت أنظار الحكومة والدولة، بل ويقوم أغلب سائقي السيارات الحكومية بغسيل سياراتهم في هذه المحطات. الصورة هنا في منطقة الحبيبية ببغداد، قرب قناة الجيش.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
مول في الكرادة
عرف العراقيون المولات التجارية بعد عام 2003، وباتت متنفساً لهم للتسوق وتناول الطعام وقضاء وقت ممتع. وتنتشر في بغداد مولات أهلية تمثل نزوعاً استهلاكياً عالياً لدى الناس، وتمارس نشاطها التجاري والاجتماعي بعيداً عن سلطة الدولة، وهو أمر لم يكن ممكناً في عهد صدام حسين، الذي كانت دولته تسيطر على التجارة عبر نظام "الأسواق المركزية".
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
المسيحيون- حضور خجول يغلفه الخوف
ادى التخندق الطائفي والديني والأثني، الذي عمّ العراق منذ التغيير، إلى هجرة أغلب العراقيين وخاصة من المكونات الصغرى، التي يمثل المسيحيون أكبرها. الصورة لروضة أطفال ومدرسة مسيحية في منطقة الكرادة الشرقية مقابل مستشفى الراهبات، وهي من المظاهر المسيحية القليلة الباقية في العاصمة.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
المدارس الأهلية في كل مكان
شاعت في العاصمة بغداد، بصفة خاصة، المدارس الأهلية، بسبب ضعف مستوى التعليم في المدارس الحكومية. ويتندر العراقيون على المدارس الحكومية بسبب غياب سلطة الدولة والفساد المستشري في أجهزتها. ويمتنع طلبة الصف السادس الإعدادي (الثانوي) لمدة 3 أشهر عن الحضور؛ ليتفرغوا للدراسة في المدارس الأهلية، التي تضمن لهم معدلاً عالياً يؤهلهم للقبول في الجامعات! هنا صورة لمدرسة أهلية في حي الشعب جنوب شرق العاصمة .
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
أسوار لحماية المصارف في قلب العاصمة !
الصورة في شارع الرشيد بقلب بغداد، حيث أقامت الدولة سياجاً معززاً بالأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة لحماية مجمّع المصارف، الذي يضم البنك المركزي العراقي وفيه احتياطي الذهب والعملات الصعبة وبنك الرافدين، أكبر مصرف عراقي . الجدار الكبير قطع شارع الرشيد وحوله إلى ممر للباعة المتجولين وعربات الحمالين.البنك المركزي العراقي تعرّض لعمليات سطو مسلح كبرى متعددة. ملهم الملائكة - بغداد
الكاتب: ملهم الملائكة