صحيفة: ألمانيا تدرس بناء ميناء فضائي

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دراسة إنشاء ميناء فضائي في ألمانيا بناء على رغبة قطاع التصنيع. وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (21 تشرين الأول/أكتوبر 2019): "الفضاء يثير شغف الكثير من الناس ويوفر الآلاف من فرص العمل في ألمانيا. نحن رائدون في تقنيات الأقمار الاصطناعية، لذلك أرحب بدراسة مقترح اتحاد الصناعات الألمانية بشأن إنشاء ميناء فضائي". وأعلن الوزير عزمه طرح أطر أساسية لـ "قانون الفضاء" بحلول مطلع العام المقبل.

وكان اتحاد الصناعات الألمانية أعرب عن رغبته في أن يتم إنشاء ميناء فضائي في البلاد. وطالب الاتحاد خلال مؤتمره عن الفضاء الحكومة الألمانية بتوفير الشروط اللازمة لإنشاء مثل هذا الميناء. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألماني ديتر كيمبف يوم الجمعة الماضية إنه عبر هذا الميناء يمكن إطلاق صواريخ صغيرة حاملة للأقمار الصناعية. وأشار كيمبف إلى أن الميناء الفضائي "يلعب دوراً مركزياً لألمانيا ولصناعتها في عصر الثورة الرقمية".

ز.أ.ب/خ. س (د ب أ، أ ف ب)