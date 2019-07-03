صحف أوروبية: المناصب القيادية دائما من نصيب ألمانيا وفرنسا!

توزيع المناصب القيادية الجديدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. صحيفة "فيستفيليشه ناخريشتن" الألمانية قيمت فرص أورسولا فون ديرلاين في منصبها الجديد على رأس المفوضية الأوروبية وكتبت في آخر أعدادها:

"تشكل القفزة المهنية المتفق عليها مسبقا، لفون ديرلاين ، استفزازا لبعض الأطراف داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي. زيغمار غابريل وشتيفان فايل وكيفين كونرت، جميعهم يستشعرون الخطر الذي يحوم حول الائتلاف الحكومي الكبير، لكن وحدة الصف غائبة عن الزملاء. ففي بيت فيلي برانت (مقر الاشتراكيين في برلين) يحافظ الوزراء المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي على هدوء أعصابهم، لكن هذا لا يمنع اهتزاز كيان الائتلاف الحكومي في برلين. تظهر المعارضة لفون ديرلاين داخل البرلمان الأوروبي أيضا(..) في النهاية يمكن أن يصب دعم فون ديرلاين في المصلحة العامة، إذ لا يرغب أي طرف في المخاطرة بدفع أوروبا تجاه أزمة كبيرة".

أما صحيفة "شتاندرد" النمساوية فعلقت على التطورات الأخيرة:

"أول ما يلفت النظر هو الجانب الجغرافي للترشيحات التي تنطوي على أسماء تلك الدول: فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، ما يعني أن أربعة من الدول المؤسسة ترشح ساستها للمناصب الخمسة الأعلى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.(..) النقطة الثانية الملفتة للانتباه تتمثل في أعمار هذه الشخصيات فجميعهم أكبر من 60 عاما باستثناء وحيد وهي ليست بالتأكيد رسالة للشباب (..)

ثمة جانب أخير يجعل هذه المجموعة من الشخصيات محل نقد لاسيما التضافر الذي تم في الكواليس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني كأب روحي، وهو الأمر الذي يعطي انطباعا بأن محتقري دولة القانون والقيم يتمتعوا بنفوذ أكبر مما نحب، فيما يتعلق بالتقليل من قيمة القمة التي جمعت ممثلي الشعوب.

في الوقت نفسه ركزت صحيفة ديرنيير نوفيل د،الزاس " Dernières Nouvelles d'Alsace" الصادرة في شتراسبورغ، تحديدا على اختيار فون ديرلاين كرئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية وكتبت:

"الفوز دائما في النهاية من نصيب ألمانيا وفرنسا! لو كان هناك درس يمكن استخلاصه من هذا الاختيار لتلك "الوظيفة العليا" في الاتحاد الأوروبي فهذا هو ملخصه بكل تأكيد (..) اسم أورسولا فون ديرلاين، الذي فوجئ به ماكرون، هو مناسب جدا لإنغيلا ميركل كونها ألمانية وواحدة من أنصارها. مصلحة الرئيس الفرنسي واضحة: الرئيسة الجديدة المستقبلية للمفوضية محبة لفرنسا ومناصرة لسياسة دفاعية أوروبية موحدة وهي كلها أمور لا يمكن أن تضر في مرحلة زمنية ينظر فيها إليه كمدافع عن التقاليد في القارة الأوروبية."

صحيفة "نويه تسورشر تسايتونغ" علقت على الاختيارات الأخيرة من منظور مختلف إذ كتبت:

"كان من الواجب خلق إمكانية على مستوى الاتحاد الأوروبي كله لوضع المرشحين على قوائم انتخابية عبر دول الاتحاد الأوروبي، لإعطاء المرشحين للمناصب العليا، شرعية كافية. الرئيس الفرنسي ماكرون المعارض الواضح لهذا المبدأ، طالب أيضا بالأمر، إلا أن البرلمان الأوروبي رفض مبادرة بهذا المعنى. هذه المسألة لا تمر دون ارتباط بالقضية الرئيسية، فالبرلمان لا يمكن مقارنته مباشرة ببرلمان محلي إذ أن الاتحاد الأوروبي لا يمثل دولة اتحادية وإنما هو اتحاد لدول مستقلة، ولذك فإن مركز السلطة في الاتحاد لا يتمثل في البرلمان وإنما في المجلس الأوروبي. حرص رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على إبراز هذه المسألة بقوة خلال الأسابيع الأخيرة. حدوث تغيير في هذا التوزيع للسلطات سيصطدم بأساسيات الاتحاد الأوروبي ومن شأنه إثارة نقاش عميق حول فحوى وأهداف الاتحاد الأوروبي".

أما صحيفة "دي فيلت" الألمانية فعلقت على اختيار كريستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي وكتبت:

"إن تولي الفرنسية كريستين لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي، سيكون له تبعات على المواطنين أكبر من القرارات الخاصة باختيار المناصب الأخرى، فباختيار لاغارد يعود ممثل عنيد لدول أوروبا المطلة على المتوسط، لقمة البنك المركزي الأوروبي. وبذلك فقد أضاعت حكومات الاتحاد الأوروبي الفرصة الأخيرة للعودة إلى اتحاد مستقر. فلاغارد تتبع نفس نهج الرئيس الحالي للبنك المركزي الأوروبي، دراغي والمتمثل في ترجيح كفة الدول المديونة على حساب الدول المانحة للقروض. لعب ينز فايدمان (رئيس البنك المركزي الألماني) دورا بهدف وضع نهاية لهذه الحفلة الصاخبة، غير أن الاحتفال يتواصل الآن حتى يصير مدويا."

وانضمت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية لقائمة المعلقين على التطورات الأخيرة على الصعيد الأوروبي وكتبت:

"الفرصة الآن متاحة للنواب الأوروبيين، لإصلاح الخطأ ورد الهجوم الموجه ضد الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي. ترك فون ديرلاين تفشل سيسقط الاتحاد الأوروبي في صراع عصيب حول السلطة لاسيما في زمن البريكسيت وترامب والتغيرات المناخية وعدوانية الصين. وعليه يتعين على أوروبا النجاح في الأمر. وجود اتحاد أوروبي ديمقراطي بالفعل يقول فيه المواطنون الكلمة الحاسمة ويتمتع برلمانه بمركز السلطة، هو وحده القادر مستقبلا على تشكيل وحدة تجمع بين 27 دولة وحكومات أنانية، وعلى تجاوز التحديات. أما أوروبا بشكلها الحالي التي تتشتت حكوماتها، فلن يكون مصيرها سوى الفشل، لذا يتعين على البرلمان الآن التمرد".

ا.ف

الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية تركيا بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يعيش في تركيا نحو 1.84 مليون لاجئ، بينهم 1.81 مليون سوري، ما يجعلها تتصدر قائمة أكثر الدول التي يقطنها لاجئون. لم تكن تركيا في هذه القائمة قبل عام 2012، وهو دليل على تأثير الحرب الأهلية في سوريا على حركات اللجوء والنزوح.

الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية باكستان برغم غياب التسليط الإعلامي عنها، إلا أن أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ يعيشون في مناطق متفرقة بباكستان، أغلبهم – إن لم يكن جميعهم – من أفغانستان، فراراً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة والحرب التي ما تزال البلاد تخوضها ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية لبنان ما يزال لبنان في المرتبة الثالثة من ناحية عدد اللاجئين، إذ يعيش فيه نحو 1.2 مليون لاجئ، يشكل السوريون 99 في المائة منهم، إلى جانب 7300 عراقي. بحكم مجاورته لسوريا، كان لبنان القبلة الأولى للعديد من السوريين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، لاسيما من كانوا يقطنون في المحافظات الغربية من سوريا.

الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية إيران تأوي إيران نحو 982 ألف لاجئ، بينهم 951 ألف أفغاني و28300 لاجئ عراقي، وبذلك تحتل الجمهورية الإسلامية المركز الرابع في ترتيب الدول ذات تعداد اللاجئين الأكبر.

الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية أثيوبيا بسبب الصراعات المستعرة في جنوب السودان وإرتريا، ارتفعت أعداد اللاجئين الذي يطلبون الأمان في أثيوبيا المستقرة نسبياً، إذ وصلت أعداد اللاجئين فيها بحلول منتصف عام 2015 إلى 702 ألف لاجئ، وبذلك يكون هذا البلد الأفريقي خامس أكبر مضيف للاجئين في العالم.

الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية الأردن كما هو الحال في تركيا ولبنان، اضطر الأردن إلى فتح حدوده أمام السوريين الفارين من الحرب، واستمرت أعداد اللاجئين هناك بالازدياد، ووصلت إلى 664 ألفاً بحلول منتصف العام الماضي، ليحتل الأردن بذلك المرتبة السادسة في هذه القائمة.

الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية ألمانيا تحتل ألمانيا حالياً المرتبة التاسعة أو العاشرة في الدول الأكثر استضافة للاجئين، إذ يعيش فيها بحسب الإحصاءات الرسمية نحو 442 ألف لاجئ وطالب لجوء، ما يجعلها الدولة الغربية الأولى في هذا المجال. الكاتب: ياسر أبو معيلق



ا.ف