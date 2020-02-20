 صحف ألمانية: هجوم هاناو يضع حزب البديل وسياسة اللجوء تحت المجهر | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.02.2020

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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية: هجوم هاناو يضع حزب البديل وسياسة اللجوء تحت المجهر

تصدر هجوم مدينة هاناو، الذي أودى بحياة 11 شخصاً، عناوين الصحف الألمانية. وانتقدت صحف الاكتفاء بإلقاء اللوم على الدولة أو سياسية اللجوء لميركل أو حزب البديل فيما رأت صحف أخرى أن المسؤولية تقع على كل فرد لا يتصدى للعنصرية.

الحزن على ضحايا هجوم هاناو حيث أهالي الضحايا يحملون صورهم

انتقدت أغلبية الصحف الألمانية في تعليقاتها على هجوم هاناو الاكتفاء بإلقاء اللوم على سياسة اللجوء أو حزب البديل من أجل ألمانيا

استأثر حادث مدينة هاناو بولاية هيسن الألمانية، باهتمام جل الصحف الألمانية. والتي انتقد عدد منها أسلوب إلقاء اللوم للتنصل من مسؤولية العنصرية المتزايدة في ألمانيا، والتي بدأت تأخذ منحى خطيراً، وهي مسؤولية تقع على كل فرد من المجتمع، كما كتبت صحف أخرى:

مختارات

صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ترى أن العنصرية أصبحت جزءاً من الحياة اليومية:

"ماذا تظهر كل هذه الحوادث؟ إن قدراً لا بأس به من كراهية الأجانب وعدم التسامح والتطرف اليميني قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية في البلاد. ويتساءل المواطن المؤمن بالدستور، فيما إذا كانت الدولة قادرة على التعامل مع هذا التطور أم لا. فالرئيس السابق لهيئة حماية الدستور، هانز غيورغ ماسن، لم يكتف فقط بالتقليل من شأن ما حدث في كيمنتس من جهة؛ ومن جهة أخرى سياسيو حزب البديل من أجل ألمانيا، حتى بعد مثل اعتداء مثل، يلقون باللوم على سياسة اللجوء للمستشارة ميركل بشكل تلقائي. لكن الواضح، أنه لا يوجد ما يبرر القتل وغيرها من الجرائم".

من جهتها ترى صحيفة "دي فيلت" أن إلقاء اللوم لا يكفي، بل يجب بحث الأسباب:

"لا يمكن إلقاء اللوم على حزب البديل من أجل ألمانيا في كل ما يحدث، لكن وقبل كل شيء يجب مناقشة التطورات التي جعلت وجود مثل هذا الحزب ممكنا أصلا. لكن وجود صلة بين اليمينيين المتطرفين دعاة الكراهية وبين جرائم اليمين المتطرف، أمر غير قابل للجدل".

صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية ترى أن جرائم اليمين المتطرف لم تعد أفعالا فردية:

"بعد حادثتي كاسل وهاله والآن هاناو، لا يمكن الحديث عن أفعال فردية. هناك مشكلة سياسية وعجز كبير. ما الذي يجب فعله الآن؟ و كيف يمكن إنهاء ذلك؟ كيف يمكن تحقيق ألا يقوم أي شخص بالانضمام لأصحاب نظريات المؤامرة والعنصرية أو اليمين المتطرف أو المؤامرة والاعتقاد أنه يمثل أغلبية صامتة ولكنها موجودة داخل المجتمع؟".

صحيفة "دي تسايت" الألمانية انتقدت حجة المرض النفسي للمشتبه به:

"في الواقع، لا يوجد شيء معروف ومحدد حتى الآن حول الحالة العقلية للمشتبه به. لا أحد يستطيع تشخيص حالته حتى الآن. لكن يمكن إيجاد أوجه تشابه لأفكاره حول علو شأن شعبه والأداء غير الكافي للآخرين في خطب وكتابات اليمين المتطرف. وهذه المواقف لا توجد فقط في رأس شخص يشتبه في أنه مختل عقليا. إن القول بأن المشتبه به توبياس. ر. مختل عقليا، حجة مريحة  يختبئ خلفها من يحاولون التقليل من شأن الحدث. إنها خدعة سخيفة".

من جهتها انتقدت  صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ” إلقاء اللوم على الدولة فقط:

"عمل الدولة وحده لا يكفي، فالمسؤولية تقع على كل فرد. العنصرية تبدأ من النكات السخيفة إلى تقبل العنصرية في الحياة اليومية من دون التصدي لها. على المرء تمسية الأشياء باسمها وبشكل واضح، على سبيل المثال: من يصوت لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا، يقف في صف اليمين لأنه يصوت لمتطرفين يمينيين موجودين داخل هذا الحزب. هذا البلد ونظامه الاجتماعي وناسه، سواء أكانوا من كاوفبويرن (الألمانية) أو أدرنة (التركية) أو كراكو (البولندية)، يستحق الدفاع عنه من قبل مواطنيه، خاصة ضد أولئك الذين يريدون العودة بالزمن إلى الخلف سواء بالكلمة أو بالقتل في بعض الأحيان".

م.س/ إ.م

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

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  • default

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

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  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

جريمة قتل مروعة في مدينة هاناو يُشتبه بأن دافعها عنصري. منذ عام 1990 بلغ عدد ضحايا اليمين المتطرف 198 شخصا أغلبهم من أصول أجنبية. ملف الصور هذا يلقي نظرة على جرائم هذا اليمين وأنشطته خلال ثلاثة عقود. (20.02.2020)  

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