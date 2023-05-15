 "صانع ملوك" الانتخابات التركية "منفتح على الحوار" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2023

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أخبار

"صانع ملوك" الانتخابات التركية "منفتح على الحوار"

أعلن السياسي التركي القومي المتشدد سنان أوغان الذي حلّ ثالثاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مقابلة أنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية مع أنّه قد يدعو ناخبيه لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان.

الزعيم التركي المتشدد سنان أوغان صاحب المركز الثالث في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2023

الزعيم التركي المتشدد سنان أوغان صاحب المركز الثالث في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2023

حصل سنان أوغان الذي انشقّ عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر الرئيس المنتهية ولايته، في الدورة الأولى منالانتخابات الرئاسية التركية على 5.17% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية التي لا تزال غير باتّة. وفشل كلّ من الرئيس الإسلامي المحافظ طيب رجب أردوغان وأبرز منافسيه الديموقراطي الاشتراكي كمال كيليجدار أوغلو في الحصول على الأغلبية المطلقة (50% من الأصوات) اللازمة للفوز من الدورة الأولى، وتأهّلا تالياً إلى دورة ثانية حاسمة حدّد موعدها في 28 أيار/مايو.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قال أوغان الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي إنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين. وأضاف "سيتمّ اتّخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغانوكيليجدار أوغلو". وتابع النائب السابق "يمكننا القول إنّنا لا ندعم أيّاً من المرشّحَين".

تركيا- أزمة غلاء المعيشة تهدد إعادة انتخاب أردوغان

وردّاً على سؤال لفرانس برس، قال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه أردوغان إنّ لا علم له في الوقت الراهن بشأن أيّ اجتماع مقرّر بين الرئيس المنتهية ولايته وأوغان. وأكّد أوغان أنّه لم يتفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها الأحد والتي ينسبها إلى "قوميين أتراك وشباب يعتبروننا أكثر ثقافة وسئموا من الوجوه السياسية القديمة".

من جهة ثانية، أكّد السياسي القومي المتطرّف أنّه يؤيّد اعتماد موقف حازم من القضية الكردية ويعارض "الإرهاب بجميع أشكاله". وقال "أنا أعارض كلّ منظّمة لا تنأى بنفسها عن الإرهاب"، في إشارة إلى حزب الشعوب الديموقراطي الذي يعتبر أبرز مؤيّد للأكراد وتتّهمه الحكومة بالارتباط بحزب العمّال الكردستاني المصنّف في أنقرة تنظيماً إرهابياً.

وكان حزب الشعوب الديموقراطي دعا إلى دعم كيليجدار أوغلو. وعزا محلّلون النتيجة الجيّدة التي أحرزها تحالف كليجيدار أوغلو إلى عوامل عدّة من بينها التصويت الكردي. وإذا تقرّب كيليجدار أوغلو من أوغان فهو يخاطر بذلك بخسارة الأصوات الكردية.

خ.ز/ ا.ف (أ.ف.ب)

  • Türkei Wahlen | AKP-Parteizentrale | Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    للمرة الأولى في تاريخ تركيا

    تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    اخفاق بفارق طفيف

    أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Bildergalerie

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    وقت لتجميع الصفوف

    يمكن أن تمنح جولة الإعادة أردوغان في غضون اسبوعين الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه. ومع ذلك سيظل يطارده شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده، والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال شباط/ فبراير الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl | Kandidatenkundgebung der türkischen Opposition | Kemal Kilicdaroglu, CHP

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    شباب ينتخبون لأول مرة

    تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler vor Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 64 مليون ناخب

    يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    الزي التراثي

    كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl in der Türkei 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 191 ألف مركز اقتراع

    وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.

  • Türkei | Wahlen 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    حضور كبار السن كان واضحا

    شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    عيد الأم في تركيا

    وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون

    وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Recep Tayyip Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول

    أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Kemal Kilicdaroglu

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة

    وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.

  • Türkei Präsidentschaftswahlen Wahllokal Sinan Ogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سنان أوغان يدلي بصوته أيضا

    وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي


مختارات

الانتخابات التركية.. ما هي سيناريوهات الجولة الثانية؟

لأول مرة لم يستطع أردوغان حسم الانتخابات من الجولة الأولى وستكون هناك جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية. فهل مازال من فرصة للمعارضة كي تهزم أردوغان؟ أم سيؤكد هو قوته وينتصر كما في كل الانتخابات السابقة؟

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القومي المتشدد سنان أوغان.. هل يكون صانع الملوك في تركيا؟ 15.05.2023

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ANKARA, TURKEY - MAY 15: Turkish President Recep Tayyip Erdogan waves to supporters at AK Party headquarters on May 15, 2023 in Ankara, Turkey. President Recep Tayyip Erdogan faced his biggest electoral test as the country voted in the general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity had recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu. (Photo by Burak Kara/Getty Images) +++ ANKARA, TURKEY - MAY 15: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu speaks to the media at the Republican People's Party (CHP) headquarters on May 15, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images)

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يرى خبراء أن طبيعة التغطية الصحفية في الإعلام العربي تنوعت بحسب المواقف السياسية التي تتخذها الدول، التي تنطلق منها الوسيلة الإعلامية، إزاء تركيا. فيما لاحظ آخرون وجود فارق بين ما ينشر على الإنترنت وبين الإعلام التقليدي.

Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

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للمرة الأولى في تاريخها ستقام جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد فشل جميع المرشحين في الحصول على أغلبية مطلقة من الجولة الأولى. وستقام جولة الإعادة في 28 مايو بين الرئيس أردوغان ومنافسه الرئيسي كليجدار أوغلو.