صحفي إسباني: بألوان هذا النادي سيلعب ميسي بعد موسمين!

رغم فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة فريقه برشلونة إلى دور ربع بطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2007، إلا أن جماهير برشلونة لا تزال تمني النفس في تمديد ميسي لعقده مع النادي الكاتالوني.

وبحسب الصحفي الإسباني خوسيه أنطونيو بونسيتي الذي يعمل لدى المحطة الإذاعية "كادينا سور"، فإن إمكانية بقاء ميسي في برشلونة أصبحت تعادل 50 في المائة". ويعود ذلك إلى انتخاب خوان لابورتا (58) كرئيس جديد للنادي في السابع من مارس/ آذار 2021. وتجدر الإشارة إلى أن ميسي أدلى بصوته لأول مرة في انتخابات رئاسة النادي.

وقال لابورتا بعد إعلان فوزه برئاسة النادي الكاتالوني إنه "كان متأثرا برؤية ميسي يدلي بصوته"، معتبرا ذلك "دليلا على رغبة ميسي في البقاء ضمن صفوف برشلونة وحبه لها". وأكد الرئيس الجديد لبرشلونة أنه "سيقدم عرضا مهما لميسي حتى يشعر بالتقدير". وكان أول ظهور لميسي بقميص الفريق الأول لبرشلونة في الفترة الرئاسية الأولى للابورتا التي استمرت من عام 2003 إلى 2010.

وسواء، مدد صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات عقده مع برشلونة أم غادر الفريق، يقول بونسيتي أن ميسي بعد موسمين سينتقل لتعزيز صفوف إنتر ميامي الأمريكي، حسبما ذكرت مجلة "بيلد شبورت" الألمانية نقلا عن وسائل إعلام إسبانية.