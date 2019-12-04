صحافيان سعوديان مثليان يعانقان الحرية في أستراليا

أفرج عن صحافيين سعوديين مثليين أوقفا بعد أن طلبا اللجوء في استراليا، بانتظار البت في طلبيهما، وفق ما أكدت محاميتهما. ووصل الصحافيان إلى استراليا منتصف تشرين الأول / أكتوبر بتأشيرة سياحية لكن مسؤولي الجمارك في المطار تنبهوا لهما، فتمّ توقيفهما عندما اقرا بأنهما يعتزمان طلب اللجوء.

وأفرج عن أحدهما الجمعة فيما أفرج عن الآخر اليوم (الثلاثاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019) بسبب تأخر الإجراءات الرسمية، وفق المحامية اليسون باتيسون التي أكدت أنه "يتم الإفراج عنه الآن".

وأحدهما عمل لدى وزارة الإعلام السعودية وكان يساعد وسائل إعلام دولية زائرة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول عمل الصحافي الثاني.

وقررا الهرب من السعودية بعد استدعائهما للاستجواب من قبل السلطات وعندما أصبحت علاقتهما معروفة. وتجرم المملكة المثلية وتعاقب عليها بالإعدام.

ولدى وصولهما إلى استراليا انتهيا من إجراءات الجوازات لكن تم توقيفهما بعدما استجوبتهما الجمارك. ومنح الرجلان الآن تأشيرتين مؤقتتين ريثما يتم البت في طلبيهما ضمن إجراءات اللجوء.

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب)