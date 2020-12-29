 صحفي إسباني: بألوان هذا النادي سيلعب ميسي بعد موسمين! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.03.2021

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رياضة

صحفي إسباني: بألوان هذا النادي سيلعب ميسي بعد موسمين!

هل يمدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقده مع ناديه برشلونة؟ الجواب على هذا السؤال لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي حتى الآن، لكن صحفيا إسبانيا معروفا يقول إنه يعرف أين ستكون وجهة ميسي، بعد عامين.

ليونيل ميسي، نجم برشلونة

ليونيل ميسي

رغم فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة فريقه برشلونة إلى دور ربع بطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2007، إلا أن جماهير برشلونة لا تزال تمني النفس في تمديد ميسي لعقده مع النادي الكاتالوني.

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يبدو أن ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند سيدفعان نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين للانتظار من أجل الموافقة على تمديد عقده مع متصدر الدوري الإنجليزي. الدولي البلجيكي يراقب عن قرب مصير صفقة ميسي وهالاند قبل حسم قراره النهائي.

نفض ليفربول الإنجليزي عن نفسه غبار أزمته المحلية وتأهل لدور الثمانية في دور أبطال أوروبا على حساب لايبزيغ الألماني. في المقابل حرم حارس مرمى باريس سان جيرمان برشلونة من تحقيق "الريمونتادا" وليقود فريقه للدور نفسه.

وبحسب الصحفي الإسباني خوسيه أنطونيو بونسيتي الذي يعمل لدى المحطة الإذاعية "كادينا سور"، فإن إمكانية بقاء ميسي في برشلونة أصبحت تعادل 50 في المائة". ويعود ذلك إلى انتخاب خوان لابورتا (58) كرئيس جديد للنادي في السابع من مارس/ آذار 2021. وتجدر الإشارة إلى أن ميسي أدلى بصوته لأول مرة في انتخابات رئاسة النادي.

وقال لابورتا بعد إعلان فوزه برئاسة النادي الكاتالوني إنه "كان متأثرا برؤية ميسي يدلي بصوته"، معتبرا ذلك "دليلا على رغبة ميسي في البقاء ضمن صفوف برشلونة وحبه لها". وأكد الرئيس الجديد لبرشلونة أنه "سيقدم عرضا مهما لميسي حتى يشعر بالتقدير". وكان أول ظهور لميسي بقميص الفريق الأول لبرشلونة في الفترة الرئاسية الأولى للابورتا التي استمرت من عام 2003 إلى 2010.

وسواء، مدد صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات عقده مع برشلونة أم غادر الفريق، يقول بونسيتي أن ميسي بعد موسمين سينتقل لتعزيز صفوف إنتر ميامي الأمريكي، حسبما ذكرت مجلة "بيلد شبورت" الألمانية نقلا عن وسائل إعلام إسبانية.

  • Champions League | FC Barcelona - FC Bayern München | Lionel Messi (picture-alliance/Sven Simon/F. Hörmann)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

  • Sergio Agüero Lionel Messi Fußball Argentinien (AP)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

  • Lionel Messi 2004 (AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Frank Rijkaard 2005 (AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Samuel Eto und Ronaldinho (Getty Images/AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi, Xavi Hernandez und Andres Inieste (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Fußballspieler Lionel Messi vor Gericht in Barcelona (picture-alliance/dpa/A. Estevez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

  • Spanien Fußballer FC Barcelona sind spanischer Meister 2015 Messi Neymar Suarez (Reuters/I. Fassbender)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi nach niederlage gegen Bayern München 2020 (picture-alliance/AP Images/M. Fernandez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".


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