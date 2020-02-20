صحف ألمانية: هجوم هاناو يضع حزب البديل وسياسة اللجوء تحت المجهر

استأثر حادث مدينة هاناو بولاية هيسن الألمانية، باهتمام جل الصحف الألمانية. والتي انتقد عدد منها أسلوب إلقاء اللوم للتنصل من مسؤولية العنصرية المتزايدة في ألمانيا، والتي بدأت تأخذ منحى خطيراً، وهي مسؤولية تقع على كل فرد من المجتمع، كما كتبت صحف أخرى:
صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ترى أن العنصرية أصبحت جزءاً من الحياة اليومية:
"ماذا تظهر كل هذه الحوادث؟ إن قدراً لا بأس به من كراهية الأجانب وعدم التسامح والتطرف اليميني قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية في البلاد. ويتساءل المواطن المؤمن بالدستور، فيما إذا كانت الدولة قادرة على التعامل مع هذا التطور أم لا. فالرئيس السابق لهيئة حماية الدستور، هانز غيورغ ماسن، لم يكتف فقط بالتقليل من شأن ما حدث في كيمنتس من جهة؛ ومن جهة أخرى سياسيو حزب البديل من أجل ألمانيا، حتى بعد مثل اعتداء مثل، يلقون باللوم على سياسة اللجوء للمستشارة ميركل بشكل تلقائي. لكن الواضح، أنه لا يوجد ما يبرر القتل وغيرها من الجرائم".
من جهتها ترى صحيفة "دي فيلت" أن إلقاء اللوم لا يكفي، بل يجب بحث الأسباب:
"لا يمكن إلقاء اللوم على حزب البديل من أجل ألمانيا في كل ما يحدث، لكن وقبل كل شيء يجب مناقشة التطورات التي جعلت وجود مثل هذا الحزب ممكنا أصلا. لكن وجود صلة بين اليمينيين المتطرفين دعاة الكراهية وبين جرائم اليمين المتطرف، أمر غير قابل للجدل".
صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية ترى أن جرائم اليمين المتطرف لم تعد أفعالا فردية:
"بعد حادثتي كاسل وهاله والآن هاناو، لا يمكن الحديث عن أفعال فردية. هناك مشكلة سياسية وعجز كبير. ما الذي يجب فعله الآن؟ و كيف يمكن إنهاء ذلك؟ كيف يمكن تحقيق ألا يقوم أي شخص بالانضمام لأصحاب نظريات المؤامرة والعنصرية أو اليمين المتطرف أو المؤامرة والاعتقاد أنه يمثل أغلبية صامتة ولكنها موجودة داخل المجتمع؟".
صحيفة "دي تسايت" الألمانية انتقدت حجة المرض النفسي للمشتبه به:
"في الواقع، لا يوجد شيء معروف ومحدد حتى الآن حول الحالة العقلية للمشتبه به. لا أحد يستطيع تشخيص حالته حتى الآن. لكن يمكن إيجاد أوجه تشابه لأفكاره حول علو شأن شعبه والأداء غير الكافي للآخرين في خطب وكتابات اليمين المتطرف. وهذه المواقف لا توجد فقط في رأس شخص يشتبه في أنه مختل عقليا. إن القول بأن المشتبه به توبياس. ر. مختل عقليا، حجة مريحة يختبئ خلفها من يحاولون التقليل من شأن الحدث. إنها خدعة سخيفة".
من جهتها انتقدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ” إلقاء اللوم على الدولة فقط:
"عمل الدولة وحده لا يكفي، فالمسؤولية تقع على كل فرد. العنصرية تبدأ من النكات السخيفة إلى تقبل العنصرية في الحياة اليومية من دون التصدي لها. على المرء تمسية الأشياء باسمها وبشكل واضح، على سبيل المثال: من يصوت لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا، يقف في صف اليمين لأنه يصوت لمتطرفين يمينيين موجودين داخل هذا الحزب. هذا البلد ونظامه الاجتماعي وناسه، سواء أكانوا من كاوفبويرن (الألمانية) أو أدرنة (التركية) أو كراكو (البولندية)، يستحق الدفاع عنه من قبل مواطنيه، خاصة ضد أولئك الذين يريدون العودة بالزمن إلى الخلف سواء بالكلمة أو بالقتل في بعض الأحيان".
م.س/ إ.م
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي
يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن
مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
الخلية النازية السرية في 1996
يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص
صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"
قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف
مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا
في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
اليمين المتطرف يرفض اللاجئين
كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
المشاعل من شعارات اليمين المتطرف
عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا
صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد
أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
الصليب المعقوف ما زال شعارهم
محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.
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ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف
هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه
شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.
الكاتب: ملهم الملائكة