 صحف ألمانية ـ خَليفة ميركل المُحتمل متهم بدعم بوتين والأسد! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.01.2021

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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية ـ خَليفة ميركل المُحتمل متهم بدعم بوتين والأسد!

اهتمت صحيفة "دير شبيغل" بمواقف الزعيم الجديد للحزب الديموقراطي المسيحي أرمين لاشيت بشأن عدد من القضايا الدولية، بشكل أوحى بأنه قريب من الرئيس الروسي بوتين أو السوري الأسد. غير أن الأمر قد يكون أعقد من ذلك بكثير.

أرمين لاشيت خليفة أنغيلا ميركل المحتمل في منصب المستشارية

أرمين لاشيت خليفة أنغيلا ميركل المحتمل في منصب المستشارية

بعد انتخابه رئيسا للحزب الديمقراطي المسيحي، بدأت وسائل الإعلام وصناع الرأي يهتمون بمواقف أرمين لاشيت بشأن السياسة الخارجية، وهو الذي قد يصبح المستشار المقبل لألمانيا. أسبوعية "دير شبيغل" (18 يناير/ كانون الثاني 2021) قدمت صورة للاشيت مثيرة للاهتمام، إذ اعتبرته "مدافعا عن الأسد" ومن "دعاة الحوار" مع بوتين.

مختارات

يدير ماركوس زودر وأرمين لاشيت أكثر بؤرتين متضررتين بوباء كوفيد-19 في ألمانيا، لكن ينتهج كل منهما استراتيجية مختلفة لإدارة أزمة قد تغير الموازين في معركة خلافة المستشارة أنغيلا ميركل في عام 2021.

تحقق وحدة جرائم الحرب الألمانية في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا. دويتشه فيله و دير شبيغل حصلتا حصريا على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لإعداد هذا التحقيق الذي يشكل علامة بارزة في مجرى القضية.

بعد انتقاده الحاد لروسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب واقعة المعارض الروسي نافالني؛ ردت وزارة الخارجية الروسية على هايكو ماس وزير الخارجية الألمانية وزعمت أنه "ينتهج سياسة معادية لروسيا".

وكتبت "نادرا ما تمت مناقشة مواقف لاشيت في السياسة الخارجية وتم التركيز بشكل خاص على مواقفه في السياسة الداخلية. إنه لأمر مؤسف، لأن ألمانيا لاعب مهم في السياسة الدولية (..) في الماضي، اختلفت مواقفه في السياسة الخارجية اختلافا كبيرا عن مواقف أنغيلا ميركل، فمثلا انحاز لاشيت للديكتاتور بشار الأسد في وقت مبكر من الحرب السورية".

واستطردت "دير شبيغل" أنه بصرف النظر عن سوريا، فقد "أشار لاشيت مرارا وتكرارا إلى أنه ينتمي إلى أولئك الذين يعتقدون أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم التحاور بما يكفي مع روسيا (على الرغم من وجود حوار دائم مع روسيا باستمرار ومنذ سنوات). لقد اشتكى ذات مرة من "الشعبوية المعادية لبوتين"، دون أن يحدد معنى ذلك". مقال مثير للاستغراب خصوصا وأن لاشيت معروف بولائه لميركل وبقربه السياسي منها.

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هل تم إخراج مواقف لاشيت عن سياقها؟

موقع "تيلي بوليس" انتقد مقال "دير شبيغل" وكتب (18 يناير/ كانون الثاني 2021) مدافعا عن لاشيت"كما هو الحال دائمًا في فن البورتريه والرسوم الكاريكاتورية، يكشف الفنان الكثير من ذاتيته الخاصة. في البرورتريه الذي رسمه رئيس الشؤون الدولية في "دير شبيغل" بشأن مواقف لاشيت في السياسة الخارجية، يمكن في الواقع قراءة خط السياسة الخارجية لشبيغل قبل كل شيء". واتهم المقال الصحيفة بالانتقائية مذكرا بتغريدة للاشيت على تويتر في 12 سبتمبر/ أيلول 2015 قال فيها "لماذا يعتبر تدخل روسيا ضد داعش "مقلقا"، فيما الضربات الجوية الغربية مفيدة؟ الحل الوحيد في سوريا هو مع روسيا". كما أشار لاشيت إلى أن الأسد حارب تنظيم داعش الإرهابي، لكن "وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حاول إضعاف الأسد في تلك المعركة". وأضاف "تيلي بوليس" أن "الثورة التي خططت لها بعض ميليشيات المعارضة، (عندما لم تكن تتحدث لوسائل الإعلام الغربية) أطلقوا عليها اسم "الجهاد السوري". كان المقصود بذلك إقامة دولة إسلامية".

على كل حال، يبدو أن روسيا استقبلت بارتياح انتخاب لاشيت، فقد كتبت صحيفة "كوميرسانت" الروسية (18 يناير/ كانون الثاني 2021) "بالنسبة لموسكو، فإن انتخاب لاشيت هو الأفضل مقارنة بالمرشحين الآخرين. ليس فقط لأن هناك أكثر من ألف شركة في ولايته (شمال الراين وويستفاليا) لها علاقات اقتصادية مع روسيا، ولكن لكونه أيضا يدعو للحوار مع روسيا. وهذا ما يميزه عن نوربرت روتغن، الذي ينتقد بشدة السياسة الروسية، وعن السيد ميرتس، الذي يعطي الأولوية للتعاون الأطلسي".

تستعد ألمانيا لبداية عهد ميركل بدون ميركل؟

ما ميز عهد ميركل هو التحالفات الحكومية الكبيرة التي لم تكن موجودة بذلك الشكل وحتى ذلك الحين على المستوى الداخلي، إضافة إلى سياسة التوافقات والاعتدال على المستوى الخارجي. فهل سيستمر هذا الخط بعد انسحاب ميركل من المستشارية؟ من الأكيد أن التحالفات الكبرى ساعدت ألمانيا على امتصاص صدمات مختلفة مثل الأزمة المالية والهجرة وجائحة كورونا بشكل أفضل من بلدان أخرى، لكنها في الوقت نفسه، منعت النقاشات السياسية والمجتمعية العميقة وهمشت المعارضة حسب بعض المراقبين. وقد يكرس رئيس الحزب الجديد أرمين لاشيت استمرار التوجه "الميركيلي" دون ميركل، خصوصا وأنه يعتبر من أقرب الشخصيات السياسية للمستشارة. انتخاب لاشيت خلق أيضا ارتياحا على المستوى الأوروبي والدولي.

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أنغيلا ميركل "المرأة الحديدية" التي تقود أقوى اقتصاد في أوروبا منذ 13 عاما.

صحيفة "ألباييس" الإسبانية (17 يناير/ كانون الثاني 2021) كتبت بهذا الصدد "تم انتخاب المعتدل أرمين لاشيت رئيسا للحزب الديمقراطي المسيحي (..) وهو الخليفة الطبيعي للمستشارة أنغيلا ميركل، فقد رفض أقوى حزب في ألمانيا وأهم قوة محافظة في أوروبا الدخول في أي مجازفة وبدد المخاوف المرتبطة بانتصار محتمل لفريدريش ميرتس الذي دافع عن تحول الحزب نحو موقف أكثر تشدداً. ميركل جعلت ألمانيا مرساة في أوروبا وضمنت الاستقرار على أساس الاعتدال السياسي. لو تم انتخاب ميرتس، لكان ذلك يعني دخول عهد من عدم اليقين بالنسبة للاتحاد الأوروبي. يبدو أن هذا قد تم تفاديه في الوقت الحالي مع انتخاب لاشيت. لقد أظهرت الترامبية أن الديمقراطيات بحاجة إلى أحزاب محافظة قوية ومعتدلة. لقد تمكنت ميركل، ببراغماتية وتصميم، من الدفاع عن جوهر قيم غير قابل للكسر، يتيح الاستقرار والتوافق. سيجد خلفها صعوبة لتحقيق نفس الإنجاز، لكن الاعتدال سيزيد من فرصه".

اسم المستشار الألماني المقبل لم يُحسم بعد

السباق نحو منصب المستشارية لم يكتمل بعد، قد يضمّ أيضاً شخصيتين محافظتين بارزتين هما ماركوس زودير (رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري) وينس شبان، وزير الصحة الحالي الذي سطع نجمه في زمن كورونا. في خطابه أمام المؤتمر "الافتراضي" للحزب الديموقراطي المسيحي، ألمح أرمين لاشيت بوضوح إلى أنه يرغب في قيادة المعسكر المحافظ في الانتخابات العامة في 26 أيلول/ سبتمبر.، انتخابات ستشكل قطيعة ونهاية لعهد ميركل التي أعلنت تقاعدها بعد فترة حكم قياسية لمدة 16 عاماً تساوي فترة ولاية هلموت كول في المستشارية. صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" الصادرة في كولونيا (17 يناير/ كانون الثاني 2021) كتبت "في طريقه للترشح لمنصب المستشار، لم يحقق لاشيت إلا انتصاراً مرحليا. الآن تنتظره اختبارات صعبة. في نهاية عهد ميركل أصبح الحزب الديمقراطي المسيحي منقسماً بشدة. يجب أن ينجح لاشيت بسرعة في منع تعميق هوة الانقسام في الحزب".

فعلى الرغم من فوزه على زعيم الجناح اليميني فريدريش ميرتس، فلا ضمانة بأن لاشيت الذي يحكم ولاية شمال الراين ويستفاليا (الأكبر من حيث عدد السكان في البلاد)، سيقود المحافظين في انتخابات أيلول/سبتمبر. ويرى 28% فقط من الألمان أنه سيكون مستشاراً جيداً، وفق إحصاء أجرته مؤخرا  شبكة "زيد.دي.إف" الألمانية العامة.

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مسائية DWÖ "بوتين قد يبيع النظام السوري في أي لحظة

وبهذا الصدد كتبت صحيفة "لايبتسيغر فولكستسايتونغ" (17 يناير/ كانون الثاني 2021) "يعتمد وصول لاشيت للترشح لمنصب المستشار على ثلاثة عوامل: استطلاعات الرأي الخاصة به، وحدة الحزب الديمقراطي المسيحي ونتائج الانتخابات المحلية في ولايتي راينلاند- بلاتينات وبادن فورتنبرغ. غير أن العامل الأكثر أهمية هو وحدة الحزب، إذا نجح لاشيت في جذب معسكر ميرتس، فلن يكون بإمكان أحد الوقوف أمام ترشحه لمنصب المستشار". أما صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" (18 يناير/ كانون الثاني 2021) فذهبت في اتجاه آخر وكتبت "ماركوس زودر يمكن أن ينتصر. الديموقراطيون المسيحيون لديهم رئيس جديد، فيما تظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء البافاري وزعيم الحزب الاجتماعي المسيحي (زودر) هو المرشح الواعد لمنصب مستشار التكتل المسيحي. ويتفاعل زودر بحذر مع هذه الشعبية. (..) زودر شدد دائماً على أن مكانه في بافاريا (وليس في برلين). ربما كان يعني ذلك بجدية، وربما يكون رجلا استراتيجيا: يجب أن يتوقع الحزب الديموقراطي المسيحي أنه بدون أنغيلا ميركل سينهار دعم الناخبين". لكن مع ذلك، يبدو الطريق نحو المستشارية مليئا بالصعوبات أمام زودر. ولم يتول أي مسؤول في الحزب الاجتماعي المسيحي المنصب، حيث فشل فرانتس شتراوس في تحقيق ذلك في عام 1980 ومن بعده إدموند شتويبر في عام 2002.

سلسلة طويلة من "قتلة الملكة الفاشلين"

صحيفة "يونغر فيلت" (17 يناير/ كانون الثاني2021) كتبت معلقة على نجاح ميركل مرة أخرى في فرض مرشحها "في النهاية سارت الأمور بسلاسة. تم انتخاب أرمين لاشيت كرئيس جديد من قبل مندوبي الحزب الديمقراطي المسيحي. نجحت المستشارة مرة أخرى في فرض مرشحها المفضل. بالنسبة لفريدريش ميرتس ونوربرت روتغن، فيتعين عليهما الانضمام إلى قائمة طويلة لميركل، من فئة قتلة الملكات الفاشلين".

غير أن صحيفة "نويه تسوزريشر تسايتونغ" الصادرة في سويسرا (18 يناير/ كانون الثاني 2021) كتبت معبرة عن التداعيات على الشعبوية في ألمانيا لعدم انتخاب ميرتس منافس لاشيت وقالت "مع لاشيت، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا (الشعبوي) على خصمه المفضل. قد يكون انتخابه بمثابة برنامج لإعادة تشجير المعارضة اليمينية، بتصوير لاشيت كاستمرار ساذج لسياسات ميركل (..) يجب على الرئيس الجديد تبديد عدم الثقة المتجذر (..) فهل يستطيع لاشيت سد الفجوات الضرورية لوحدة الحزب؟ (..) سيكون من الحكمة عدم استفزاز النواة المحافظة للحزب كما فعلت ميركل".

حسن زنيند

  • Helmut Kohl und Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "تلميذة كول"

    كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.

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    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    بداية متعثرة

    بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.

  • Angela Merkel und Gerhard Schröder

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    أول مستشارة في تاريخ ألمانيا

    في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.

  • Deutschland G8 Teilnehmer Bush Merkel und Putin

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الهيمنة على المشهد السياسي

    تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

  • Bildkombo Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    لعبة الألوان والسياسة

    مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.

  • Silvio Berlusconi umarmt Nicolas Sarkozy neben Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي

    في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.

  • Griechenland Democracy-Magazin Kritik Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    التعامل مع الأزمة المالية

    عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

  • CDU-Wahlkampf mit Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    منبر الشعب

    هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.

  • Ludwigshafen Wahlkampf CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "ماما ميركل"

    في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.

  • Deutschland Merkel Selfie mit Anas Modamani

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "يمكننا فعل ذلك"

    أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.

  • Angela Merkel Person of the Year Time Magazine Ausschnitt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "شخصية العام" 2015

    في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    ملهمة النساء

    ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).

  • G7-Gipfel in Frankreich

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    المصلحة الوطنية

    ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

  • Angela Merkel im Supermarkt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الغرور ليس من صفاتها

    تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.

  • Deutschland | Wahlwerbung CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    سر حركة اليد المقبوضة

    اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    حياة ميركل الخاصة

    لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.

  • Belgien Brüssel | EU-Gipfeltreffen - Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    إدارة أزمة كورونا

    لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.

  • Wahlkampf 2013 Angie Plakate der CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    قرب الوداع

    أعلنت ميركل قبل عامين عن عدم رغبتها الترشح لولاية خامسة في انتخابات خريف عام 2021، لكنها حتى ذلك الحين تريد البقاء في المنصب. في حالة استمرارها في المنصب، كانت ميركل ستقترب من الحكم لما يقرب من 16 عاماً وبمدة أقصر بقليل من هيلموت كول، صاحب الرقم القياسي السابق في المستشارية.


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