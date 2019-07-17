 صحفي ألماني يتلقى تهديدات بالقتل بعد تعليق ناقد لحزب ″البديل″ | أخبار | DW | 20.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

صحفي ألماني يتلقى تهديدات بالقتل بعد تعليق ناقد لحزب "البديل"

تهديدات بالقتل وجهت إلى صحفي ألماني بعد توجيهه تعليقا ناقدا إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. شبكة (WDR) الألمانية التي يعمل فيها الصحفي تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة.

WDR-Logo (picture-alliance/dpa/C. Hardt)

تقدمت شبكة تلفزيون وراديو غرب ألمانيا (WDR) بشكوى جنائية بسبب تهديد بالقتل وجه لأحد الصحفيين العاملين بها. وترددت أنباء أمس الجمعة عن توجيه سباب ضد مدير تحرير برنامج "مونيتور" بالشبكة ، جيورج ريستله.

وكان ريستله اتخذ في تعليقه يوم 11 تموز/ يوليو الجاري على برنامج "موضوعات اليوم" بالقناة الأولى الألمانية موقفا ناقدا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. ووصف الصحفي الحزب وقتها بأنه "الذراع البرلمانية" لـ"حركة هوية" المتطرفة، مطالبا بأن يصنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأنه حزب يميني متطرف.

واستنكر فرع اتحاد الصحفيين في ولاية شمال الراين – فيستفاليا التهديد، حسبما نقل موقع  القناة الأولى (ARD ) عن اتحاد الصحفيين، وكتب: "ندين التهديات المقززة بالقتل الموجهة إلى الصحفي، جيورج ريستله ونقف بجانبه".

ولم يعرف حتى الآن المضمون الدقيق لخطاب التهديد الذي وصل إلى الصحفي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الشبكة وجهت بلاغا ضد مجهول أو ضد شخص بعينه. وقالت متحدثة باسم الشبكة في كولونيا غربي ألمانيا إن "الخطاب جاء فيما يبدو من الطيف اليميني المتطرف". ولم يكن متاحا أمس الجمعة الوصول إلى الادعاء العام في كولونيا لسؤاله عن الواقعة.

ع.خ/ ح.ع.ح (د ب ا)

 

مختارات

ألمانيا: تحقيقات على خلفية تغريدة "مهينة للأجانب"

نأى مسؤول في "البديل" اليميني الشعبوي بنفسه عن تغريدة منسوبة لحزبه بمدينة سانكت فندل. وتتحدث التغريدة عن من وصفتهم بـ"مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب" الذين يجب "إخصاؤهم وإلقاؤهم في البحر". أجهزة الأمن تحقق في الحادثة. (15.07.2019)  

استطلاع: "البديل" أولا وحزب ميركل رابعا بولاية براندنبورغ

أظهر استطلاع حديث أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين سيكون أقوى حزب في ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا، فيما يتوقع أن يكون حزب ميركل المحافظ رابع الأحزاب السياسية في الولاية. (17.07.2019)  

الشرطة الألمانية تعترف بوجود متعاطفين مع الأحزاب الشعبوية داخل صفوفها

قال مسؤول بالشرطة الألمانية إن أزمة اللجوء بداية من 2015 أدت لتعاطف أفراد بالشرطة الاتحادية مع حزب البديل الشعبوي وترشح بعضهم عن الحزب بالانتخابات المحلية. وشكا المسؤول من عدم لمس تقدير من جانب الحكومة لعمل رجال الشرطة. (24.06.2019)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Symbolbild AfD

استطلاع: "البديل" أولا وحزب ميركل رابعا بولاية براندنبورغ 17.07.2019

أظهر استطلاع حديث أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين سيكون أقوى حزب في ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا، فيما يتوقع أن يكون حزب ميركل المحافظ رابع الأحزاب السياسية في الولاية.

Deutschland AfD & Religion | Pegida-Demo Flagge Deutschland & Israel

سفير إسرائيل في برلين ينفي أي اتصالات مع حزب البديل من أجل ألمانيا 12.05.2019

نفى سفير إسرائيل في برلين أي اتصالات مع حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي على خلفية مواقف للحزب بشأن اليهود أو المحرقة. وأثار قياديون من الحزب الجدل أكثر من مرة بسبب تصريحاتهم الغامضة حول الحقبة النازية.

EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin mit Annegret Kramp-Karrenbauer

زعيمة المحافظين الألمان تحذر من انتخاب اليمين الشعبوي 24.05.2019

مع بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وقبل يومين من الاقتراع في ألمانيا، حذرت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي من مغبة انتخاب اليمينيين الشعبويين. ووزير الخارجية الفرنسي يحذر من تفكك أوروبا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  