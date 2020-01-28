 صحف أوروبية: ″صفقة القرن″ تتبنى فقط تصورات نتنياهو | سياسة واقتصاد | DW | 30.01.2020

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سياسة واقتصاد

صحف أوروبية: "صفقة القرن" تتبنى فقط تصورات نتنياهو

أجمعت غالبية الصحف الأوروبية على أن خطة ترامب لحل أزمة الشرق الأوسط لن تجلب السلام المنشود، لأنها تحمل في طياتها خطر تصعيد خطير كونها تراعي فقط مصالح إسرائيل على حساب الفلسطينيين.

بنيامين نتنياهو في أوج انتصاره السياسي فيما يخص الدعم الأمريكي لبلاده ولتياره اليميني

ترامب يعلن عن خطة للشرق الأوسط يأخذ فقط مصالح إسرائيل بعين الاعتبار

ونبدأ بصحيفة "زودويتشه تسايتونغ" التي تناولت الخطة في مقال تحليلي كشفت فيه ليس فقط نقاط  ضعفها، بل أيضا نقاط ضعف مصمميها، فكتبت تقول:

"لو لم يكن الأمر جديا، لضحك المرء، وذلك لأن رجلا غارقا في جهله أطلق على المسجد الأقصى مسجد "الأكوى" أعلن هذه الوثيقة وأطلق عليها "صفقة القرن". والإعلان في واشنطن لم يكن سوى استعراض بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وبالنسبة للرئيس الأمريكي أيضا الهدف منه حشد وتحفيز القاعدة الشعبية للانتخابات المقبلة. أما التأثير الكارثي للإعلان الاستعراضي هذا، فسيظهر بعد فرز الأصوات عقب انتهاء الاقتراع في إسرائيل في الثاني من أذار/مارس وبعدها بثمانية اشهر في الولايات المتحدة. والخسائر ستتجاوز الضحايا من القتلى والجرحى والتي يتوقعها المرء في الاحتجاجات المرتقبة: ولأن أقوى أمة في العالم تبنت كل ما يطالب به اليمين الإسرائيلي، فإن ذلك يعني أن اي رئيس وزراء إسرائيلي بعد الآن لن يستطيع أن يحيد عنها."

من جانبها علقت صحيفة "ليبراتسيون" اليسارية الفرنسية على خطة ترامب بالقول:

"ضعف ردود الفعل الدولية على خطة الولايات المتحدة ـ الإسرائيلية يطرح كثيرا من الأسئلة. نفس الشيء يقال عن التعليقات العربية المزدوجة المعنى. الدول العربية مرتبطة وتابعة للولايات المتحدة وبشكل لا تستطيع فيها اتخاذ موقف مضاد لترامب. فانقسام الفلسطينيين وضعف السلطة الفلسطينية مهدت الطريق بشكل إضافي لاستراتيجية ترامب. ترامب توسع في البعد السياسي بشكل كبير في خطته ويراهن في ذلك على الحفاظ على تأثير الخطة، حتى لو لم تطبق حرفيا. والأمر السيء هو أن ترامب على حق بشكل مرجح."

ومن فرنسا إلى إسبانيا، حيث علقت صحيفة "الموندو" على الخطة الترامبية بشأن الشرق الأوسط بالقول:

"في فصل جديد يعبر عن عدم الشعور بالمسؤولية الدبلوماسية قدم دونالد ترامب يوم الثلاثاء ما يسمى بـ"صفقة القرن" وهي ليست سوى مبادرة تتعلق بأزمة الشرق الأوسط والتي لا يمكن اعتبارها سوى بالخطة الاستفزازية. وهي ليست المرة الأولى التي يخرق فيها الرئيس الأمريكي التوافق الدولي الهش في هذه القضية. لقد فعل ذلك ايضا في نهاية 2017 عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. كذلك عندما اكد السيادة الإسرائيلية على الجولان السورية. والآن خطى الرئيس الأمريكي خطوة أبعد من كل ذلك. ولكن بهذه الخطوة نجح ترامب فقط في توحيد موقف المنظمتين الفلسطينيتين فتح وحماس ـ ونجح ايضا في إثارة توتر غير ضروري في عموم المنطقة".

وفي بريطانيا كتبت صحيفة "غارديان" تعليقا على إعلان ترامب في واشنطن كتبت فيه:

"أسباب كثيرة تجعل نتنياهو  يعتقدأن زيارته لواشنطن هذه المرة تعتبر انطلاقة جديدة له. وكان نتنياهو قد حذر مرة من أن إسرائيل تجد نفسها في وضع قاتل خطير، إذا تواجدت إلى جانبها دولة فلسطينية قادرة على الاستدامة. وعلى ما يبدو الآن، فستكون حكومة نتنياهو منهمكة في الأيام القادمة لاتخاذ قرارات تتعلق بضم المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن. والملاحظة المتهكمة على الفلسطينيين التي تقول بأنهم لم يتركوا فرصة لضياع السلام، إلا واستغلوها، ليست في محلها هذه المرة، فدعم ترامب المكشوف لإسرائيل وتجاهله التام للفلسطينيين في صياغة خطته تسمح لنتنياهو أن يفعل كل ما يشاء". 

ونختم هذه الجولة في العاصمة النمساوية فيينا، حيث كتبت صحيفة "شتاندارد" في هذا المجال تقول:

"مشروع صهر ترامب جارد كوشنير لم يُصمم لصنع السلام في المنطقة. ولو أنه غير ذلك لكان من الضروري أن يجلس الفلسطينيون الذين يُعقد السلام معهم على طاولة المداولات. وبدلا من ذلك تمت صياغة "الخطة" فقط بمشاركة إسرائيل. وحتى هذا لم يحدث إطلاقا، فقد تبنت حكومة ترامب وبكل بساطة كل تصورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مستقبل الفلسطينيين وقدمتها كمشروع خاص بها. بيد أن ذلك يشكل سابقة لا مثيل لها، فقوة عظمى تتخلى عن موقف أساسي في سياستها الخارجية وتسمح لحليف صغير أن يملي عليها موقفه. ويتراجع عدد الإسرائيليين الذين يفهمون أن السلام ممكن فقط بوجود دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على الاستمرار. لكن إعلان ترامب ونتنياهو لن ينهي ظلم الاحتلال ولا يشير إلى طريق يقود نحو مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط".

ح.ع.ح

  • Leerstehende Haus in Lifta (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بيوت مهجورة

    هذا البيت الفارغ في لفتا هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.

  • Zerstörter Flughafen von Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    حطام مطار

    حطام مشروع بالملايين: مطار مدينة غزة. من بين الدول الممولة ألمانيا وتم افتتاحه في 1998 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وتعرض للتدمير من قبل اسرائيل في بداية عام 2000. والسبب يعود لما يُسمى الانتفاضة الثانية التي نُفذت خلالها اعتداءات إرهابية.

  • Jassir Arafats Hubschrauber als Ausstellungsstück in Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    مروحية بدون مروحة

    في علاقة مع الانتفاضة الثانية دمرت اسرائيل طائرة الهليكوبتر التابعة للرئيس الفلسطيني والحائز على جائزة نوبل للسلام ياسر عرفات. وفي الأثناء يتم عرض حطام الطائرة بمدينة غزة مكشوفة للناظرين ومثبتة على سقالة.

  • Strand von Zikim (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    شاطئ زكيم

    شاطئ زكيم يُعد من العناوين السرية السياحية في اسرائيل. فعلى جانب توجد كثبان رائعة، وعلى الجانب الآخر نظرة إلى البحر المتوسط. وبينهما برج مراقبة اسرائيلي مهجور، لأن هذه البقعة الساحرة كانت دوما مسرحا لنزاع الشرق الأوسط. والشاطئ يقع بحوالي ثلاثة كيلومترات شمالي الحدود مع قطاع غزة.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بقايا خطيرة

    وفي الطريق إلى أماكن استجمام محبوبة في اسرائيل يمر المرء أحيانا بالقرب من هذا النوع من اللافتات. ففي مرتفعات الجولان تحذر من الألغام خلف السياج. وأثناء حرب الأيام الستة احتلت اسرائيل في 1967 المنطقة في الشمال الشرقي على الحدود مع سوريا وضمتها في النهاية. وغالبية الدول لا تعترف بهذا الإجراء. وتطالب سوريا باستعادة الجولان.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    دبابة في النهر

    دبابة سورية مقلوبة تصدأت في نهر الأردن ـ في المحمية الطبيعية بنياس في الهامش الغربي لمرتفعات الجولان المحتلة من طرف اسرائيل. ومنذ 1974 تراقب وحدات سلام تابعة للأمم المتحدة منطقة معزولة ضيقة في المنطقة المتنازع عليها. ووضع مرتفعات الجولان كان حاجزا أمام مفاوضات السلام بين اسرائيل وسوريا.

  • Verlassene Moschee in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    لم يعد يُرفع الأذان

    وإحدى نتائج حرب الستة أيام: فقط خمسة كيلومترات غربي المنطقة المعزولة في المنطقة التي ضمتها اسرائيل كانت توجد حتى عام 1967 قرية سورية. وما تبقى هو المسجد المهجور. ولم تعد تُقام هنا الصلاة. فقط عشاق رسوم الغرافيتي يمرون أحيانا من هنا.

  • Zugewachsener Bunker in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    استحواذ بطيء من قبل الطبيعة

    هذا الخندق الذي غطاه العشب في مرتفعات الجولان يشهد كذلك على عمليات القتال في المنطقة الجبلية قبل 52 عاما. وخلال الحرب الأهلية السورية تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة ـ بهجمات صاروخية من سوريا واسرائيل.

  • Jerusalem | Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بريطانيون في فلسطين

    وتمتد جذور نزاع الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد: وطبقا لاتفاقية مبرمة في 1916 كان الانتداب البريطاني قائما في فلسطين وكانت وحدات منتشرة هنا. هذه الرسوم على جدران خندق قديم في القدس تبين جنودا بريطانيين.

  • Ammunition Hill in Ostjerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    موقع حرب يتحول إلى متحف

    ما يُسمى بـ "Ammunition Hill" في القدس الشرقية عايش عدة مواجهات. وفي الأصل تم استخدام الهضبة من قبل قوة الانتداب البريطانية لإيداع الذخيرة للشرطة. واستولت الأردن على المنطقة في 1948 وطردت اسرائيل الأردنيين في 1967. وبعض الخنادق القديمة ماتزال موجودة. واليوم يوجد متحف فوق الهضبة يخلد حرب حزيران.أوتا شتاينفير/دانيل هاينريش/م.أ.م


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