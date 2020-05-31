 صحف عالمية: أمريكا لم تنجح أبدا في القضاء على فيروس العنصرية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.06.2020

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سياسة واقتصاد

صحف عالمية: أمريكا لم تنجح أبدا في القضاء على فيروس العنصرية

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الاحتجاجات السلمية في الولايات المتحدة "مفهومة وأكثر من مشروعة" بعد مقتل جورج فلويد. موضوع الاحتجاجات نال حيزا هاما من تعليقات عدة صحف عالمية.

USA Oakland | Proteste | George Floyd (picture-alliance/dpa/N. Berger)

الاضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية تنال حيزا في تعليقات صحيفة "غازيتا فيبورتشا" البولندية اليسارية الليبرالية:

"أمريكا تحترق. والحكام يضربون الاحتجاجات بقساوة أكبر. ويبحثون عن متهمين. والرئيس دونالد ترامب الذي يجب عليه في مثل هذه الأوقات حث السكان على الهدوء والوحدة يلقي باللوم على من يصفهم باليساريين الراديكاليين في ممارسة العنف في الشوارع. ورسميون في ميناسوتا يشيرون في المقابل إلى فوضويين وعنصريين بيض ومتطرفين غير معروفين... وفي هذا الغضب المتأجج تتضافر سنوات من الإذلال الذي يعاني منه الأمريكيون من اصل أفريقي في الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا أرادت أمريكا تفادي هذا النوع من المشاهد في المستقبل، فعليها أن تتغير. يجب عليها أن تعاقب الساديين داخل الشرطة ومكافحة العنصرية وتبدأ في إلغاء التناقضات الاقتصادية".

وبشأن الاضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية كتبت صحيفة "فولكسكرانت" الهولندية تقول:

"بنزعاته الغاضبة المستمرة تجاه خصومه السياسيين وإهاناته وهجماته ضد الصحافة أوجد دونالد ترامب أجواء مسمومة يعيش فيها الأمريكيون باستمرار في حالة حرب. وبذلك لم يعد المعارضون السياسيون الآن بشرا لا نتقاسم معهم نفس الأفكار، بل خونة وأعداء. ولذلك تصعب عليه الآن  استخدام كلمات المصالحة الضرورية حاليا. الانقسام والكراهية هي الوقود الذي يقود به ترامب حملته من أجل إعادة انتخابه. والمزيج بين وباء كورونا وانهيار الاقتصاد والاضطرابات السياسية لا يبدو بالضرورة طالع موات لترامب".

أما صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية فقد كتبت بشأن الاضطرابات المستمرة في الولايات المتحدة:

" الخريطة بالنقاط الحمراء حول المدن التي تفوق المائة المعنية بالاحتجاجات تكشف رد الفعل الحساس على المرض الأمريكي القديم. العبودية والفصل العنصري أصابا الولايات المتحدة الأمريكية. وتم من حين لآخر مكافحة العوارض بنجاح كما برهن نجاح حركة الحقوق المدنية أو انتخاب باراك أوباما كأول رئيس أسود. لكن أمريكا لم تنجح أبدا في القضاء على فيروس العنصرية. ودونالد ترامب يتحمل أيضا المسؤولية في ذلك. فقد قام بتأجيج الأحكام المسبقة العنصرية عندما اتهم مثلا أوباما بأنه لم يلد على الأرض الأمريكية وبالتالي فهو ليس رئيسا شرعيا. لكن سيكون من غير العدل تحميل ترامب الثقل التاريخي بأكمله. وهو كرئيس أمريكي سيكون مسؤولا عن تخفيف الألم القديم الذي أفرز وفاة جورج فلويد".
 

صحيفة "نويس دويتشلاند" كتبت عن الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب:

" بعدما اغتيل جورج فلويد أمام كاميرا الهاتف النقال من طرف شرطي، ينزل عدد متزايد من الناس إلى شوارع المدن الأمريكية ضد التجاوزات العنصرية. وحقيقة أن لا تكون الاحتجاجات سلاسل بشرية متفكرة بأغان وشموع، فهذا ليس من العجب بسبب ما سبق أن حصل. والشرطة ترد مجددا بالعنف وتجد التحريض علاوة على ذلك من دونالد ترامب. وتهديده المتمثل في إنزال الجيش ليس له علاقة بالعقلانية أو إدراك ديمقراطي، بل هو يتناسب مع حاكم مستبد. فهو لا يبحث عن حل للنزاع، بل يراهن على القوة. ومن يريد إشعال حرب أهلية، ما عليه إلا فعل ذلك تحديدا".

أمريكا: متظاهرون سلميون في مواجهة رجال الشرطة بعد مقتل جورج فلويد

أمريكا: متظاهرون سلميون في مواجهة رجال الشرطة بعد مقتل جورج فلويد

وعن تهديد ترامب في الاستعانة بالجيش إذا لم تسيطر الشرطة على الوضع، كتبت صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" الألمانية:

"الخطر الأكبر الذي يعنيه حاليا الرئيس دونالد ترامب يكمن في أنه قد يطبق تهديداته باستخدام القوة. وفي حال شعوره بالحق وعلى أساس قانون (طوارئ) يعود لأكثر من 200 عام لاستخدام الجيش ضد متظاهرين مسالمين ومشاغبين عنيفين، فسيكون ذلك تصعيدا قلما يمكن السيطرة عليه. يجب في هذه الحالة بالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية توخي الحذر الكبير من المفاهيم المفعمة تاريخيا".

موقع القناة الأولى في التلفزة الألمانية كتب في تعليق على الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية:

"الولايات المتحدة الأمريكية توجد بعد أسابيع من قيود حظر التجول بسبب كورونا وأكثر من 100.000 وفاة في صدمة. والسود معنيون بنسبة أكبر. وهذا يعود للنظام الصحي الضعيف وعدم التوازن الكبير داخل المجتمع. وموضوع عنف الشرطة ضد السود والأقليات لم يلق أبدا المعالجة في هذه البلاد. وطوال عقود تمت التغطية على عنف رجال الشرطة من قبل السياسة والقانون والنقابات".

وبشأن الاضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية كتبت صحيفة "تايمز" اللندنية:

"الصين وروسيا وإيران روجت أخبارا زائفة عنيفة حول فيروس كورونا والمسؤولية المفترضة لأمريكا في الوباء العالمي. ومن بين الادعاءات المنعدمة الأساس للصين يوجد الاتهام بأن فيروس كورونا سلاح بيولوجي أمريكي. والآن تنتقد هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية بشدة بسبب العلاقات بين المجموعات العرقية والاضطرابات. فالديمقراطيات الغربية يجب أن تدرك ماذا تعنيه هذه الحملة الدعاية وأن تكون مستعدة لدحضها بوسائل دبلوماسية ومن خلال القوة الناعمة لتوفير معلومات موثوقة لصالح جمهور عالمي. واعتبار هذه الدعاية مثيرة للاشمئزاز لا تخفف بأية حال من فظاعة وفاة جورج فلويد في ذمة تحقيق الشرطة أو يقدم الاعتذار عن الأسلوب الخطابي التحريضي للرئيس ترامب في هذه القضية. لكن هنا يتعلق الأمر بدول تضطهد الأقليات العرقية والدينية ببشاعة وتقمع المعارضة وتنهج سياسة خارجية توسعية".

ع.غ/ م.أ.م

  • Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/Y. Herman)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الهجوم الجديد!

    شن الرئيس الأميركي مجددا هجوما حادا على ألمانيا، متهما إياها بأنها "رهينة" روسيا في امدادات الطاقة. ترامب قال إن ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلى الولايات المتحدة الدفاع عنها في مواجهة روسيا. "كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا"، يتساءل ترامب! تصريحات ترامب دفعت ميركل للرد. فماذا قالت؟

  • Brüssel Nato-Gipfel - Merkel (picture-alliance/dpa/F. Mori)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ميركل ترد

    ميركل لم تسكت عن انتقادات ترامب وقالت إن بلادها تتخذ قرارتها بشكل "مستقل". وأوضحت المستشارة الألمانية، دون الإشارة مباشرة إلى ترامب: "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة". كثيرون اعتبروا في رد ميركل وانتقاد ترامب استمرارا للحرب الكلامية التي تنم عن خلافات كثيرة بين الطرفين.

  • Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin (picture alliance/dpa/S. Sauer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    خلاف حول "نوردستريم"

    من بين الخلافات الواضحة بين ميركل ونظيرها ترامب تلك المتعلقة بأنبوب الغاز "نورستريم"، ولطالما ندد الرئيس الأميركي بالمشروع الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا ويطالب بالتخلي عنه. وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

  • Kanada Staats- und Regierungschefs G7-Staaten diskutieren gemeinsame Erklärung in Charlevoix (Reuters/Prime Minister's Office/A. Scotti)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    قمة مجموعة السبع

    أثارت هذه الصورة التي تم التقاطها خلال انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، تعليقات العالم. الصورة اعتبرها البعض دليلا على الخلاف الكبير بين ترامب ونظرائه الأوروبيين، خاصة ميركل التي ظهرت في مواجهة مباشرة معه. الرئيس الأمريكي كعادته هرع إلى "تويتر" ليعلن التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، وهو ما اعتبرته ميركل: أمرا "محبطا إلى حد ما"، حسب قولها.

  • Screenshot Twitter - Trump twittert erneut gegen Deutschlands und Europas Migrationspolitik (Twitter/Donald J. Trump)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقاد سياسة ميركل للجوء

    في الكثير من المرات وجه ترامب سهام النقد لألمانيا عبر تويتر، فقد سبق له أن نشر تدوينة تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا بسبب الهجرة، مشككا في إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجريمة. ميركل ردت على هذه الانتقادات معتبرة أن الإحصائيات الحالية تشير إلى تطور إيجابي في معدل الجريمة في ألمانيا.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الملف النووي الإيراني

    الملف النووي الإيراني واحد من الملفات الخلافية الكبرى بين أمريكا وألمانيا ، حيث ترى ميركل في الاتفاق النووي ضمانا لعدم تطوير الأسلحة النووية الإيرانية، في حين يرى ترامب في الاتفاق أسوأ صفقة على الإطلاق. وقد زادت هوة الخلاف عمقا بعد إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في 08 مايو/ آيار 2018.

  • Deutschland G20 Gipfel (Reuters/P. Wojazer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    البيئة والمناخ

    في قمة مجموعة العشرين عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب "العنيدة" بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات إقناع باءت بالفشل، فضلت ميركل توثيق نقاط الاختلاف حول الملف من خلال خطاب واضح. وتشكل بنوذ اتفاقية باريس خلافا آخرا بين الطرفين، إذ تراها الحكومة الألمانية خطوة مهمة في تحدي مشكلات بيئية على عكس ترامب الذي أنهى التزام بلاده بالاتفاقية.

  • Archivbild Niederländische und deutsche Soldaten am Flughafen Eidhoven (picture-alliance/dpa)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    حلف الناتو

    ترامب ينتقد مرارا إنفاق ألمانيا العسكري المنخفض في حلف الناتو. ويرى أن ذلك لا يتناسب مع الحماية التي يقدمها الحلف لألمانيا. ويرغب ترامب في أن تستثمر برلين نسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو المتفق عليه في اجتماع الناتو عام 2014.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    التجارة والرسوم الجمركية

    يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، دليل على وجود علاقات تجارية غير متكافئة بين البلدين. وندد ترامب بهذا الوضع ووهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب الأوروبي، وبالتحديد صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ترامب "يرفض" مصافحة ميركل

    التقارب الذي ميز علاقات ميركل ببعض الرؤساء الأمريكيين السابقين، بدا مفقودا في أول لقاء لها مع ترامب. صحف كثيرة تحدثت عن رفض ترامب مصافحة ميركل، حتى بعد أن طلبت منه ذلك. اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية بنظيرها الأمريكي كان مؤشرا على بداية الخلاف بين الطرفين. رغم محاولة ترامب التصريح بعكس ذلك.

  • Donald Trump im Interview mit Kai Diekmann (picture alliance/dpa/BILD/D. Biskup)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقادات لاذعة

    في حوار أجرته "بيلد" الألمانية و"تايمز" البريطانية، بداية 2017، انتقد ترامب سياسة ميركل للجوء، والاتحاد الأوروبي. وفي ردها على هذه الانتقادات اعتبرت ميركل أنه بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال وحدة الاتحاد وقوته الاقتصادية . إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

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