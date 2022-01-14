صحف أوروبية: "إدانة جلادي نظام الأسد إشارة رادعة للصراعات المستقبلية"

أصدر القضاء الألماني أمس الخميس (13 كانون الثاني/يناير 2022) حكما بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في المخابرات السورية بعد إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، في قرار وصف بانه "تاريخي" ،وجاء في سياق أوّل قضية في العالم مرتبطة بفظائع منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد، وفق وصف الإدعاء الألماني.
وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس (غرب ألمانيا) بأن السوري أنور ر. (58 عاما) مسؤول عن مقتل 27 معتقلاً وتعذيب أربعة آلاف آخرين على الأقل في معتقل سرّي للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012.
ولمحاكمة هؤلاء السوريين، تطبّق ألمانيا المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.
الحكم التاريخي في القضية علقت عليه صحف ألمانية وأوروبية، نستعرض جزء منها.
صحيفة "فرانكفورتر ألغيمانيه تسايتونغ" الألمانية كتبت اليوم الجمعة (14 كانون الثاني/يناير 2022):
إن "مبدأ القانون العالمي" هو تطور، ومن المنطقي والجيد أن ألمانيا كانت ملتزمة هنا بشكل خاص - في إنشاء محكمة قضائية جنائية دولية وكذلك في تنفيذها على الصعيد الوطني، (...) ومع ذلك: جريمة القتل تبقى جريمة؛ التعذيب ممنوع في كل مكان".
وأضافت الصحيفة الألمانية:" لا توجد حماية من الدولة لعمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الخطيرة. وتم الحديث عن ذلك. لكن ما زلنا بعيدين عن القانون العالمي الحقيقي. القتلة الأقوياء ليس لديهم ما يخشونه طالما لديهم قوات وسقوطهم يكلف تكلفة باهظة. ولكن عندما تتآكل قوتهم، يمكن أن تأتي ساعة العدل والعدالة. لا يمكن لأي مجرم أن يشعر بالأمان بعد الآن".
وقالت صحيفة "نيو تسوريخر تسايتونغ" السويسرية:
إن محاكمة كوبلنتس سجلت سابقة في التاريخ القانوني، تتجاوز قيمتها ألمانيا إلى الصعيد الدولي. لكن إنه أمر غير مفهوم أن المحكمة رفضت السماح بتسجيل الفيديو أو الصوت لجلسات الاستماع، والتي كانت ستسمح للرأي العام الأوسع وللأجيال القادمة بتتبع الإجراءات بالتفاصيل.
ونوهت الصحيفة السويسرية إلى "أهمية احترام الحقوق الشخصية للمتهمين - خاصة في الإجراءات الجنائية العادية التي ليست ذات أهمية كبيرة للمصلحة العامة"، لكنها أشارت إلى أنه "في المحاكمات التاريخية مثل ما جرى في محكمة كوبلنتس، فقد حان الوقت لكي يغير القضاء الألماني من إجراءاته". وذكرت الصحيفة أنه على الأقل، أدركت الحكومة الاتحادية الجديدة هذه المشكلة. لذا ورد في اتفاق الائتلاف: "المرافعات الرئيسية يجب أن تسجل بالصورة والصوت".
صحيفة "لاكروا" La croix الفرنسية كتبت في افتتاحيتها معلقة على قرار محكمة كوبلنتس: "العدالة الألمانية طبقت مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكابهم لتلك الجرائم". وتساءلت الصحيفة "هل يمكننا أن نرفع سقف الهدف إلى أعلى؟".
وسجلت "لاكروا" كيف يستفيد نظام بشار الأسد من التوازنات الدولية للإفلات من المحاسبة، "لقد ظل خبراء الأمم المتحدة يجمعون الأدلة منذ سنوات. لكن القضية سياسية أيضا. وتوجيه اتهام للنظام يتوقف على التوازنات الدولية، ولاسيما روسيا والصين اللتين تعترضان على ذلك. بينما تريد فرنسا ذلك، وهذا شرف لها. وهو موقف معظم الدول الغربية أيضا".
لكن الصحيفة الفرنسية أبدت أسفها لمآل الأوضاع في سوريا، وقالت: "لسوء الحظ، فإن رفض تطبيع الأوضاع وطي صفحة الحرب الأهلية، له ثمن باهض على السكان الذين يغرقون في مأساة إنسانية. وأبشع استهتار من بشار الأسد السعيد بسيطرته على حقل من الخراب".
صحيفة "لا ستامبا" "La Stampa" الايطالية الصادرة من تورين اليوم الجمعة كتبت:
"هذه محاكمة "تاريخية" وفريدة من نوعها لسببين. إنها أول محاكمة دولية على التعذيب في سوريا ضد ممثل آخر عن نظام دمشق، ولأنها أول محاكمة على جرائم في سوريا تجري على أساس الاختصاص القضائي العالمي".
وأشارت الصحيفة إلى أن حكم المحكمة لقي ترحيباً واسعاً، وهو "حكم يمثل خطوة نحو نقطة تحول في السعي لملاحقة قضائية للجرائم الكبيرة التي لم تلاحق بعد".
أما صحيفة "دي فيلت" الألمانية فذكرت في تعليقها:
"إن إدانة سفاحي الأسد وجلاديه وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول الديمقراطية هي طريقة اعتباطية إلى حد ما وكذلك عشوائية لتحقيق العدالة للضحايا، لكنها أفضل من ترك المجرمين السوريين يفلتون من العقاب. لهذا السبب يجب على أكبر عدد ممكن من الدول الغربية أن تحذو حذو محكمة كوبلنتس. أيضا لإرسال إشارة رادعة للصراعات المستقبلية".
ز.أ.ب/
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
"حرب تشرين"
في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
علاقات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق!
في حزيران/يونيو 1974، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1967. في الصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر.
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
هيمنة على لبنان
في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
قطيعة بين دمشق وبغداد!
في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
"مجزرة حماه"
في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
محاولة انقلاب فاشلة
في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
تقارب مع الغرب!
بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
الابن يخلف أباه في الرئاسة!
توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
انفتاح نسبي ولكن..!
بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!
في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.
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سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
بقاء على رأس السلطة بدعم روسي
في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م