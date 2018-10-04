 صحف ألمانية: خلاف ألمانيا وإسرائيل حول الفلسطينيين يُفقد العلاقات زخمها | سياسة واقتصاد | DW | 05.10.2018

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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية: خلاف ألمانيا وإسرائيل حول الفلسطينيين يُفقد العلاقات زخمها

تناولت صحف ألمانية عدة زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل. وتصدر ملف القضية الفلسطينية وتأثيره على العلاقات الألمانية ـ الإسرائيلية واجهة تعليقات الصحف، التي كانت لها آراء متباينة حول الزيارة.

Israels Ministerpräsident Netanjahu bei Kanzlerin Merkel (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

خلقت زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإسرائيل الكثير من الجدل في الصحف الألمانية، التي تساءل البعض منها عما إذا كانت تلك الزيارة كافية للدخول في مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين، وذلك في ظل وجود ملفات خلافية بين المستشارة ميركل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبرزها ملف القضية الفلسطينية وإيران الإيراني. 

وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية عن ازدياد أهمية العلاقات الألمانية ـ الإسرائيلية في ظل ما تشهده ألمانيا من جدل حول انتشار معاداة السامية:

"لا تزال ألمانيا تحظى بمراقبة خاصة من قبل إسرائيل، سيما الآن بعد أن تزايد عدد الجرائم والهجمات المعادية للسامية بشكل مثير للقلق. إشارة ميركل إلى جرائم المحرقة، واعتبارها "التزاما دائما" من قبل ألمانيا تجاه إسرائيل، ووجود مفوض خاص الآن بمكافحة معاداة السامية يمكن أن يكون دليلاً على براغماتية المستشارة. غير أن ذلك لن يحد من المخاوف، التي تلك تسببها الهجمات بالنسبة لليهود في ألمانيا وكذلك في إسرائيل".

أما صحيفة "ألغماينه تسايتونغ" من ماينز، فقد سلطت الضوء على تعليق السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة على سياسية ميركل تجاه اسرائيل وملف القضية الفلسطينية:

مختارات

بدأت المستشارة الألمانية زيارة إلى إسرائيل، حيث التقت برئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو على أن تبدأ المشاورات الخميس. وستركز تلك المشاورات على التعاون بين الطرفين وقضايا أخرى كالملف الإيراني والمستوطنات ومعاداة السامية. (03.10.2018)

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برفقة عدد كبير من وزرائها اليوم إلى إسرائيل لإجراء مشاورات حكومية. ومن المقرر أن تشمل المشاورات، التي ستجرى الخميس، كافة القطاعات الوزارية بين البلدين. (03.10.2018)

"السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، كتب أن ميركل تختبئ من خلال سياستها تجاه إسرائيل وراء "الإجماع الأوروبي". وتتابع الصحيفة الألمانية: "كلامه ليس خطأ تماماً. وهذا لا يعني أن توافق ميركل على كافة المواقف لحكومة نتانياهو، التي تضم اليمين وحتى اليمين المتشدد. وهذا ما ينطبق على حالة قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية، التي أخلاها الجيش الإسرائيلي من سكانها وأنشأ المستوطنات الإسرائيلية مكانها. قرية الخان الأحمر هي مكان مهم استراتيجيا للفلسطينيين. وإذا كان حل الدولتين باقيا كهدف للجانبين، فلا يجب أن تكون القرية فارغة. ومن الجيد أن ميركل بقيت صامدة في هذا الملف".

من جانبها عقلت صحيفة "فلينسبورغر تاغبلات" على عودة المشاورات الحكومية بين إسرائيل وألمانيا، فكتبت تقول:

"محطات السفر كانت معروفة، لكن المسافرين جدد: بمعية مجلس وزراء جديد أحيت المستشارة الاتحادية المشاورات الحكومية بين إسرائيل وألمانيا. وكانت الرسالة الرئيسية لهذه المحادثات الحكومية هي انتهاء فترة سوء الفهم وانعدام الحوار. لا يوجد مكان  في الشرق الأوسط يُفهم فيه الألمان أفضل من إسرائيل".

في المقابل تحدثت صحيفة "راين تسايتونغ" التي تصدر في مدينة كوبلنز الألمانية، عن أزمة في الصداقة الألمانيةـ الإسرائيلية:

"الصداقة الألمانية ـ الإسرائيلية في أزمة. على مدى عقود من الزمن، كان الغرب يسير على طريق جيد من خلال الوعد، الذي قطعه قبل قرن لكلا الجانبين بأن يترجم إلى حل الدولتين المعقول. لكن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تفكك الضغط البناء للغرب على الملف بشكل نهائي. وهذا يشجع إسرائيل على خلق حقائق أكثر، بجانب الـ600 ألف مستوطن يهودي في الأراضي المحتلة، ما يجعل الحل أكثر صعوبة. وهذا يُفقد العلاقات الألمانية – الإسرائيلية زخمها".

صحيفة "زودفيست بريسه" الصادرة في أولم تناولت موضوع التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وألمانيا، وكتبت:

" هناك تقارب في مجالات براغماتية، منها الاقتصاد والتكنولوجيا المتطورة. ويجني الجانبان فوائد من التعاون المكثف. لكن المصلحة الخاصة لا تحرك برلين نحو خسارة الطرف الثالث: الفلسطينيون. هم أيضا بحاجة إلى شركاء".

صحيفة "راينبفالتس" التي تصدر في مدينة لودفيغسهافن، كتبت عن العلاقات الألمانية ـ الإسرائيلية وتأثير ملف إيران عليها:

"الحكومة الإسرائيلية أجَّلت تدمير قرية خان الأحمر البدوية، شرقي القدس. وهي تنتظر ما ستقوله برلين عندما يحدث ذلك. ولم يلاحظ انخفاض في حدة الرفض الألماني للمستوطنات، بل تحول إلى لهجة أخرى. حيث تحدثت ميركل فقط عن خلافات في الرأي (...) ولكن السؤال إن كان هذا كافياً للتحدث عن "مرحلة جديدة للعلاقات" ؟. ويجوز لنتانياهو أن يكون متساهلاً في قضية إيران، لأنه يعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف وراءه. ترامب الذي يتبع المسار الصعب الذي يريده نتانياهو. لكن دور برلين هنا يبقى ثانوياً".

أما صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" فكتبت عن التعامل مع إيران قائلة:

"لا يمكن لوم رئيس إسرائيل، روفن ريفلين، على الضغط على المستشارة أنغيلا ميركل من خلال دعوة ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على فرض عقوبات جديدة على طهران. (...) على الرغم من التهديد، فإنه من الصحيح أيضاً دفاع الجمهورية الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى عن الاتفاقية النووية مع إيران ضد مقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل. وما تزال طهران تلتزم بالاتفاق. ومن يريد تحقيق المزيد، ومن يريد التغلب على نفوذ طهران في المنطقة، يجب عليه من جديد التفاوض مع الملالي، بدلاً من إنهاء التفاوض من جانب واحد ، كما فعلت إدارة ترامب. بهذه الطريقة لا يمكن حل النزاعات".

إ.م

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.


مختارات

نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

رغم الاحتجاجات الكثيرة والتحذيرات السياسية أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. كما تعتزم إسرائيل بناء آلاف الشقق في مستوطنة جديدة. منتقدون يرون في ذلك نهاية حل الدولتين. (07.02.2017)  

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