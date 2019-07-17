صحفي ألماني يتلقى تهديدات بالقتل بعد تعليق ناقد لحزب "البديل"

تهديدات بالقتل وجهت إلى صحفي ألماني بعد توجيهه تعليقا ناقدا إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. شبكة (WDR) الألمانية التي يعمل فيها الصحفي تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة.
تقدمت شبكة تلفزيون وراديو غرب ألمانيا (WDR) بشكوى جنائية بسبب تهديد بالقتل وجه لأحد الصحفيين العاملين بها. وترددت أنباء أمس الجمعة عن توجيه سباب ضد مدير تحرير برنامج "مونيتور" بالشبكة ، جيورج ريستله.
وكان ريستله اتخذ في تعليقه يوم 11 تموز/ يوليو الجاري على برنامج "موضوعات اليوم" بالقناة الأولى الألمانية موقفا ناقدا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. ووصف الصحفي الحزب وقتها بأنه "الذراع البرلمانية" لـ"حركة هوية" المتطرفة، مطالبا بأن يصنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأنه حزب يميني متطرف.
واستنكر فرع اتحاد الصحفيين في ولاية شمال الراين – فيستفاليا التهديد، حسبما نقل موقع القناة الأولى (ARD ) عن اتحاد الصحفيين، وكتب: "ندين التهديات المقززة بالقتل الموجهة إلى الصحفي، جيورج ريستله ونقف بجانبه".
ولم يعرف حتى الآن المضمون الدقيق لخطاب التهديد الذي وصل إلى الصحفي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الشبكة وجهت بلاغا ضد مجهول أو ضد شخص بعينه. وقالت متحدثة باسم الشبكة في كولونيا غربي ألمانيا إن "الخطاب جاء فيما يبدو من الطيف اليميني المتطرف". ولم يكن متاحا أمس الجمعة الوصول إلى الادعاء العام في كولونيا لسؤاله عن الواقعة.
ع.خ/ ح.ع.ح (د ب ا)
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