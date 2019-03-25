 صحف ألمانية: لو نجح ترامب في الجولان سيأتي الدور على الضفة | سياسة واقتصاد | DW | 26.03.2019

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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية: لو نجح ترامب في الجولان سيأتي الدور على الضفة

انشغلت الصحف الألمانية في تعليقاتها باعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان والتصعيد مع حماس. وتناولت آثار ذلك كله على المنطقة والقضية الفلسطينية وموقف نتنياهو في الانتخابات وموقف حماس من الفشل في تحسين وضع سكان غزة.

US-Präsident Donald Trump hat Israels Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anerkannt (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

ربطت صحف ألمانية في تعليقاتها بين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، والانتخابات المزمعة في إسرائيل وعلاقة ذلك بالقضية الفلسطينية والصراع مع حماس وكذلك موضوع حل الدولتين.

وكتبت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" تقول: "الموقف الاستراتيجي لن يتغير فيه شيء. (...) والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ما إذا كان إعلان ترامب سيحقق المقصد المفترض، أي: مساعدة نتنياهو في الحملة الانتخابية. قطعاً، سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي ممتنًا في الوقت الحالي لأي عنوان رئيسي يصرف عنه (إلى حد ما) مزاعم الفساد الموجهة له. (...) ترامب، الذي لا يزال هناك من يستهين بإحساسه بالتوقيت السياسي، قد ضرب عصفورين بحجر واحد. فهو يدعم رجله في القدس، كما يمكنه أيضا أن يُلَمِّع نفسه من جديد في بلده (أمريكا) كصديق لإسرائيل، بينما يواجه الديمقراطيون حاليًا مشكلة تخص معاداة السامية ".

مختارات

سقط صاروخ على تل أبيب من قطاع غزة، فردت إسرائيل بقصف القطاع رغم نفي حماس مسؤوليتها عن إطلاقه. تصعيد عسكري يتساءل مراقبون عن المستفيد منه: حماس أم نتنياهو، قبيل انتخابات إسرائيلية مصيرية؟ (25.03.2019)

جاء اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان بمثابة منحة من السماء لرئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أسبوعين من الانتخابات. بيد أنه في المقابل، بدد في رأي الكثيرين، أي أمل في التوصل لسلام بين العرب وإسرائيل عبر المفاوضات. (25.03.2019)

أما صحفية "راينبفالتس"، التي تصدر في لودفيغسهافن فقالت: "ترامب يقول الآن للعالم عليكم الاعتراف بأن مرتفعات الجولان تنتمي لإسرائيل "ولو نجح (ترامب) بخصوص ضم الجولان، فإن الخطوة القادمة ربما تكون الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية". وتؤكد الصحيفة "كلا، هذا ليس حكيما، كما أنه مخالف للقانون الدولي".

وتتحدث صحيفة "ميتلدويتشه تسايتونغ" من مدينة هاله عن "نهاية حل الدولتين" فكتبت تقول: "الاحتجاجات الغاضبة من تركيا وإيران وسوريا تعطي مؤشراً على تهديد بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة. خطوة ترامب تأتي لصالح المتطرفين الإسلامويين، والأسوأ هو أن الموافقة على ضم الأرض يمكن أن يشجع اليمين الإسرائيلي، بتحويل حلمهم، بضم الضفة الغربية المكتظة بالسكان، إلى واقع. وقد يكون ذلك النهاية الختامية لحل الدولتين وربما يتسبب في اندلاع حرب جديدة".

أما أوغسبورغر ألغماينه فنبهت إلى أهمية الجولان بالنسبة لوجود إسرائيل وكتبت: "الملاحظة بعقلانية (تظهر أن) الرئيس الأمريكي يتبع السياسية الواقعية فقط: فلو تخلت إسرائيل عن الجولان لكانت أيامها معدودة. فسلسلة التلال على الحدود مع سوريا هي البوابة المثالية لأعداء إسرائيل، الميليشيات الإيرانية في سوريا والفيالق التي توجهها وكذلك حزب الله اللبناني، الذي تموله طهران أيضًا. على الرغم من أن الهجوم الصاروخي الأخير من قطاع غزة على تل أبيب يبدو أنه يشير إلى عكس ذلك: لم يعد الصراع الفعلي في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإنما بين إسرائيل وإيران- نظام يظهر بعدوانية متزايدة وله هدف واضح: إزالة إسرائيل من على الخريطة السياسية".

ونبهت "هانوفرشه تسايتونغ" إلى خطورة قرار ترامب من عدة نواح، حيث كتبت تقول: "ضرب ترامب بالقانون الدولي عرض الحائط بشكل منفرد والتدخل بشكل صارخ في حملة انتخابية أجنبية، لا ينتهك كل قواعد الدبلوماسية فقط، وإنما هو قرار بغيض بشكل خاص، لأنه يتدخل لصالح سياسي مراوغ، مهدد الآن باتهامات في قضايا فساد وخيانة أمانة وغش. (سلوك ترامب) يشكل خصوصا مخاطر هائلة على الشرق الأوسط: فجيران إسرائيل سيشق عليهم قبول تحول الحدود دون رد فعل".

"التصعيد لصالح نتنياهو وحماس"

Israel | Raketenangriff auf Gaza (Reuters/A. Zakot)

تصاعد الدخان في غزة إثر ضربات جوية إسرائيلية

وعن التصعيد بين غزة وإسرائيل كتبت صحيفة "شتراوبينغر تاغسبلات" تقول: "صاروخ قطاع غزة طار داخل البلاد ولم يتم اعتراضه من قبل منظومة الدفاع الجوي" القبة الحديدية "، وهذا يضع نتنياهو تحت ضغط، وقبل أسبوعين من الانتخابات يتساءل الكثيرون عما إذا كان أمن البلاد في يديه هو في أياد أمينة حقًا، أو ما إذا كان من الأفضل أن يتركه لمنافسه، الجنرال السابق بيني غانتس. وبإمكان نتنياهو أن يتباهي باعتراف ترامب بالجولان كأرض إسرائيلية، لكن ذلك سيجعل الوضع أكثر تعقيداً".

أما صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" فكتبت تقول: "بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستكون الانتخابات التي تجرى في 9 أبريل/ نيسان بمنزلة أكون أو لا أكون (...) ويمكن للصراع مع غزة أن يصنع السباق. وعلى كلٍ فالقضايا المرفوعة ضد نتنياهو جعلته في حالة من الذعر، لذلك كله ربما يميل إلى فرد اليد شديدة البأس في غزة، خاصة وأن الطلب بعدم السماح لحماس لتسبب ضيقا (لإسرائيل) بعد ذلك، يزداد شعبية بين الإسرائيليين. العلامات تشير إلى التصعيد. أما الفاتورة فيدفعها غالبا المدنيون الإسرائيليون والفلسطينيون.

غير أن "هيسيشه نيدرزيكسيشه الغماينه"، التي تصدر في مدينة كاسل نبهت إلى أن التصعيد قد يكون مناسبا من وجهة نظر حماس أيضا، فكتبت تقول: "بسبب الانتخابات البرلمانية المقبلة يقع نتنياهو تحت ضغط هائل خصوصا من قبل معسكره القومي المحافظ، من أجل أن يقوم أخيراً بإضعاف حماس بشكل حاسم. لأن المنظمة المسلحة، التي هي في الوقت نفسه الحزب الحاكم (في غزة)، هي من وجهة النظر الإسرائيلية المسؤول عن كل ما يحدث في غزة، حتى لو لم تكن هي من أطلق الصواريخ. نتنياهو، المرهق بسبب قضية فساد، يرى نفسه مطالبا الآن خصوصا بإظهار الصرامة. وحماس أيضا ربما يأتي التصعيد في الوقت الحالي مناسبا لها. فلا شيء يبدو الآن أكثر ملائمة من منظورها لتشتيت الانتباه عن فشلها الذاتي، من خلال إلقاء كل اللوم على العدو إسرائيل، ورميها بأنها السبب في العيش المزري لسكان الشريط الساحلي (غزة)".

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بمرور 70 عاماً على تأسيس دولتها، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى "النكبة". سنوات طوال من الشد والجذب بين الطرفين دون الوصول إلى حل للصراع الذي خلف ضحايا كثر وخسائر جسيمة. (18.04.2018)  

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