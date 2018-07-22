 صحف ألمانية.. اعتزال أوزيل دوليا رسالة غنية بالدروس | سياسة واقتصاد | DW | 23.07.2018

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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية.. اعتزال أوزيل دوليا رسالة غنية بالدروس

بعد صمت مطبق تحدث أوزيل عن صورته مع أردوغان، معلناً اعتزاله دوليا، ومتهماً مسؤولي الكرة بألمانيا بـ"العنصرية". وتحدثت تعليقات الصحف الألمانية عن "انفجار" سيتردد صداه من برلين حتى إسطنبول، وواجب من يرتدي قميص المانشافت.

Mesut Özil (picture-alliance/ULMER/M. Ulmer)

بعد صمت دام شهورا، تحدث نجم الكرة مسعود أوزيل لأول مرة علانية عن صورته مع الرئيس التركي أردوغان في مايو/ آيار الماضي، وأعلن اعتزاله اللعب مع منتخب ألمانيا متهما القائمين على اتحاد الكرة بالعنصرية.

وقد كان حديث أوزيل هو الموضوع الأكبر في تعليقات الصحف الألمانية اليوم الإثنين (23 يوليو/ تموز 2018)، فقد كتبت صحيفة "راينبفالتس"، التي تصدر في مدينة لودفيغسهافن: "صمته الطويل بهذا الشكل كان مهلكا. وقد قام صاحب الـ29 عاما بتوضيح موقفه في تصريحات مسهبه. (ما يعني) أنه كان ومازال له رأي، فلماذا لم يدافع لاعب أرسنال لندن عن نفسه فوراً (آنذاك)، وإنما أقام سورا (حول نفسه) حتى بعد كأس العالم بفترة طويلة؟"

مختارات

دخلت تركيا على خط النقاش حول قضية مسعود أوزيل، فقد أشاد وزراء أتراك بقرار لاعب كرة القدم التركي الأصل بترك المنتخب الألماني بسبب "العنصرية"، واعتبر أحدهم بأن لاعب وسط أرسنال الإنكليزي سجل "هدفا ضد فيروس الفاشية". (23.07.2018)

"بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي"، هكذا فجر مسعود أوزيل، قنبلة إعلان اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا. (22.07.2018)

وتابعت "راينبفالتس" تقول: "الصمت ليس دائما من ذهب. والآن رد مسعود أوزيل بهجوم كاسح، هاجم فيه كل شيء وجميع الأشخاص، ذاكراً العنصرية وغياب الاحترام كأسباب لإقدامه على خطوة (الاعتزال). وبهذا الانتقام الشامل يجعل (أوزيل) من نفسه وبنفسه كبش فداء".

أما صحيفة "دي فيلت" فكتب تقول: "الصورة مع أردوغان أظهرت إلى أي مدى (يعيش) أوزيل ممزقاً، وربما ليس هو الألماني الوحيد من أصول تركيه الذي حاله بهذا الشكل. غير أن الإقرار بحمل قميص ألمانيا يتضمن أكثر من مجرد اللعب بشكل جيد. فاللاعبون الدوليون قدوة لاسيما بالنسبة للشبان من خلفيات مهاجرة. وهنا يجب على اتحاد الكرة الألماني أن يوضح المطلوب من ترديد السلام الوطني وحتى الإقرار الواضح".

وتابعت "دي فيلت" في تعليقها: "على مدار عقود لم يكن للألمان علاقة بالمهاجرين. يجب على ألمانيا أن تصيغ بوضوح توقعاتها، ويجب على كل رياضي يتنقل بين الثقافات أن يقرر إذا ما كان لديه القدرة والرغبة على القيام بذلك (أم لا). ومن يقبل الحصول على جواز السفر الألماني وارتداء قميص المنتخب الوطني يجب عليه أن يعرف ما الذي يعنيه ذلك، وقد أظهرت حالة أوزيل هذا الأمر بوضوح".

Erdogan mit Özil (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

أوزيل يسلم أردوغان قميصه بفريق أرسنال في لندن في مايو/ أيار 2018. صورة أدت في النهاية لاعتزال أوزيل اللعب مع المانشافت

"لم تعد هناك حاجة إليه أم خسارة لملايين الناس؟"

صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، التي تصدر في ميونيخ، ترى في تعليقها أن ملايين الناس في ألمانيا سيخسرون باعتزال أوزيل وكتبت تقول: "اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني هو الهزيمة الفعلية هذا الصيف، وليست الخسارة في مرحلة المجموعات. وستكون هناك عواقب أليمة على كرة القدم والمجتمع.. إنها نهاية ستنتج ملايين الخاسرين، وبالتحديد كل أولئك، الذين يريدون أن يعيشوا مع بعضهم البعض وليس ضد بعضهم البعض، سواء على أرض ملعب كرة القدم أو خارجه".

وأوضحت الصحيفة في تعليقها أن اعتزال أوزيل هو بمثابة انفجار هائل وقالت: "صدى هذا الانفجار سيتردد في كل مكان.. وإضافة إلى ملاعب الكرة سيُسمع هذا الصدى داخل الأسر والمدارس وفي السياسة، من حزب البديل (الشعبوي) وحتى المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا، ومن برلين وميونيخ حتى أنقرة وإسطنبول.. فمسعود أوزيل لم يكن مجرد لاعب بالمانشافت وإنما كان رمزا للمشاركة والتعايش مع الناس أصحاب الأصول التركية وكذلك الأجيال التالية التي تعيش في ألمانيا". وأردفت "زود دويتشه" في تعليقها: "لقد كان (أوزيل) لاعب كرة الشوارع القادم من غيلزنكيرشن، الذي صافحته ميركل بحرارة في غرفة تبديل الملابس وهو يلف المنشفة حول خصره، كما أنه صاحب 92 مباراة دولية وبطل عالم".

لكن صحيفة "دارمشتاتر إيشو" ترى أنه لم تعد هناك حاجة إلى أوزيل وكتبت تقول: "أوزيل خاض 92 مباراة دولية لصالح ألمانيا، أدى في أغلبها بشكل احترافي ورياضي بما يكفي. وهذه العلاقة التجارية سارت لفترة طويلة بشكل جيد بالنسبة لكلا الطرفين. والآن حان الوقت لإنهائها بشكل محترم والتوقف عن التمادي في الانغماس في الأوهام. والرسالة السياسية، وبالطبع إنها واحدة من الرسائل (في تصريح أوزيل)، هي رسالة مقدور عليها وغنية بالدروس. أما من الناحية الرياضية، فنحن لم نعد بحاجة إلى أوزيل".

صلاح شرارة (DW)

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

بدأ اللاعب مسعود أوزيل مسيرته الكروية الناجحة من ضواحي مدينة غيلسنكيرشن الألمانية وانتقل ليصنع أمجاد أعرق الأندية الأوربية مثل ريال مدريد وأرسنال ويقود منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014. بالصور: مسار حافل بالإنجازات. (10.07.2018)  

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"بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي"، هكذا فجر مسعود أوزيل، قنبلة إعلان اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Mesut Özil, Deutschland

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بعد ساعات من خروجه عن صمته ودفاعه عن الصورة التي جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل مونديال روسيا 2018، أعلن مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا.

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صرح مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف أنه كان يتوجب الاستغناء عن اللاعب مسعود أوزيل بسبب موقفه من مسألة اتخاذه صورة مع الرئيس التركي أردوغان. فيما اتُهم بيرهوف بالبحث عن كبش فداء لفشل المنتخب في المونديال.

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