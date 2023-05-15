"صانع ملوك" الانتخابات التركية "منفتح على الحوار"

حصل سنان أوغان الذي انشقّ عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر الرئيس المنتهية ولايته، في الدورة الأولى منالانتخابات الرئاسية التركية على 5.17% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية التي لا تزال غير باتّة. وفشل كلّ من الرئيس الإسلامي المحافظ طيب رجب أردوغان وأبرز منافسيه الديموقراطي الاشتراكي كمال كيليجدار أوغلو في الحصول على الأغلبية المطلقة (50% من الأصوات) اللازمة للفوز من الدورة الأولى، وتأهّلا تالياً إلى دورة ثانية حاسمة حدّد موعدها في 28 أيار/مايو.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قال أوغان الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي إنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين. وأضاف "سيتمّ اتّخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغانوكيليجدار أوغلو". وتابع النائب السابق "يمكننا القول إنّنا لا ندعم أيّاً من المرشّحَين".

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وردّاً على سؤال لفرانس برس، قال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه أردوغان إنّ لا علم له في الوقت الراهن بشأن أيّ اجتماع مقرّر بين الرئيس المنتهية ولايته وأوغان. وأكّد أوغان أنّه لم يتفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها الأحد والتي ينسبها إلى "قوميين أتراك وشباب يعتبروننا أكثر ثقافة وسئموا من الوجوه السياسية القديمة".

من جهة ثانية، أكّد السياسي القومي المتطرّف أنّه يؤيّد اعتماد موقف حازم من القضية الكردية ويعارض "الإرهاب بجميع أشكاله". وقال "أنا أعارض كلّ منظّمة لا تنأى بنفسها عن الإرهاب"، في إشارة إلى حزب الشعوب الديموقراطي الذي يعتبر أبرز مؤيّد للأكراد وتتّهمه الحكومة بالارتباط بحزب العمّال الكردستاني المصنّف في أنقرة تنظيماً إرهابياً.

وكان حزب الشعوب الديموقراطي دعا إلى دعم كيليجدار أوغلو. وعزا محلّلون النتيجة الجيّدة التي أحرزها تحالف كليجيدار أوغلو إلى عوامل عدّة من بينها التصويت الكردي. وإذا تقرّب كيليجدار أوغلو من أوغان فهو يخاطر بذلك بخسارة الأصوات الكردية.

خ.ز/ ا.ف (أ.ف.ب)