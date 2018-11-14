 صحف أوروبية: المتشددون يلقون التشجيع في الشرق الأوسط | سياسة واقتصاد | DW | 14.11.2018

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سياسة واقتصاد

صحف أوروبية: المتشددون يلقون التشجيع في الشرق الأوسط

من المسؤول عن التصعيد في الشرق الأوسط؟ إسرائيل أم حماس أم حتى دونالد ترامب؟ تعليقات الصحف الأوروبية حول تفجر العنف الأخير بين إسرائيل وحماس جاءت مختلفة.

Gaza israelischer Luftangriff (Reuters/A. Zakot)

صحيفة "الغارديان" البريطانية ترى بأن دونالد ترامب شجع المتشددين في إسرائيل، وكتبت تقول:

"في الأثناء سيعتبر الكثيرون في إسرائيل أن حجم الهجمات التي شنتها حماس دليل على أن تحركا قويا ضروري لردعها. وسيكونون منذرين بأن حماس على ما يبدو جمعت ترسانة من الأسلحة أكبر مما هو مفترض إلى حد الآن تختبر نظام دفاع إسرائيل وتكيف بالتالي ترتيباتها. المتشددون في إسرائيل الذين سبق أن نجحوا في الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو نحو اليمين تم تشجيعهم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهو أعلن بوضوح أنه لا يرى الولايات المتحدة الأمريكية في دور الحكم، بل كمؤيدة لإسرائيل. فقراره لصالح جازون غرينبلات كسفير أمريكي ونقل السفارة إلى القدس إضافة إلى وقف التحويلات المالية لوكالة الأمم المتحدة التي تساعد ملايين اللاجئين الفلسطينيين والتراجع عن برامج إغاثية في قطاع غزة أرسلت رسالة واضحة لليمين الإسرائيلي وأضعفت سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية وزادت من يأس الفلسطينيين".

Trump trifft Netanjahu bei der UN-Vollversammlung (picture-alliance/dpa)

الرئيس الأمريكي ترامب (على يسار الصورة) عزز دعم بلاده لإسرائيل بشكل غير مسبوق

صحيفة "داغنس نيهيتر" السويدية كتبت تقول:

" ربما لا يريد نتانياهو ولا حماس حربا جديدة في غزة. والمتطرفون في كلا الطرفين يصبون كالمعتاد الزيت في النار. فالولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة ترامب تخلت عن التطلعات من أجل التوسط من أجل إحلال سلام. وحل الدولتين يبتعد، كما أن النزاع الفلسطيني الداخلي يبدو غير توافقي. فبعد ربع قرن على مرور اتفاقية أوسلو يبدو الوضع قاتما أكثر من ذي قبل".

صحيفة "تاغسشبيغل" من برلين تنتقد بوجه الخصوص حماس، وكتبت تقول:

" منذ مدة وإرهابيو حماس يستفزون بإطلاق النار المستمر... فقط هذه المرة تقدموا خطوة أكثر وزادوا من حدة التصعيد. وهذا سينقلب عليهم ـ لكن للأسف على حساب الناس في غزة. إلا أن هذا لا يعبأ به الإسلامويون المسلحون إلا قليلا. فهم لا يكترثون برغبات ومصالح أولئك الذين يتألمون منذ أكثر من عشر سنوات تحت قبضتهم القاسية. وبهذا الخصوص هناك نقص في كل شيء لدى سكان غزة، ماء الشرب والكهرباء والشغل والشوارع والمستشفيات ـ والناس هناك يتطلعون إلى حياة عادية نسبيا. غير أن حماس لا تفعل شيئا من أجل ذلك. فهي تفضل استثمار المال في بناء صواريخ وأنفاق هجومية لنشر الخوف والرعب والموت على الجانب الإسرائيلي. وعلى هذا يتم بناء الأساس الإيديولوجي للمتطرفين. إنه مبني فقط على الإرهاب، وبالتالي فإن حماس تستخدم الناس في غزة بشكل مثير للسخرية من أجل مآربها".

صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" من ميونيخ كتبت تقول:

"400 صاروخ في غضون يوم واحد أطلقها الإسلامويون من غزة على جنوب إسرائيل، ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي ردا على ذلك هجمات على نحو 150 هدفا: مسلسل الانتقام المتبادل يصعب تجاوزه. وحتى لو نجح ذلك في الأيام المقبلة وانجلى غبار الأنقاض على كلا جانبي الجدار الحدودي حول غزة: فالقاذفات والصواريخ والقنابل والأسلحة الموجهة التي تطلقها حماس والجيش الإسرائيلي لن تكون دمرت فقط الحياة والمباني. فهي قد تُنهي أيضا آخر فرصة لعملية سلام كان من الممكن بفضلها الذهاب إلى ما هو أبعد من تجاوز الأزمة الحالية".

ر.ز/ م.أ.م

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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