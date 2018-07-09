صحة الإنسان...تبدأ من رأسه!

"أنت اليوم حيث أوصلتك أفكارك وستكون غداً حيث تأخذك أفكارك". هكذا كتب الفيلسوف والكاتب البريطاني الشهير جيمس آلان قديماً، من أجل الحديث عن دور الأفكار في بناء حاضر الإنسان ومستقبله على حد سواء.

ورغم مرور حوالي أكثر من 100 سنة على هذه المقولة، إلاّ أنها لاتزال تحافظ على أهميتها، لاسيما وأن تحديات الحياة اليومية، جعلت الكثير منا يعجز عن الخروج من دوامة الأفكار السلبية في الغالب، ويضع يده على قلبه في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "fitbook" أنه يجب التقليل من الأفكار السلبية إلى الحد الأدنى، لأن هذا النوع من التفكير يؤثر على سائر الجسد. وأضاف الموقع الألماني الذي يعمل بالتعاون مع شركة التأمين DAK أن صحة الإنسان تبدأ أولاً وقبل كل شيء من رأسه؛ أي من أفكاره، التي يحملها معه

ونقل نفس المصدر عن المعالج النفسي، كريستيان ليدكه، قوله إن أبحاث الدماغ أظهرت منذ مدة طويلة أن الأفكار لديها تأثير على مشاعرنا والعكس صحيح. وأضاف "إذا فكرنا سلبياً أو إذا كان عندنا توقع سلبي، فإن مركز الألم بالمخ يفرز هرمونات الكورتيزون والأدرينالين.". وأردف: " يسبب ذلك القلق وسلسلة كاملة من ردود فعل الجسم بل وحتى الألم".

فوائد التفكير الإيجابي

في المقابل، يتابع نفس المصدر أن التفكير الإيجابي يُؤدي إلى تنشيط ما يسمى في الدماغ "المركز التحفيزي"، حيث يتم إنتاج خليط من الهرمونات على غرار السيروتونين والدوبامين، فضلاً عن هرمون الأوكسايتوسين. وأضاف أن هذا الخليط من الهرمونات يؤدي إلى شعور المرء على الفور بأنه في حالة أفضل.

كما أن فوائد التفكير الإيجابي لا تتوقف عند هذا الحد، فقد لاحظ أطباء بالاعتماد على التصوير المقطعي الحوسبي أنه عند التفكير بشكل إيجابي تصبح موجات الدماغ أطول، ويحس المرء بأنه أفضل وأكثر استرخاء.

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تخلص من الأفكار السلبية

ويضع موقع "success" عدة خطوات من أجل التغلب على التفكير السلبي، وتعويضه بأفكار إيجابية تساعد على أن ينعم الإنسان بحياة سعيدة، ويصل إلى أهدافه سواء قريبة أو بعيدة المدى.

التركيز على الأشياء الإيجابية والابتسامة

خلال اليوم قد تعترض طريقك الكثير من العراقيل، التي لن تجعلك يومك مثالياً. ففي حال واجهت تحدياً ما ركز فقط على الجانب الإيجابي من الأمر حتى ولو كان صغيراً. زيادة على ذلك، يمكنك استخدام الابتسامة كوسيلة للتخلص من الأفكار السلبية، وحاول أن تبتسم حتى في أحلك اللحظات وذكر نفسك أن هذه الوضعية غير مريحة، التي تمر بها يمكن أن تكون مستقبلاً قصة من الماضي تجعلك تبتسم، حسب موقع "success".

تعلم من "الفشل" وركز على الحاضر

ارتكاب الأخطاء والوقوع في الفشل من الأشياء التي يمر منها الجميع، لذلك عوضاً عن التركيز على الفشل حاول أن تتعلم منه وتجعله أفضل معلم لك، من أجل أن تقوم بأشياء أفضل في المرة القادمة. كما يشدد موقع "success" على ضرورة التركيز على الحاضر وعدم العيش في الماضي والبقاء ضحية له.

ر.م/ع.ج.م