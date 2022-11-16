"صاروخ بولندا" ـ هل يُفاقم الهُوًة بين الغرب وأوكرانيا؟

بدأ الغموض ينجلي بشأن ملابسات الصاروخ، الذي ضرب إحدى القرى البولندية، فوفق تقرير بثته محطة CNN الأمريكية، فقد اتصل المستشار الأمني للرئيس ​​جو بايدن جيك سوليفان بالرئيس الأوكراني مساء (الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) بعد أن أكد في خطاب له بالفيديو أن مصدر الصاروخ الذي "قصف" بولندا هو روسيا. خطوة، لو تأكدت، كانت ستشكل تصعيدًا خطيرا من جانب موسكو. وهو ما كان سيفرض حينها ردا مناسبا من قبل حلف الناتو. وعلى الرغم من التقييمات الحذرة لبولندا وحلف الناتو، لا يزال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اليوم غير مقتنع رسميا بأن الصاروخ مصدره الدفاعات الأوكرانية. وكرر في التلفزيون الأوكراني (الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني) أنه "ليس لدي شك في أنه ليس صاروخنا. أعتقد أنه صاروخ روسي بناء على تقارير من جيشنا". وانتقدت المجر تصريحات زيلينسكي واصفة إياها بـ"غير المسؤولة". وقال جيرجيلي غولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "في مثل هذه الحالات، يتحدث قادة العالم بمسؤولية". لقد أخطأ رئيس أوكرانيا عندما ألقى باللوم على الروس على الفور. هذا مثال سيء".

موقع "تاغسشاو" التابع للقناة الألمانية الأولى (ARD) (16 نوفمبر/ تشرين الثاني) كتب معلقا "نعرف أن الصاروخ هو من تركة الترسانة السوفيتية، لذلك توجهت الشكوك منذ الوهلة الأولى نحو موسكو. فهل تهاجم روسيا الآن إحدى دول الناتو؟ لقد تساءل كثيرون عن هذا الأمر بقلق. هل الحرب ستمتد إلى الغرب؟" ويتابع الموقع الألماني: "للحظة انتشر قلق ملموس بشأن خطر اقتراب شبح الحرب ومعه خطر انجرار الجيوش الغربية، بما فيها الجيش الألماني، إلى حرب ضد روسيا. ربما تصبح مدننا هدفًا لهجمات قاتلة، لقد تم تفادي هذا السيناريو الخطير، وقد يكمن سبب ذلك في رد الفعل الهادئ بشكل لأعضاء الناتو. وينطبق هذا قبل ذلك بشكل خاص على الحكومة البولندية". فهل يمكن اعتبار اختلاف وجهات النظر العلني هذا، بين حلف الناتو وكييف عاملا قد يدفع إلى تآكل الدعم الغربي لأوكرانيا؟

صواريخ تضرب عدة مدن أوكرانية وتودي بحياة شخصين على الأقل

حلف الناتو يعيش ساعات رهيبة!

بدأت القصة مساء الثلاثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني)، حين سقط صاروخ على قرية برزيفودوف البولندية، البعيدة بحوالي ستة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية، ما تسبب بمقتل شخصين. بعدها قامت الدنيا ولم تقعد خوفا من سناريوهات الاقتراب من حرب وخيمة العواقب، باعتبار أن بولندا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن أي اعتداء عليها يعني تضامنا تلقائيا من بقية الدول الأعضاء وفق المادة الخامسة من ميثاق الحلف. الحادث تزامن مع قصف صاروخي روسي واسع استهدف كامل التراب الأوكراني، شمل منشآت مدنية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين البيوت. الأنظمة الدفاعية المتطورة لحلف الناتو قادرة على رصد أي صاروخ قد تطلقه روسيا سواء من أراضيها أو من أراضي حليفتها بيلاروسيا. وسارع القادة الغربيون لعقد اجتماع طارئ على هامش قمة مجموعة العشرين، معبّرين عن تضامنهم مع بولندا مع الدعوة إلى توخي الحذر، وذلك تزامنا مع نفي قاطع لموسكو بأن تكون مسؤولة عن إطلاق الصاروخ، واصفة الاتهامات الأوكرانية بأنها "استفزازات". غير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر نظرائه في السر، بأن الصاروخ هو من أصل أوكراني. وعلنا، دعا إلى توخى الحذر بشأن المسؤولية الروسية المفترضة.

ورغم تأكد عدم مسؤولية موسكو، إلا أن الحادث فتح الباب أمام تكهنات بشأن قدرة حلف الناتو على التحرك بقوة وصرامة ضد استفزازات روسية محتملة. صحيفة "Neatkariga Rita Avize" (صحيفة الصباح المستقلة) الصادرة في لاتفيا كتبت متسائلة "كم عدد الحوادث التي يرغب الناتو في ابتلاعها غدًا فقط لتجنب "التصعيد؟ (..) الحقيقة هي أن صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للطائرات انفجر على الأرجح في بولندا، ما سمح للغرب بحفظ ماء الوجه والتظاهر بعدم حدوث أي شيء مجنون حتى الآن. المهم هو "عدم تصعيد الموقف" (..) الحادث أظهر بوضوح نقاط ضعف الناتو. وهي عدم اليقين الكبير بشأن كيفية رد الفعل في حالة وجود تهديدات غامضة".

وارسو كانت على علم مبكرا بمصدر الصاروخ

رغم تعاظم التكهنات المتناقضة بشأن الحادث، سارعت السلطات البولندية إلى التعبير عن قدر كبير من التفهم لموقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وبهذا الشأن أوضح رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، جاسيك سيرويرا، أن تصريحات الزعيم الأوكراني بشأن سقو-ط الصاروخ مفهومة، لأن أوكرانيا مضطرة حاليًا للدفاع عن نفسها ضد الغارات الجوية الروسية المكثفة وقال "الفرضيات التي تبدو واضحة من وجهة نظر الدفاع الوطني، تبدو واضحة أيضًا لرئيس هذه الدولة". ويقصد المسؤول البولندي بـ"الفرضيات" ادعاء زيلينسكي أن مصدر القصف كان روسيا.

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

ووفق بحث استقصائي أجرته صحيفة "غازيتا ويبوركزا" البولندية، كانت الحكومة البولندية على علم وفي وقت مبكر جدًا من مساء الثلاثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني) بأن صاروخًا من نظام الدفاع الجوي الأوكراني أصاب قرية برزيفودوف. المعلومات كان مصدرها طائرة رادار من طراز أواكس تحلق فوق بولندا رصدت العملية كاملة. ونقلت الصحيفة عن مشاركين في اجتماع مجلس الوزراء الأمني البولندي أن ذعرًا انتاب المشاركين، وترددوا في طريقة إيصال ذلك للرأي العام. لذلك قرروا انتظار ما سيقوله البيت الأبيض الأمريكي. غير أن الرئيس جو بايدن الذي كان حينها في بالي لحضور قمة مجموعة العشرين، وكان لا يزال نائماً في ذلك الحين. وبعدها أعلن بايدن أن مسار الصاروخ أظهر أن الروس لم يكونوا مصدره.

مخاطر ظهور هوة بين وارسو وكييف

بعد الساعات الأولى من إعلان كييف موقفها، ظهرت أصوات في الغرب وفي حلف الناتو تدعو إلى الحذر. فقد رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن مزاعم نظيره الأوكراني بشأن مسؤولية موسكو. فالحادث لم يلق بظلاله على قمة مجموعة العشرين فقط، بل أيضا على العلاقات البولندية الأوكرانية. فلو تأكدت صحة مزاعم كييف، لفتح ذلك باب الحرب بين حلف الناتو وروسيا على مصراعيه بسيناريوهات غير محسوبة العواقب. بولندا سارعت إلى وضع قواتها المسلحة في حالة تأهب، فيما عقد حلف الناتو اجتماعات طارئة لدراسة الوضع. ورغم أن الرئيس البولندي أندريه دودا أعلن الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني) أنه "من المرجح جدًا" أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ؛ إلا أن نظيره الأوكراني أصر على أن الصاروخ كان روسيّاً.

من الواضح أن أوكرانيا تسعى لدعم أوسع لها من قبل حلف الناتو، لكن بهذه الطريقة قد تثير غضب جارها البولندي وتزرع الشكوك في صفوف حلفائها الغربيين. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "Rzeczpospolita" (رشيبوسبوليتا) الصادرة في وارسو (17 نوفمبر/ تشرين الثاني) "للأوكرانيين الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الروسي باستخدام كل الوسائل لمنع قصف مدنهم. سقوط صاروخ على بولندا كان حقيقة مأساة مروعة (..) هناك للأسف أصوات تريد توظيف هذه المأساة لزرع القسمة بين بولندا وأوكرانيا. لكن ذلك سيكون ضد منطق دولتنا بشكل كامل. من مصلحة بولندا دعم أوكرانيا بكل الطرق الممكنة في حربها مع روسيا. لقد أثبت الكرملين أنه معتد وحشي لن يتوارى في استعمال كل الوسائل لتحقيق أهدافه الإمبريالية. لا شيء سوى مقاومة عسكرية شديدة يمكنه إيقاف ذلك (..) إن الأوكرانيين يدافعون عن الغرب، بما في ذلك بولندا. لذلك، لا ينبغي أن تكون استجابتنا لمأساة برزيفودوف تحمل ضغائن ضد أوكرانيا، ولكن منحها المزيد من الدعم لزيادة فرصها لطرد الغزاة (الروس)".

الرأي العام الألماني في اتجاه قد لا يروق لبوتين

في ضوء النجاحات التي يحققها الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية، ترى نسبة متزايدة من الألمان أن قيم الحرية تستحق النضال بل والقتال من اجلها، في تغير لمزاج قد لا يروق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنصاره. فحتى المدافعين في السابق عن ضرورة تقديم أوكرانيا لتنازلات مؤلمة لوقف الحرب، باتوا ليوم أكثر تفاؤلا بشأن مآلات الحرب. ولا شك أن صناع القرار في الكرملين كانوا يراهنون على انقسامات في صفوف القوى الغربية خصوصا أما ارتفاع أسعار الطاقة وتسارع معدلات التضخم. ولكن مع كل بلدة ومدينة يستعيدها الأوكرانيون، تزداد معها ثقة الألمان في قدرة كييف على تحدي موسكو ورد الصاع بالصاع.

وهناك مزيد من المعلقين الألمان الذين يرون أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو هجوم على قيم الحرية والديموقراطية في أوروبا، وأن على الأخيرة تقديم التضحيات لحماية قيمها وأسلوبها في الحياة. وبهذا الصدد كتب موقع "ميركور.دي" الألماني (17 نوفمبر) محذرا من أن "مشاعر الفرح والنشوة في كييف مفهومة، لكن الغزاة المحتلين، رسخوا مع ذلك مواقعهم، لا يزالون خصمًا تصعب هزيمته. فبدون مفاوضات، يمكن أن تستمر هذه الحرب لسنوات. وهذا ليس في مصلحة أي أحد". وذكًر الموقع بتقارير إعلامية كشفت عن أولى اتصالات بين المخابرات الأمريكية ونظيرتها الروسية في مؤشر على بداية تشكل أمل في الأفق لبدء مفاوضات توقف هذه المأساة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول قبل الحرب وبعدها صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ميناء ماريوبول صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! متنزه داخل المدينة يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المتنزه الآن أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مسرح مدينة ماريوبول اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المسرح بعد قصف المدينة المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! الحرب جعلته أطلالا و"خردة" هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! طرق وشوارع حديثة هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول كيف أصبحت الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة) الكاتب: علاء جمعة



بوتين يعول على الشتاء لضرب معنويات الأوكرانيين

من وجهة نظر عسكرية محضة، يبدو القصف الصاروخي الروسي الواسع للمدن الأوكرانية عبثيا. ولكن مع أول تساقط للثلوج في كييف، فإن قدرة السكان المدنيين الأوكرانيين على الصبر وتحمل أعباء الحرب قد تتعرض لاختبار شديد. جيش بوتين يدمر بشكل منهجي إمدادات الكهرباء والغاز والمياه في أوكرانيا، ما سيؤثر على حياة الملايين من الناس. فبعد سلسلة من الإخفاقات العسكرية كان آخرها الانسحاب المهين من خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تمكنت روسيا من السيطرة عليها، فإن الكرملين بات يعول على ضرب معنويات السكان المدنيين عبر هدم منهجي للبنية التحتية في البلاد.

ويعتمد حاليا حوالي 17.7 مليون شخص في أوكرانيا على المساعدات الإنسانية، فيما نزح أكثر من ستة ملايين شخص بسبب الحرب. خطة بوتين تقوم على حساب بسيط: كلما زادت المعاناة الاقتصادية للأوكرانيين؛ تأثرت معنويات المقاومة الأوكرانية من جهة، وزاد ضغط النازحين واللاجئين على الغرب من جهة أخرى. لذلك حذر موقع إذاعة "دويتشلاندفونك" الألمانية (16 نوفمبر/ تشرين الثاني) من التراخي بشأن الحرب الدائرة وكتب معلقا: "حتى لو لم يكن الهجوم (على بولندا) متعمدًا، فلا شيء سار على ما يرام مرة أخرى. لقد مات شخصان كما أن الحرب الروسية ماتزال تحمل العديد من المخاطر التي لا يمكن تصور كل تداعياتها بعد".

حسن زنيند